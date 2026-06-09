Au FC Barcelone, il a su transformer des jeunes talents en joueurs de haut niveau ! Carles Martinez, le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen, présente de nombreuses similitudes avec Xabi Alonso – et rappelle Pep Guardiola

Les deux techniciens partagent aussi un palmarès encore modeste avant leur arrivée à Leverkusen. Alonso, considéré dès sa jeunesse comme un futur entraîneur des Merengues – poste qu’il a effectivement occupé sans le succès escompté –, a connu un départ laborieux dans ses fonctions. Refusé à la tête de l’équipe première des Blancos, il a préféré rejoindre la Real Sociedad, où il s’est contenté de diriger l’équipe réserve.

Quant à Martinez, son passage au Barça s’est achevé en 2019 lors d’un remaniement structurel. Il a ensuite enrichi son expérience internationale de 2019 à 2022 en dirigeant l’équipe U19 d’Al-Rayyan SC au Qatar puis en prenant les commandes de la sélection U20 du Koweït. En 2023, il prend enfin les commandes d’un club en tant qu’entraîneur principal : après six mois comme adjoint et responsable de la méthodologie au FC Toulouse, il participe à la victoire surprise en Coupe de France avant de prendre officiellement la tête de l’équipe l’été suivant.

Lors de son premier exercice en tant que mentor principal, il guide le club de Ligue 1 vers son meilleur classement depuis dix ans. Les saisons 2024/25 et 2025/26 confirment cette dynamique : Toulouse poursuit sa progression et conclut finalement l’exercice à la neuvième place. Resté dans l’ombre aux yeux du grand public, il est perçu comme une solution de second rang à Leverkusen, le club ayant initialement ciblé Andoni Iraola, parti finalement au FC Liverpool.