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« Aucun de mes joueurs n’a disputé trois matches complets ! » : Luis de la Fuente révèle sa stratégie de gestion physique après la victoire contre la Tchéquie
De la Fuente enchaîne un 41e match consécutif sans défaite
Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a exprimé sa fierté après avoir vu son équipe porter son extraordinaire série d’invincibilité à 41 matches toutes compétitions confondues. La Roja s’est imposée 3-1 contre la Tchéquie dans le groupe 3 de l’UEFA Nations League, à l’Estadio Carlos Tartiere.
Des buts de Lamine Yamal, Rodri et Mikel Merino ont permis à l’Espagne de conserver la tête du groupe 3 avec neuf points.
De la Fuente a eu recours à une large rotation d’effectif tout au long de la trêve internationale.
- AFP
L’entraîneur fait du bien-être des joueurs sa priorité dans un calendrier surchargé
S’exprimant après le coup de sifflet final, De la Fuente a admis que les changements effectués en seconde période avaient perturbé le rythme offensif de l’Espagne, permettant à la Tchéquie de marquer. Il a toutefois insisté sur le fait qu’il reste essentiel de protéger les joueurs de la fatigue et des blessures.
Le sélectionneur a révélé qu’aucun joueur n’avait été invité à disputer 270 minutes sur l’ensemble de cette fenêtre internationale.
« En première période, nous avons dominé, en nous créant des occasions. Je ne pense pas que notre attitude ait changé en seconde période, mais nous avons procédé à des changements et le tempo a changé, a déclaré De la Fuente. Nous avons perdu un peu de tranchant, mais nous réfléchissons beaucoup à la manière de préserver nos footballeurs. Aucun de mes joueurs n’a disputé trois matches complets lors de cette fenêtre internationale. »
L’entraîneur principal valorise la souffrance dans la victoire
De la Fuente a souligné qu’endurer des périodes difficiles pendant les matches constitue une préparation précieuse pour les rencontres à élimination directe des grandes compétitions. Il a félicité son équipe pour avoir tenu bon sous la pression tchèque.
L’Espagne conserve trois points d’avance sur l’Angleterre en tête du groupe 3.
« Je dis toujours que le moindre faux pas, la moindre baisse d’attention peut vous coûter des buts et des matches, donc je suis d’autant plus fier que nous poursuivions notre série d’invincibilité, a ajouté De la Fuente. Nous avons souffert ce soir, et je dirais que nous n’y sommes pas tellement habitués. »
- AFP
L’Espagne se prépare pour son prochain test à l’extérieur en Croatie
De la Fuente et son staff finalisent désormais les préparatifs de leur prochain rendez-vous en Ligue des nations, à l’extérieur contre la Croatie le 6 octobre. Le sélectionneur a l’intention de continuer à équilibrer la fraîcheur de son effectif avec l’exigence de résultats victorieux.
La Tchéquie reste dernière du groupe 3 sans le moindre point.
L’Espagne vise trois points de plus dans sa course vers la phase à élimination directe.
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