Pour la première fois, l’attitude et l’engagement de Mbappé sont sérieusement remis en question. Ses récentes vacances avec sa compagne alors qu’il se remettait d’une blessure – il est revenu à Madrid quelques minutes avant que ses coéquipiers n’affrontent l’Espanyol – ont été qualifiées de « désastre en termes de relations publiques ». Son entourage a rejeté ces critiques, les qualifiant de « surinterprétation d’éléments liés à une période de convalescence strictement supervisée par le club ». Absent pour le Clásico, il s’est contenté d’un message « Hala Madrid » sur Instagram, publié alors que Barcelone menait déjà 2-0. Par ailleurs, des sources évoquent des tensions en coulisses entre la star française et le staff technique d’Arbeloa.