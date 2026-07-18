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Au-delà des superstitions, le « code 69 » prédit à Messi une victoire en Coupe du monde

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Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, aborde la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche, avec un palmarès impressionnant sous le maillot des « Tangos ».

Selon le journal « AS », la Pulga a remporté ses quatre dernières finales avec l’Albiceleste : la Coupe du monde 2022, les Copa América 2021 et 2024, ainsi que la Finalissima.

Pourtant, le parcours de la star argentine a connu des hauts et des bas : il a d’abord perdu quatre finales d’affilée avec l’Albiceleste – la Copa América 2007, 2015 et 2016, ainsi que la Coupe du monde 2014 contre l’Allemagne.

Au total, Messi compte donc 4 titres en 8 finales avec l’Albiceleste, soit un taux de réussite de 50 %.

Au total, toutes compétitions confondues, Messi compte 43 finales au cours de sa carrière, pour 30 victoires, soit un taux de réussite de 69 %, preuve de son aptitude à répondre présent dans les grands rendez-vous.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La Kabbale… L’obsession de l’Argentine pour réitérer son succès

    Messi reste fidèle aux habitudes et aux rituels qu’il estime avoir favorisé son sacre mondial au Qatar. 

    Même sur les réseaux sociaux, il veille à publier les mêmes messages et posts qu’en 2022, avec les mêmes mots, convaincu que cette routine lui redonne l’énergie positive qui l’a mené au titre mondial.

    L’ensemble de l’équipe d’Argentine s’est rangé derrière son capitaine et a choisi de reproduire scrupuleusement les détails qui ont ponctué ses succès récents.

    Les « Tangos » ont ainsi choisi de séjourner dans le même hôtel qui avait accueilli leur délégation lors de la demi-finale de la Copa América 2024 contre le Canada, à savoir le « Hilton Short Hills », dans l’État du New Jersey.

    Même les chambres, les duos de colocataires et les numéros de porte ont été réattribués à l’identique, Messi compris.

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  • messi(C)Getty Images

    Les statistiques de Lionel Messi en phase finale

    En finale, Messi a marqué 35 buts et délivré 17 passes décisives, affirmant son influence décisive dans les grands rendez-vous.

    Sous le maillot blaugrana, son palmarès atteint 23 titres en 31 finales.

    En sélection argentine, ses chiffres sont moins éclatants : en Coupe du monde, son bilan en finale est de 50 %, ayant perdu en 2014 contre l’Allemagne avant de se rattraper en 2022.

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