« Aucun joueur n’était meilleur que moi »

S'exprimant auprès de France Football, Mbappé a vigoureusement défendu sa campagne personnelle. Il a souligné que le Ballon d'Or est avant tout une récompense individuelle, plutôt qu'un reflet direct du palmarès collectif.

« Je crois que je peux le gagner cette année », a déclaré Mbappé. « C’est l’un de mes objectifs, et un objectif à court terme en plus », a dit Mbappé. « Les gens disent que je n’ai pas remporté de trophée (en club ou en sélection), mais c’est une récompense individuelle. Je n’ai jamais vu un Ballon d’Or élu à l’unanimité. Est-ce que quelqu’un a déjà gagné avec 100 % des voix ? Cela veut dire qu’il y a toujours quelqu’un qui pensait que le vainqueur ne le méritait pas.

« Il n’y avait pas de joueur meilleur que moi. Nous parlions des accomplissements. Marquer autant de buts dans les grandes compétitions, où se trouvent tous les grands joueurs, et bien sûr à la Coupe du monde, le plus grand événement, devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition : pendant toutes mes vacances, c’est tout ce dont les gens me parlaient. »