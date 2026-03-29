Pour de nombreux supporters, le quart de finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid au FC Bayern Munich s'apparente à une finale avant l'heure : au-delà de la réussite sportive, l'enjeu est considérable en termes de prestige pour deux des plus grandes équipes du football mondial. Kylian Mbappé en est lui aussi conscient.
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« Au meilleur de sa forme ! » Kylian Mbappé, du Real Madrid, s'enthousiasme avant le duel de Ligue des champions contre le FC Bayern Munich
« Oui, bien sûr que je veux gagner avec le Real », a déclaré Mbappé dans l'émission « Téléfoot » sur TF1, avant d'ajouter sur le ton de la plaisanterie : « En Espagne, certains s'inquiètent un peu à l'idée que je ne joue pas – ils pensent que je vais directement rejoindre la Coupe du monde. Mais c'est extrêmement important. Nous sommes toujours en lice en Liga et en Ligue des champions. »
Et même si le Bayern a remporté son dernier match contre le Real Madrid il y a plus de 14 ans, Mbappé connaît la force de l'équipe entraînée par Vincent Kompany. « En Ligue des champions, nous affrontons une grande équipe, probablement celle qui est actuellement la plus en forme », a déclaré le joueur de 27 ans.
Le Bayern n'a pas eu la moindre chance face au Real Madrid
Lors des quatre derniers affrontements à élimination directe entre les deux équipes, ce sont toujours les Merengues qui l'ont emporté, et cette fois encore, le Real aborde le match contre le Bayern avec sérénité, car Mbappé sait que « s'il y a une équipe capable de les battre, c'est bien le Real Madrid ».
Sous la houlette de l’entraîneur Álvaro Arbeloa, les Blancos ont désormais retrouvé leur niveau d’antan, alors qu’ils traversaient une crise profonde juste après le limogeage de Xabi Alonso, lorsqu’ils ont été éliminés en huitièmes de finale de la Copa del Rey après une défaite 2-3 face à Albacete, club de deuxième division. Il n’était pas rare que les stars du Real soient accueillies par une salve de sifflets devant leur public au Bernabéu.
Mbappé : « Le Real Madrid, c'est comme une religion ! »
« En Espagne, les gens sont passionnés. Pour eux, le Real Madrid, c’est comme une religion », a expliqué Mbappé. « Et tout ce qui concerne le Real et moi-même fait l’objet de discussions et de spéculations. Parfois à juste titre, parfois à tort. »
« Mais il faut savoir gérer les critiques. Au Real Madrid, tout le monde a déjà été critiqué – Ronaldo, Di Stefano », a poursuivi Mbappé, qui comprend « pourquoi je ne devrais pas y échapper. Il faut simplement rester calme, se concentrer sur son travail et se dire qu’on peut améliorer ses performances sur le terrain. »
FC Bayern contre Real Madrid : les quatre dernières rencontres
Date
Match
Compétition
Journée
Résultat
Mercredi 8 mai 2024
Madrid - Bayern
Ligue des champions
Demi-finale
2-1
Mar, 30 avril 2024
Bayern - Madrid
Ligue des champions
Demi-finale
2-2
Mar., 01/05/2018
Madrid - Bayern
Ligue des champions
Demi-finale
2-2
Mercredi 25 avril 2018
Bayern - Madrid
Ligue des champions
Demi-finale
1-2