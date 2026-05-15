Âgé de seulement 20 ans et arrivé au club il y a moins d’un an, Tom Bischof est déjà entré dans l’histoire du FC Bayern en devenant le premier joueur à essuyer une réprimande publique de l’entraîneur Vincent Kompany pour un problème de comportement.
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Au FC Bayern, cela évoque de précieux souvenirs. Mais quel avenir attend le « légendaire » Tom Bischof ?
D’ordinaire, Kompany, avec son attitude sympathique et collégiale, parvient habilement à éviter tous les sujets brûlants. Face à des questions concrètes sur les performances ou les déclarations de certains joueurs, il préfère – contrairement à ses prédécesseurs Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel – se réfugier dans une vision d’ensemble. Samedi, après la victoire 1-0 contre le VfL Wolfsburg, Bischof a toutefois publiquement critiqué le contre-pressing bavarois des dernières semaines, estimant qu’il était à l’origine des nombreux buts encaissés et, partant, de l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.
« C’est un jeune joueur et il a commis une erreur dans cette interview », a-t-il tranché, tout en conservant son habituelle courtoisie. Bischof n’a rien à craindre : Kompany l’a immédiatement présenté comme un « super garçon », malgré cette « erreur ».
Victime d’une déchirure musculaire, Bischof était absent depuis plusieurs semaines et n’a retrouvé les terrains que contre Wolfsburg. En somme, sa critique visait uniquement ses partenaires, ce qui a rendu son intervention maladroite, quel que soit son fond. Le jeune joueur n’avait sans doute pas mesuré l’écho que ses propos auraient auprès du public et peut-être même au sein du groupe.
Reste que, de manière générale, il est sain que les joueurs s’interrogent et le fassent savoir avec conviction. Sur le chemin qui mène à devenir une figure importante du club, puis un véritable leader, de telles erreurs sont autorisées. L’audace de l’analyse témoigne d’ailleurs de l’évolution globalement remarquable de Bischof au FC Bayern.
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Tom Bischof s'est rapidement imposé comme un joueur de rotation au FC Bayern.
Après seulement une saison comme titulaire au TSG Hoffenheim, Bischof a rejoint le FC Bayern l’été dernier. Son arrivée était initialement prévue sans indemnité de transfert. Toutefois, les Munichois souhaitant pouvoir l’aligner dès la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, ils ont finalement versé 300 000 euros. Pour sa première saison, le joueur s’impose comme un élément polyvalent et fiable dans le cadre de la rotation.
Polyvalent, il a occupé sans difficulté le couloir gauche, le couloir droit et son poste de prédilection, celui de milieu de terrain central. En 36 apparitions, il a été 16 fois titulaire et totalise 1 564 minutes de jeu, ce qui le place au 15e rang du classement interne, devant des joueurs plus expérimentés et plus onéreux comme Nicolas Jackson et Raphael Guerreiro. Il a délivré trois passes décisives et inscrit deux buts, dont un doublé en fin de match lors de la victoire 3-2 contre le SC Fribourg début avril.
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Tom Bischof évoque Joshua Kimmich
Bischof évoque les débuts de Joshua Kimmich au FC Bayern. Il cite notamment : « La situation de Tom me rappelle la mienne il y a onze ans », a récemment déclaré le vice-capitaine, aujourd’hui âgé de 31 ans. « Avant le début de la saison, personne ne semblait croire que l’on pouvait être important pour un club comme le Bayern Munich. » En 2015, à 20 ans, Kimmich quitte le RB Leipzig, alors en deuxième division, pour rejoindre Munich contre un chèque de 9,5 millions d’euros. Sous les ordres de Pep Guardiola, il est immédiatement aligné avec régularité à plusieurs postes.
Dans une interview accordée à la FAZ en janvier, Bischof a révélé que Kimmich l’avait contacté peu après l’annonce de son transfert : « Il m’a écrit qu’au moment où il est arrivé au Bayern, il n’avait encore disputé aucun match de Bundesliga – et qu’il s’était néanmoins senti capable de franchir le pas. Il m’a fait confiance dès le départ et m’a dit qu’il croyait en moi. Cette marque de confiance m’a donné des frissons. »
D’ailleurs, Bischof rappelle Kimmich non seulement par son parcours et sa force de caractère, mais aussi par son style de jeu. Selon ses propres mots, Bischof a « déjà entendu cette comparaison à plusieurs reprises ». Kimmich s’est finalement imposé comme titulaire indiscutable au poste d’arrière droit lors de sa troisième saison au FC Bayern en 2017/18, avant de glisser progressivement vers le milieu défensif. Reste à savoir où Bischof aura le plus de chances de s’installer dans le onze de départ ; tout dépendra en grande partie des mouvements de mercato estivaux du club bavarois.
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FC Bayern : que se passe-t-il sur le marché des transferts ?
Avec le départ de Raphaël Guerreiro et de Leon Goretzka, deux concurrents directs quittent le club sans indemnité de transfert. Actuellement, Bischof apparaît comme la première option au poste de milieu défensif, en soutien aux titulaires Kimmich et Aleksandar Pavlovic. Noel Aseko (20 ans), formé au club, revient d’un prêt concluant à Hanovre 96. Par ailleurs, des rumeurs persistantes évoquent un intérêt pour Kennet Eichhorn (16 ans), jeune talent du Hertha BSC, même si la concurrence est vive. Nathan De Cat (17 ans), issu du RSC Anderlecht, est également cité.
Sur les côtés, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Alphons Davies et Hiroki Ito sont pour l’instant confirmés, mais plusieurs incertitudes demeurent. Stanisic et Ito pourraient être repositionnés en charnière centrale, notamment si Min-Jae Kim partait sans que son remplacement soit assuré. Ito est par ailleurs annoncé sur le départ. La santé de Davies reste préoccupante : déjà souvent blessé cette saison, il a de nouveau ressenti une douleur à la cuisse contre le PSG et son participation à la Coupe du monde est incertaine. Quant à Laimer, son avenir au-delà de 2027 est flou, surtout après les réserves exprimées par Uli Hoeneß la semaine dernière.
Un nouveau latéral droit est attendu cet été : Givairo Read (Feyenoord) reste en pole, mais ses blessures récentes et les 30 M€ réclamés par le club néerlandais ont refroidi les discussions. Le Bayern refuse par ailleurs de satisfaire les prétentions salariales de Laimer (15 M€ par an).
Heureusement, Bischof continue pour l’instant d’accumuler de l’expérience à différents postes en fonction des besoins, ce qui pourrait lui permettre de succéder un jour à Kimmich, déjà âgé de 31 ans, dans l’axe du milieu de terrain.
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Tom Bischof a peu de chances d'être sélectionné pour la Coupe du monde.
Avant d’évoquer le futur rôle de Bischof au FC Bayern, la Coupe du monde se profile. Son unique sélection avec l’équipe A remonte à juin 2025 ; il a récemment porté le brassard de l’équipe nationale U21. « J’espère évidemment recevoir un appel », a-t-il déclaré samedi. Jeudi prochain, Julian Nagelsmann dévoilera sa liste pour la Coupe du monde. Selon les déclarations du sélectionneur lors d’une conférence de presse précédant les matchs internationaux de mars, l’hypothèse d’une convocation reste toutefois peu probable.
Interrogé sur l’absence de Bischof, le sélectionneur national a salué sa « parfaite compréhension de son rôle » – comprenez sa capacité à accepter le banc sans broncher –, mais n’a pas (encore) identifié de rôle sportif lui correspondant. « Il faut savoir : quand est-ce que je fais entrer le joueur ? À l’époque, j’avais d’autres joueurs en tête, qui ont plus de rythme, plus d’expérience. L’idée concernant Tom n’a pas encore mûri suffisamment en raison de son temps de jeu récent. » À ce moment-là, Bischof enchaînait les apparitions en tant que joueur de rotation au FC Bayern. Peu après, il s’est blessé et a été absent pendant environ un mois, ce qui a sans doute encore réduit ses chances.
« Le simple fait que nous évoquions son nom malgré son faible temps de jeu est déjà une forme de reconnaissance. S’il ne se qualifie pas pour la Coupe du monde, il lui suffira de persévérer », analyse Nagelsmann, qui lui a à nouveau adressé des éloges. « C’est un excellent footballeur. Lors de sa seule sélection, il y a un an, il s’est montré très à l’aise humainement, il était très modeste, il a porté des caisses. » Selon les informations du sélectionneur, Bischof est par ailleurs « très apprécié au Bayern Munich, aussi bien dans le vestiaire qu’auprès de l’entraîneur ». Une estime qui, malgré cette mise à l’écart, n’a sans doute pas changé.