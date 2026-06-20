Battue 1-0 par le Paraguay, la Turquie est éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, une sortie aussi surprenante que douloureuse. Maigre consolation : le défenseur Abdülkerim Bardakci a établi un nouveau record du tournoi.
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Aucun joueur n’avait réussi cet exploit. Éliminée de la Coupe du monde, la star turque bat pourtant un record exceptionnel et dépasse un ancien du FC Bayern Munich
Selon le fournisseur de données Opta, le défenseur central de Galatasaray a réalisé 98 passes lors de son match face aux Sud-Américains, avec une réussite parfaite : 100 % de passes réussies.
Le joueur de 31 ans est également celui qui a réalisé le plus grand nombre de passes avec un taux de réussite de 100 %. Il s’agit du meilleur total depuis le début de la collecte de données lors de la Coupe du monde 1966 en Angleterre.
Bardakci a ainsi égalé le record de l’Américain Chris Richards. L’ancien joueur du FC Bayern Munich, désormais à Crystal Palace en Premier League, avait réussi 84 passes sur 84 lors du premier match des États-Unis dans leur groupe, une victoire 4-1 contre le Paraguay.
Coupe du monde 2026 : la Turquie est éliminée, les États-Unis terminent en tête de leur groupe.
Battue d’entrée par l’Australie (0-2), la Turquie est d’ores et déjà éliminée. En effet, en cas d’égalité de points à la Coupe du monde, c’est le résultat des confrontations directes qui prime, non la différence de buts.
Or, ce critère la place en position défavorable tant face au Paraguay qu’à l’Australie, qui la devancent tous deux de trois points. Avec six unités, les États-Unis sont d’ores et déjà assurés de terminer en tête du groupe.