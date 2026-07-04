Selon l’expert italien en transferts Matteo Moretto, la SGE s’intéresserait de près au jeune attaquant Victor Valdepenas, 19 ans.
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Aucun avenir sous José Mourinho ? L'Eintracht Francfort songerait à recruter un défenseur du Real Madrid
Depuis le début de l’année 2025, il évolue au sein de la deuxième équipe du Real Madrid, le RM Castilla. La saison passée, ce défenseur central a disputé 37 matchs, contribuant à la cinquième place de l’équipe réserve des « Merengues » en troisième division espagnole.
Bien que Valdepenas soit considéré comme l’un des plus grands espoirs à son poste, il n’a pas encore fait ses débuts chez les seniors. La situation ne devrait pas évoluer sous la houlette du nouvel entraîneur José Mourinho, d’autant que les Blancos s’apprêtent à investir massivement dans leur défense lors du mercato estival en cours.
Avec Ibrahima Konaté (libéré par Liverpool), Denzel Dumfries (recruté 20 millions d’euros à l’Inter Milan) et Marc Cucurella (55 millions d’euros en provenance de Chelsea), le Real a déjà attiré trois renforts de premier plan pour sa défense, et d’autres noms prestigieux pourraient suivre.
- AFP
Francfort multiplierait les approches pour s’attacher les services de Valdepenas.
Selon Moretto, l’Eintracht Francfort cherche « activement » à recruter ce joueur de 19 ans, déjà surveillé par de grands clubs comme l’AC Milan.
Selon cet article, Francfort espère conclure rapidement ce dossier. Toutefois, les Madrilènes pourraient inclure une clause de rachat dans le contrat, une stratégie déjà employée pour Nico Paz et Jacobo Ramon (tous deux à Côme) ainsi que pour Chema Andres (VfB Stuttgart).
Sous les ordres de son nouvel (ancien) entraîneur Adi Hütter, l’Eintracht doit surtout compenser, en défense, les départs de Nathaniel Brown, parti au Bayern Munich pour 55 millions d’euros, et de Rasmus Kristensen, transféré au FC Midtjylland pour six millions d’euros, en vue de la saison à venir.
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