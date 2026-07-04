Aucun avenir sous José Mourinho ? L'Eintracht Francfort songerait à recruter un défenseur du Real Madrid

Depuis le début de l’année 2025, il évolue au sein de la deuxième équipe du Real Madrid, le RM Castilla. La saison passée, ce défenseur central a disputé 37 matchs, contribuant à la cinquième place de l’équipe réserve des « Merengues » en troisième division espagnole.

Bien que Valdepenas soit considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste, il n’a pas encore fait ses débuts chez les seniors. La situation ne devrait pas évoluer sous la houlette du nouvel entraîneur José Mourinho, d’autant que les Blancos s’apprêtent à investir massivement dans leur défense lors du mercato estival en cours.

Avec Ibrahima Konaté (libéré par Liverpool), Denzel Dumfries (recruté 20 millions d’euros à l’Inter Milan) et Marc Cucurella (55 millions d’euros en provenance de Chelsea), le Real a déjà attiré trois renforts de premier plan pour sa défense, et d’autres noms prestigieux pourraient suivre.