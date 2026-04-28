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« Aucun doute » : Michael Carrick sera nommé entraîneur permanent de Manchester United après sa série de résultats « sensationnels », affirme Jamie Carragher
Carrick restera-t-il aux commandes ?
Les espoirs grandissent de voir Carrick prendre définitivement les rênes d'Old Trafford après avoir mené Manchester United à deux doigts de l'élite européenne. À l'issue de la victoire en Premier League contre Brentford, Carragher a affirmé qu'il n'y avait désormais « aucun doute » sur le fait que l'entraîneur par intérim dirigerait le club la saison prochaine. L'ancien défenseur de Liverpool n'a pas tari d'éloges sur la souplesse tactique dont a fait preuve l'ancien milieu de terrain de Manchester United depuis qu'il a comblé le vide laissé par Ruben Amorim.
- AFP
C’est sa capacité d’adaptation qui distingue Carrick.
Interrogé par Sky Sports, Carragher a souligné que les résultats incontestables de l’entraîneur par intérim et sa capacité à ajuster son système en font le candidat idéal pour prendre les rênes du club de façon permanente.
« Il sera l’entraîneur de Manchester United la saison prochaine, c’est une évidence, et il le mérite », a affirmé l’ancien défenseur de Liverpool. « Ces résultats sont sensationnels, dignes d’une équipe championne ou d’un prétendant au titre. Je sais que Manchester United n’est pas sous pression actuellement, qu’il n’a pas de matches européens et que d’autres éléments entreront en ligne de compte, mais je ne vois pas comment quiconque aurait pu faire mieux en termes de résultats. La principale critique adressée à Ruben Amorim était qu’il ne s’était jamais adapté ; Carrick, lui, a prouvé sa capacité d’adaptation. »
Les joueurs apportent leur soutien à l’entraîneur par intérim.
Les joueurs de Manchester United semblent pleinement emportés par la « révolution Carrick ». Le défenseur vétéran Harry Maguire souligne un net regain de confiance au sein du groupe depuis le changement d’entraîneur. Actuellement troisièmes, les Red Devils comptent 11 points d’avance sur Brighton, sixième, un revirement marquant au vu de leurs difficultés en début de saison.
Maguire analyse : « Les résultats parlent d’eux-mêmes : depuis l’arrivée du manager et le changement de système, nous enchaînons tout simplement les bons résultats. Je pense qu’avant, avec Ruben, les matchs étaient souvent à 50/50 et nous finissions par perdre. Aujourd’hui, c’est l’inverse : nous sommes bien meilleurs dans les deux surfaces. Nous défendons mieux notre propre surface et nous nous montrons efficaces dans l’autre. »
Il a ajouté : « Tout le monde y a cru, nous nous sommes resserrés et nous avons pris confiance. Nous savons que nous pouvons marquer de n’importe où. Je pense que nous pouvons encore beaucoup progresser avec ce système. Nous pouvons mieux travailler en bloc défensif et nous déplacer plus vite sur le terrain, comme nous aurions dû le faire. »
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Neville salue son « sens tactique »
Gary Neville a salué la gestion de Michael Carrick, estimant que l’entraîneur par intérim a su tirer le maximum d’un effectif en perte de repères en début de saison. Selon l’ancien capitaine de Manchester United, Carrick a démontré un « sens tactique » affûté, capable de s’adapter quand les matchs sont indécis.
« Si Michael Carrick était honnête, il dirait qu’il tire le maximum de ce groupe », a-t-il affirmé dans son podcast. « Avec 29 points pris en 13 matchs depuis son arrivée, c’est un travail brillant… L’équipe gagne désormais des rencontres même quand le jeu n’est pas flamboyant, et c’est une qualité essentielle.
Ce qu’il a fait en deuxième mi-temps contre Brentford montre qu’il a le sens tactique nécessaire pour fermer un match, même en changeant de style. C’était un message clair : « Je suis un entraîneur sérieux ».
La quatrième place à portée de main et un soutien unanime du vestiaire comme des spécialistes devraient logiquement transformer son statut d’intérimaire en poste permanent.