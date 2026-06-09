Au FC Barcelone, il a su transformer des jeunes talents en joueurs de haut niveau ! Carles Martinez, le nouvel entraîneur du Bayer Leverkusen, présente de nombreuses similitudes avec Xabi Alonso – et rappelle Pep Guardiola

L’arrivée de Carles Martinez au Bayer 04 Leverkusen ne pouvait qu’alimenter les comparaisons avec Xabi Alonso. Les similitudes évidentes entre les deux hommes sont trop frappantes pour que les supporters de la Werkself ne se sentent pas, d’une certaine manière, transportés en 2022 – l’année où le futur entraîneur du FC Chelsea a pris les rênes du B04 et où il a écrit une success story sans précédent au cours de ses deux ans et demi à ce poste.
D’abord, ils partagent la même nationalité espagnole. Ensuite, leurs premiers pas d’entraîneur s’inscrivent dans l’ombre des deux géants nationaux : tandis qu’Alonso dirigeait les équipes de jeunes du Real Madrid, Martinez, dont la carrière de joueur s’était achevée prématurément, passait par l’Espanyol avant de rejoindre « La Masia », le célèbre centre de formation du FC Barcelone.