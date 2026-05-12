Getty Images
Traduit par
Au Real Madrid, des interrogations subsistent sur le bien-fondé de l’arrivée de Kylian Mbappé, tandis que l’attaquant français, déjà présenté comme un « Galactico », est prévenu : la saison prochaine s’annonce sous le signe d’une « pression sans précédent »
Le projet personnel de Perez crée un véritable casse-tête tactique.
Selon ESPN, les récentes difficultés du Real Madrid suscitent de sérieux doutes concernant Mbappé. Son arrivée libre en provenance du PSG en 2024 paraissait évidente, et l’attaquant a tenu son rang sur le plan statistique, avec 31 buts en Liga la saison passée et déjà 24 cette année. Toutefois, des sources internes au club s’interrogent désormais sur la pertinence de son recrutement alors que Vinicius Junior était déjà une star confirmée. Qualifiée de « projet personnel » du président Florentino Pérez, son arrivée aurait déséquilibré l’équipe. Trois entraîneurs successifs – Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Álvaro Arbeloa – n’ont pas réussi à trouver le système capable d’intégrer Mbappé, Vinicius et Jude Bellingham.
- Getty Images
Les échecs européens et le débat autour de Vinicius
Ce casse-tête tactique s’est rapidement transformé en lutte de pouvoir interne, illustrée par le débat opposant Vinicius à Mbappé durant le bref mandat de 233 jours d’Alonso. Si les statistiques de Mbappé en championnat restent solides, son impact sur la scène européenne est scruté. En 25 matches de Ligue des champions sous le maillot madrilène, il compte déjà dix défaites, dont des éliminations en phase à élimination directe face à Arsenal et au Bayern Munich. De plus, des blessures récurrentes ont réduit son temps de jeu cette saison, l’écartant des rencontres à haut risque contre Manchester City et Benfica, ainsi que de la défaite 2-0 lors du Clásico décisif de dimanche face à Barcelone.
Un véritable fiasco en relations publiques, conjugué à un engagement désormais sous le feu des critiques.
Pour la première fois, l’attitude et l’engagement de Mbappé sont sérieusement remis en question. Ses récentes vacances avec sa compagne alors qu’il se remettait d’une blessure – il est revenu à Madrid quelques minutes avant que ses coéquipiers n’affrontent l’Espanyol – ont été qualifiées de « désastre en termes de relations publiques ». Son entourage a rejeté ces critiques, les qualifiant de « surinterprétation d’éléments liés à une période de convalescence strictement supervisée par le club ». Absent pour le Clásico, il s’est contenté d’un message « Hala Madrid » sur Instagram, publié alors que Barcelone menait déjà 2-0. Par ailleurs, des sources évoquent des tensions en coulisses entre la star française et le staff technique d’Arbeloa.
- Getty Images
Quelle sera la prochaine étape pour la superstar française ?
En conséquence, Mbappé abordera la saison prochaine sous une pression sans précédent et sous le feu d’un regard plus scrutateur que jamais. Remis en question comme jamais auparavant, l’attaquant français devra faire ses preuves tant sur le plan individuel que collectif. Il doit absolument justifier sa place de choix au cœur du projet chancelant du Real Madrid avant que la situation ne se détériore davantage.