« Je crois que je vois double », pouvait-on lire au-dessus de la chorégraphie époustouflante du bloc de Stuttgart. En contrebas, les figures cultes souabes « Äffle » et « Pferdle », légèrement éméchées, voyaient double. De l’autre côté, le même duo brandissait la Coupe d’Allemagne conquise la saison précédente, comme pour annoncer une défense réussie du titre. Le scénario escompté a toutefois tourné court : le VfB a été battu 3-0 par le FC Bayern Munich. Résultat : « Äffle » et « Pferdle » n’ont pas vu double, mais triple, tant Harry Kane a célébré ses trois buts sous le regard médusé des deux comparses.
Traduit par
Au-delà de ses trois buts avec le FC Bayern, une action remarquable a enthousiasmé Vincent Kompany et même l’entraîneur du VfB, Sebastian Hoeneß, lors de la rencontre historique de Harry Kane
Grâce à son triplé – le quatrième en finale de coupe après ceux d'Uwe Seeler (Hambourg SV, 1963), de Roland Wohlfarth (Bayern Munich, 1986) et de Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, 2012) –, l'Anglais a porté son total de buts cette saison à 61, un chiffre incroyable. Avant même le match de clôture de la saison, il était évident que Kane allait établir un nouveau record personnel. Son total de 68 points (buts et passes décisives confondus) dépasse de loin ses précédentes performances : douze de plus que lors de sa première saison au Bayern (2023/24) et même vingt-deux de plus que lors de son meilleur exercice avec le club de son cœur, Tottenham Hotspur (2017/18). De plus, Kane est seulement le troisième joueur de l’histoire à marquer à chaque tour d’une campagne de Coupe, finale incluse, après Dieter Müller (1. FC Cologne, 1976/77) et Dirk Kurtenbach (Stuttgarter Kickers, 1986/87).
« C’était sans aucun doute l’une des meilleures soirées de ma carrière », a déclaré Kane après le match. Il avouait pourtant avoir été « incroyablement nerveux » avant le coup d’envoi. « Je voulais rendre l’équipe fière, je voulais rendre les supporters fiers. Et puis, marquer un triplé en finale… C’est tout simplement un match très spécial et un sentiment très particulier. J’en suis extrêmement fier. La saison a été longue et difficile. La terminer ainsi, c’est parfait. »
Sa performance ne s’est toutefois pas arrêtée là : Vincent Kompany et Sebastian Hoeneß ont ensuite surpris en se livrant à une scène insolite en toute fin de prolongation, alors que la rencontre était déjà largement pliée en faveur des Munichois. On aurait dit qu’ils s’étaient donné le mot. Contrairement à l’habitude, non pas une, mais deux conférences de presse distinctes ont suivi.
- Getty Images Sport
Outre son hat-trick, Harry Kane s'est distingué par deux actions mémorables.
Interrogé sur les nouveaux superlatifs à attribuer à ce joueur de 32 ans, Kompany a répondu : « Ce qui me reste surtout en mémoire, c'est ce tacle glissé au niveau du poteau de corner. Ce dévouement total pour l'équipe. C'est difficile à expliquer. Mais au final, il faut toujours se demander s'il a marqué un but aujourd'hui. Bien sûr, il en a marqué trois. Parce que son jeu est si complet », explique Kompany, saluant le pressing et l’engagement défensif de Kane. « Quand on parle d’Harry, on parle aussi de personnalité – et il a la personnalité qu’il faut pour ces grands matchs et ces moments importants. »
Interrogé à son tour, Hoeneß a ajouté : « Il n’a pas seulement inscrit un hat-trick. À la 96^e minute, il est même venu défendre près de sa propre surface, alors que le score était déjà de 3-0. Dans l’ensemble, c’est tout simplement du très haut niveau, le top absolu. Il a fait la différence aujourd’hui. Il est pratiquement impossible de le contenir complètement. C’est difficile de croire ce qu’il parvient parfois à réaliser. »
Le directeur sportif Max Eberl a abondé dans le même sens, citant un autre tacle défensif réalisé alors que le score était encore de 1-0 : « Ce qu’Harry accomplit est extraordinaire. Il ne se contente pas de marquer : sa personnalité sur le terrain fait la différence. À 1-0, il a réalisé un tacle sur notre côté gauche pour empêcher un centre. C’est typiquement Harry Kane. » Nul ne l’ignore : Kane est bien plus qu’un simple buteur pour le champion d’Allemagne. Sous l’égide de Kompany, il a affiné ses qualités de meneur de jeu, le capitaine de la sélection anglaise n’hésitant pas à venir chercher le ballon très bas dans son camp. Son implication défensive n’est certes pas nouvelle, mais elle impressionne toujours.
Pourtant, Kane n’a peut-être pas encore atteint son plein potentiel. Un départ, souvent évoqué lors des derniers mercatos en raison de ses clauses libératoires bien connues, n’est toutefois pas d’actualité pour le Bayern. Eberl a réaffirmé que des discussions sur une prolongation du contrat, qui expire en 2027, étaient à l’ordre du jour. « Nous avons convenu d’en parler après la saison et, idéalement, de conclure un accord avant la Coupe du monde », a-t-il précisé, tout en reconnaissant qu’aucun calendrier précis n’était encore fixé pour ces discussions.
Harry Kane : Uli Hoeneß lance une déclaration retentissante, tandis que Deniz Undav en plaisante.
Dans ce contexte, le président du Bayern, Uli Hoeneß, est allé encore plus loin lors d’une intervention sur la chaîne ARD. « C’est le meilleur transfert que nous ayons jamais réalisé », a précisé le président d’honneur. Au vu des nombreuses recrues de classe mondiale qui ont marqué l’histoire du club munichois, il s’agit d’une véritable déclaration et d’un engagement sans équivoque. Il n’est donc pas surprenant qu’une vente ne soit absolument pas à l’ordre du jour.
« Bien sûr que non. Le FC Bayern est un club acheteur, pas un club vendeur », a-t-il coupé court à la rumeur envoyant Kane au FC Barcelone pour succéder à Robert Lewandowski, dont le contrat ne sera pas prolongé. « D’ailleurs, Barcelone n’a pas d’argent. Ça commence comme ça. » De son côté, Kane s’est dit flatté par les éloges de Hoeness : « C’est bien sûr agréable d’entendre cela. De nombreux grands joueurs ont évolué dans ce club, c’est pourquoi je me sens honoré. Cela a été un grand pas pour moi et ma famille. Je me sens partie intégrante de l’histoire du club. »
Dans la course au Ballon d’Or, Eberl estime même que Kane a « tout à fait le droit de remporter le trophée », malgré l’absence d’un titre en Ligue des champions, pourtant décisif au moment du vote. Un coéquipier, Michael Olise, pourrait toutefois lui disputer ce trophée : le Français a conclu l’exercice avec un total tout aussi impressionnant de 53 participations à des buts.
Grâce à un style de jeu légèrement plus spectaculaire, le Français devance même Deniz Undav. « Je penche plutôt pour Olise », avoue l’attaquant du VfB. « Mais les deux le mériteraient », ajoute l’international avant de plaisanter au sujet de Kane puis de s’extasier : « J’aimerais parfois être aussi libre. On ne peut pas lui laisser un mètre d’espace. Il a une finition exceptionnelle, qu’il tire du droit ou du gauche. Il possède ce petit quelque chose en plus et se trouve toujours au bon endroit pour marquer. Ses passes pour Olise ou Diaz sont aussi exceptionnelles. C’est ce qui définit la classe mondiale. »
Le titre de champion du monde devrait aussi jouer un rôle clé dans l’attribution du Ballon d’Or. Kane avec l’Angleterre et Olise avec la France ont tous deux de réelles chances de l’emporter, à condition qu’ils confirment au plus haut niveau leurs performances du Bayern Munich et qu’ils rendent la quête du superlatif encore plus complexe.
- Getty Images Sport
Harry Kane : performances et statistiques au FC Bayern Munich
Jeux 147 Buts 146 passes décisifs. Passes décisives 33