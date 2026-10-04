« Aucun de mes joueurs n’a disputé trois matches complets ! » : Luis de la Fuente révèle sa stratégie de gestion physique après la victoire contre la Tchéquie

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a exprimé sa fierté après avoir vu son équipe porter son extraordinaire série d’invincibilité à 41 matches toutes compétitions confondues. La Roja s’est imposée 3-1 contre la Tchéquie dans le groupe 3 de l’UEFA Nations League, à l’Estadio Carlos Tartiere.

Des buts de Lamine Yamal, Rodri et Mikel Merino ont permis à l’Espagne de conserver la tête du groupe 3 avec neuf points.

De la Fuente a eu recours à une large rotation d’effectif tout au long de la trêve internationale.