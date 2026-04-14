« Avec des joueurs comme Sergio Ramos, Toni Kroos ou Luka Modric, le Real alignait sur le terrain des personnalités qui ont aujourd’hui disparu », regrette Matthäus. « Les stars actuelles du Real Madrid sont rapides, douées pour le dribble, dotées d’une excellente technique et elles possèdent bien sûr une certaine puissance, comme on l’a vu lors du match aller », poursuit l’ancien international allemand. poursuit l’ancien joueur du Bayern. Mais, tempère-t-il, « ils ne dégagent plus cette force des dernières décennies. Ce sont de bons joueurs, mais aucun n’est une icône, que ce soit Vinicius, Bellingham ou même Mbappé, et c’est ce qui manque au Real ».

Vainqueur 2-1 à l’aller à Madrid, le Bayern aborde donc le retour à domicile en favori, estime Matthäus. « Mais cela ne signifie bien sûr pas que ce sera une tâche facile », a toutefois averti l’homme de 65 ans. L’ancien président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, partage cet avis : il n’a pas encore rayé le Real de la liste des prétendants et déplore l’engouement actuel autour du FCB.