Aucun joueur n’avait réussi cet exploit. Éliminée de la Coupe du monde, la star turque bat pourtant un record exceptionnel et dépasse un ancien du FC Bayern Munich

Selon le fournisseur de données Opta, le défenseur central de Galatasaray a réalisé 98 passes lors de son match face aux Sud-Américains, avec une réussite parfaite : 100 % de passes réussies.

Le joueur de 31 ans est également celui qui a réalisé le plus grand nombre de passes avec un taux de réussite de 100 %. Il s’agit du meilleur total depuis le début de la collecte de données lors de la Coupe du monde 1966 en Angleterre.

Bardakci a ainsi égalé le record de l’Américain Chris Richards. L’ancien joueur du FC Bayern Munich, désormais à Crystal Palace en Premier League, avait réussi 84 passes sur 84 lors du premier match des États-Unis dans leur groupe, une victoire 4-1 contre le Paraguay.



