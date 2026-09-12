Getty Images
Traduit par
« Aucun joueur n’était meilleur que moi ! » - Kylian Mbappé affiche une audacieuse revendication pour le Ballon d’Or malgré une saison sans trophée au Real Madrid
Mbappé affirme sa candidature au Ballon d’Or
Mbappé estime qu’il reste le candidat le plus en vue pour le Ballon d’Or, même après avoir terminé la saison sans le moindre trophée majeur. L’attaquant français a vécu une campagne frustrante sur le plan collectif, échouant à remporter un trophée avec Madrid.
Ses ambitions internationales ont également échoué sur la plus grande scène. La France a atteint les demi-finales de la Coupe du monde, mais s’est inclinée 2-0 face au futur champion, l’Espagne, laissant Mbappé les mains vides cette année. Malgré ce manque de réussite collective, l’attaquant reste convaincu que ses performances individuelles méritent la plus haute distinction du football mondial.
- Getty
« Aucun joueur n’était meilleur que moi »
S'exprimant auprès de France Football, Mbappé a vigoureusement défendu sa campagne personnelle. Il a souligné que le Ballon d'Or est avant tout une récompense individuelle, plutôt qu'un reflet direct du palmarès collectif.
« Je crois que je peux le gagner cette année », a déclaré Mbappé. « C’est l’un de mes objectifs, et un objectif à court terme en plus », a dit Mbappé. « Les gens disent que je n’ai pas remporté de trophée (en club ou en sélection), mais c’est une récompense individuelle. Je n’ai jamais vu un Ballon d’Or élu à l’unanimité. Est-ce que quelqu’un a déjà gagné avec 100 % des voix ? Cela veut dire qu’il y a toujours quelqu’un qui pensait que le vainqueur ne le méritait pas.
« Il n’y avait pas de joueur meilleur que moi. Nous parlions des accomplissements. Marquer autant de buts dans les grandes compétitions, où se trouvent tous les grands joueurs, et bien sûr à la Coupe du monde, le plus grand événement, devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition : pendant toutes mes vacances, c’est tout ce dont les gens me parlaient. »
Dépasser Messi sur la scène mondiale
L’immense confiance de Mbappé découle d’un remarquable total de buts inscrit à titre individuel. Il a marqué 15 fois en Ligue des champions et ajouté 25 buts en Liga pour porter l’attaque du Real Madrid.
Cependant, ce sont ses exploits lors de la Coupe du monde qui ont véritablement défini son année. L’attaquant a porté son total dans l’histoire du tournoi à 22 buts, dépassant remarquablement Lionel Messi pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de la compétition.
« Ma vision du Ballon d’Or vient de l’ère Messi et [Cristiano] Ronaldo : on ne le donne pas à des joueurs ordinaires, on le donne à des joueurs différents », a-t-il expliqué. « Je pense que j’ai fait des choses différentes cette année, donc je crois que je peux le gagner. »
- Getty Images Sport
Dans l’attente du verdict final du Ballon d’Or
Reste à voir si le panel de vote partagera son point de vue. En attendant l’annonce du vainqueur, Mbappe continuera d’occuper la pointe de l’attaque du Real Madrid, qui cherche à mettre fin à son attente d’un trophée cette saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles