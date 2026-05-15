Au FC Bayern, cela évoque de précieux souvenirs. Mais quel avenir attend le « légendaire » Tom Bischof ?

D’ordinaire, Kompany, avec son attitude sympathique et collégiale, parvient habilement à éviter tous les sujets brûlants. Face à des questions concrètes sur les performances ou les déclarations de certains joueurs, il préfère – contrairement à ses prédécesseurs Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel – se réfugier dans une vision d’ensemble. Samedi, après la victoire 1-0 contre le VfL Wolfsburg, Bischof a toutefois publiquement critiqué le contre-pressing bavarois des dernières semaines, estimant qu’il était à l’origine des nombreux buts encaissés et, partant, de l’élimination en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

« C’est un jeune joueur et il a commis une erreur dans cette interview », a-t-il tranché, tout en conservant son habituelle courtoisie. Bischof n’a rien à craindre : Kompany l’a immédiatement présenté comme un « super garçon », malgré cette « erreur ».

Victime d’une déchirure musculaire, Bischof était absent depuis plusieurs semaines et n’a retrouvé les terrains que contre Wolfsburg. En somme, sa critique visait uniquement ses partenaires, ce qui a rendu son intervention maladroite, quel que soit son fond. Le jeune joueur n’avait sans doute pas mesuré l’écho que ses propos auraient auprès du public et peut-être même au sein du groupe.

Reste que, de manière générale, il est sain que les joueurs s’interrogent et le fassent savoir avec conviction. Sur le chemin qui mène à devenir une figure importante du club, puis un véritable leader, de telles erreurs sont autorisées. L’audace de l’analyse témoigne d’ailleurs de l’évolution globalement remarquable de Bischof au FC Bayern.