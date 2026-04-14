« Le Real manque tout simplement de joueurs de ce calibre », constate Matthäus dans sa chronique pour Sky, à la veille du quart de finale retour de la Ligue des champions entre le FC Bayern Munich et les Merengues, mercredi.
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« Aucun d’entre eux n’est une icône » : Lothar Matthäus pointe un défaut majeur chez le Real Madrid avant le match retour contre le FC Bayern Munich
« Avec des joueurs comme Sergio Ramos, Toni Kroos ou Luka Modric, le Real alignait sur le terrain des personnalités qui ont aujourd’hui disparu », regrette Matthäus. « Les stars actuelles du Real Madrid sont rapides, douées pour le dribble, dotées d’une excellente technique et elles possèdent bien sûr une certaine puissance, comme on l’a vu lors du match aller », poursuit l’ancien international allemand. poursuit l’ancien joueur du Bayern. Mais, tempère-t-il, « ils ne dégagent plus cette force des dernières décennies. Ce sont de bons joueurs, mais aucun n’est une icône, que ce soit Vinicius, Bellingham ou même Mbappé, et c’est ce qui manque au Real ».
Vainqueur 2-1 à l’aller à Madrid, le Bayern aborde donc le retour à domicile en favori, estime Matthäus. « Mais cela ne signifie bien sûr pas que ce sera une tâche facile », a toutefois averti l’homme de 65 ans. L’ancien président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, partage cet avis : il n’a pas encore rayé le Real de la liste des prétendants et déplore l’engouement actuel autour du FCB.
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Match retour contre le FC Bayern : Jude Bellingham, « l'homme qui va changer la donne » pour le Real Madrid ?
Selon Matthäus, les 25 dernières minutes du match aller, durant lesquelles les Madrilènes ont progressivement pris l’ascendant et réduit l’écart grâce à un but de Kylian Mbappé, doivent redonner confiance au Real. D’autant que Jude Bellingham, de retour sur les terrains fin mars après une lésion à la cuisse et seulement entré en jeu pour le dernier quart d’heure à l’aller, devrait retrouver une place de titulaire. Pour Matthäus, le milieu anglais a été « le joueur qui a changé la donne » pour les Merengues lors du premier acte face au Bayern.
« Tout peut basculer très vite, surtout si Neuer ne vit pas une soirée aussi réussie que celle qu’il a connue à Madrid », rappelle Matthäus. Le gardien bavarois avait réalisé plusieurs arrêts de classe mondiale au Bernabéu et avait été salué par l’ensemble du stade à l’issue de la rencontre.
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Le FC Bayern Munich pourrait officiellement être couronné champion dès ce week-end.
Les dernières sorties en championnat, servant de préparation au match retour, ont contrasté ce week-end. À domicile, le Real n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 contre le FC Gérone et pointe désormais à neuf points du leader espagnol, le FC Barcelone. Les Madrilènes, frustrés par un penalty refusé dans les arrêts de jeu, ont exprimé leur vive colère.
Le Bayern, de son côté, a poursuivi sa dynamique. Malgré une large rotation de son effectif, le FCB a facilement disposé du FC St. Pauli 5-0 et a porté son avance en tête du classement à douze points, profitant au passage de la défaite du Borussia Dortmund contre le Bayer Leverkusen (0-1). Si le BVB ne s’impose pas la veille face au TSG Hoffenheim, le Bayern pourrait être sacré champion d’Allemagne dès dimanche en cas de victoire à domicile contre le VfB Stuttgart.
Les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date Heure Rencontre Mercredi 15 avril 21 h FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions) Dimanche 19 avril 17h30 FC Bayern – VfB Stuttgart (Bundesliga) Mercredi 22 avril 20 h 45 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Coupe d’Allemagne)