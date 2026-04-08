Le FC Barcelone a subi une défaite cuisante face à l’Atlético de Madrid (2-0) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, disputé au Camp Nou.

Cette défaite fait suite à des événements mouvementés, notamment l’expulsion du défenseur Pau Cubarsi en première mi-temps, avant que l’Atlético ne profite de sa supériorité numérique pour marquer ses deux buts par l’intermédiaire de Julián Álvarez et Alexander Sørloth, plaçant ainsi l’équipe catalane dans une situation délicate avant le match retour. Dès les premiers instants, la rencontre s’est avérée intense et disputée. Le jeune Cubarsi, aligné en charnière centrale, a été sanctionné d’un carton rouge direct pour une intervention jugée trop dangereuse sur Ángel Correa, contraignant les Blaugranas à jouer à dix contre onze pendant plus d’une heure. Privé de son élément défensif, le Barça a ensuite cédé sous la pression des Colchoneros. Julián Álvarez, lancé en profondeur, a ouvert le score d’une frappe croisée après un service millimétré de Koke. Puis, en fin de match, Alexander Sørloth, entré en cours de jeu, a doublé la mise d’une tête puissante sur corner, profitant de l’excellent travail de l’arrière-gauche Renan Lodi. Entre ces deux éclairs, les hommes de Diego Simeone ont exercé un pressing haut et une maîtrise collective qui ont étouffé les rares velléités offensives de Pedri et de ses coéquipiers. Au coup de sifflet final, le score était donc de 2-0 en faveur des visiteurs, un résultat qui place le Barça dos au mur avant le voyage à Madrid. Les statistiques confirment la domination atlética : 65 % de possession, 12 tirs cadrés contre 4, et une supériorité physique qui a fait la différence. Les Catalans, eux, n’ont guère eu l’occasion de déployer leur jeu habituel, et même si Robert Lewandowski a tenté de peser sur la défense, il a souvent été isolé et peu servi dans de bonnes conditions. Pour le match retour, les Blaugranas devront donc réaliser une performance d’un autre calibre s’ils veulent renverser la vapeur et se qualifier pour les demi-finales. L’histoire récente rappelle toutefois que l’Atlético, solide et organisé, ne laisse que peu de marges de manœuvre lorsqu’il possède un avantage aussi net. Rendez-vous est pris dans une semaine pour un second acte qui s’annonce déjà électrique.