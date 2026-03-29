« Oui, bien sûr que je veux gagner avec le Real », a déclaré Mbappé dans l'émission « Téléfoot » sur TF1, avant d'ajouter sur le ton de la plaisanterie : « En Espagne, certains s'inquiètent un peu à l'idée que je ne joue pas – ils pensent que je vais directement rejoindre la Coupe du monde. Mais c'est extrêmement important. Nous sommes toujours en lice en Liga et en Ligue des champions. »

Et même si le Bayern a remporté son dernier match contre le Real Madrid il y a plus de 14 ans, Mbappé connaît la force de l'équipe entraînée par Vincent Kompany. « En Ligue des champions, nous affrontons une grande équipe, probablement celle qui est actuellement la plus en forme », a déclaré le joueur de 27 ans.