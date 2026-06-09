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Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images
Christian Guinin

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Au FC Barcelone, il a su transformer des jeunes talents en joueurs de haut niveau ! Carles Martinez, le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen, présente de nombreuses similitudes avec Xabi Alonso – et rappelle Pep Guardiola

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En nommant Carles Martinez, le Bayer Leverkusen active son « plan B » sur le banc. Les points communs avec Xabi Alonso placent la barre haut, mais le technicien espagnol possède les atouts pour faire briller la Werkself.

L’arrivée de Carles Martinez au Bayer 04 Leverkusen ne pouvait qu’alimenter les comparaisons avec Xabi Alonso. Les similitudes évidentes entre les deux hommes sont trop frappantes pour que les supporters de la Werkself ne se sentent pas, d’une certaine manière, transportés en 2022 – l’année où le futur entraîneur du FC Chelsea a pris les rênes du B04 et où il a écrit une success story sans précédent au cours de ses deux ans et demi à ce poste.

D’abord, ils partagent la même nationalité espagnole. Ensuite, leurs premiers pas d’entraîneur s’inscrivent dans l’ombre des deux géants nationaux : tandis qu’Alonso dirigeait les équipes de jeunes du Real Madrid, Martinez, dont la carrière de joueur s’était achevée prématurément, passait par l’Espanyol avant de rejoindre « La Masia », le célèbre centre de formation du FC Barcelone.

  • Les deux techniciens partagent aussi un palmarès encore modeste avant leur arrivée à Leverkusen. Alonso, considéré dès sa jeunesse comme un futur entraîneur des Merengues – poste qu’il a effectivement occupé sans le succès escompté –, a connu un départ laborieux dans ses fonctions. Refusé à la tête de l’équipe première des Blancos, il a préféré rejoindre la Real Sociedad, où il s’est contenté de diriger l’équipe réserve.

    Quant à Martinez, son passage au Barça s’est achevé en 2019 lors d’un remaniement structurel. Il a ensuite enrichi son expérience internationale de 2019 à 2022 en dirigeant l’équipe U19 d’Al-Rayyan SC au Qatar puis en prenant les commandes de la sélection U20 du Koweït. En 2023, il prend enfin les commandes d’un club en tant qu’entraîneur principal : après six mois comme adjoint et responsable de la méthodologie au FC Toulouse, il participe à la victoire surprise en Coupe de France avant de prendre officiellement la tête de l’équipe l’été suivant.

    Lors de son premier exercice en tant que mentor principal, il guide le club de Ligue 1 vers son meilleur classement depuis dix ans. Les saisons 2024/25 et 2025/26 confirment cette dynamique : Toulouse poursuit sa progression et conclut finalement l’exercice à la neuvième place. Resté dans l’ombre aux yeux du grand public, il est perçu comme une solution de second rang à Leverkusen, le club ayant initialement ciblé Andoni Iraola, parti finalement au FC Liverpool.

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  • Carles Martinez Toulouse 2026Getty Images

    Carles Martinez incarne l’exact opposé de Kasper Hjulmand.

    À en juger par le parcours de Martinez jusqu’ici, plusieurs éléments convainquent le Werkself qu’il est l’homme de la situation pour prendre les commandes de l’équipe. Contrairement à l’équipe de la saison passée, qui, sous Kasper Hjulmand, manquait de clarté dans son projet de jeu et de régularité dans les performances de haut niveau, les supporters du B04 peuvent s’attendre avec Martinez à un football offensif, clair, précis et sans fioritures, dans la lignée de ce qu’ils ont apprécié sous Alonso.

    À 42 ans, il prône un football moderne axé sur la possession, la construction contrôlée, une occupation intelligente de l’espace et des accélérations ciblées, tout en sachant s’adapter au profil de l’adversaire et en insistant sur une organisation collective défensive. Il connaît parfaitement le système de défense à trois mis en place à Leverkusen depuis l’ère Alonso, ayant déjà utilisé cette organisation lors de son passage à Toulouse.

    Sur le plan de la communication, un vent nouveau va également souffler. Contrairement à Hjulmand, dont le tempérament scandinave flegmatique limitait les éclats, Martinez dirige avec autorité depuis la touche. Gestes intenses, consignes claires et présence permanente : il façonne activement le jeu et guide son équipe à chaque phase. Son ouverture d’esprit se manifeste surtout dans son travail avec les jeunes : au Barça, il a propulsé vers le haut niveau des talents comme Gavi, Fermín López, Xavi Simons ou Ansu Fati.

  • Carles MartinezGetty Images

    Carles Martinez ? « Ma femme dit que c’est la seule chose que je sais vraiment faire. »

    Globalement, l’Espagnol se distingue par sa passion authentique pour le football. Dans son pays, beaucoup le comparent à la légende Pep Guardiola pour son approche du travail minutieuse. Selon le journal espagnol Sport, l’homme de 42 ans aurait même fait attendre sa fiancée Maria le jour de son mariage pour disputer un dernier match avec des invités. La cérémonie a finalement eu lieu, malgré son obsession pour le ballon rond. « Je suis entraîneur depuis 15 ans. Ma femme dit que c’est la seule chose que je sais vraiment faire – et elle a raison », déclarait l’intéressé.

    « Une solution un peu surprenante au premier abord », a reconnu Simon Rolfes, le directeur sportif du B04, lors de la présentation du technicien de 42 ans vendredi dernier. Mais il souligne aussi : « Quand on analyse le parcours de Carles et celui du Bayer 04, on perçoit de nombreuses similitudes. Martinez possède cette fougue, cette passion, cette ambition. Il a le courage de lancer les jeunes. En France, il dirigeait un effectif très international, ce qui est aussi notre cas. »

    D’ailleurs, l’ADN du Bayer correspond au style de jeu espagnol, a souligné Rolfes en évoquant l’arrivée d’un nouvel entraîneur ibérique sur le banc du club rhénan. « Quand j’ai pris mes fonctions de directeur sportif en 2018, il était logique de se tourner vers l’Espagne », rappelle Rolfes, soulignant les succès du football de club espagnol des deux dernières décennies.

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    Xabi Alonso, son modèle ? « Je suis sûr qu'il va m'en parler. »

    À la tête du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso doit désormais relever le plus grand défi de sa carrière. Un autre Espagnol a déjà montré à la Werkself comment une idée peut se transformer en une véritable success story.

    « Je vais appeler Xabi, et je suis sûr qu’il m’écoutera. Je le connais, c’est quelqu’un de bien qui ne veut que le meilleur pour Leverkusen », a déclaré Martinez. Son compatriote a montré « comment ça peut marcher quand on est un entraîneur espagnol ». Ce que le Basque a accompli à Leverkusen est « fantastique », juge le technicien de 42 ans, déterminé à propulser le B04 au sommet de la Bundesliga. « C’est un grand club. Pour y parvenir, il faut beaucoup travailler. C’est l’essentiel. Ensuite, nous en tirerons le maximum. »

    Martínez possède incontestablement les atouts nécessaires, mais l’ampleur de la tâche ne doit pas être sous-évaluée au regard des attentes.