Les joueurs de Manchester United semblent pleinement emportés par la « révolution Carrick ». Le défenseur vétéran Harry Maguire souligne un net regain de confiance au sein du groupe depuis le changement d’entraîneur. Actuellement troisièmes, les Red Devils comptent 11 points d’avance sur Brighton, sixième, un revirement marquant au vu de leurs difficultés en début de saison.

Maguire analyse : « Les résultats parlent d’eux-mêmes : depuis l’arrivée du manager et le changement de système, nous enchaînons tout simplement les bons résultats. Je pense qu’avant, avec Ruben, les matchs étaient souvent à 50/50 et nous finissions par perdre. Aujourd’hui, c’est l’inverse : nous sommes bien meilleurs dans les deux surfaces. Nous défendons mieux notre propre surface et nous nous montrons efficaces dans l’autre. »

Il a ajouté : « Tout le monde y a cru, nous nous sommes resserrés et nous avons pris confiance. Nous savons que nous pouvons marquer de n’importe où. Je pense que nous pouvons encore beaucoup progresser avec ce système. Nous pouvons mieux travailler en bloc défensif et nous déplacer plus vite sur le terrain, comme nous aurions dû le faire. »