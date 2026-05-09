Le Borussia Dortmund fournira au moins deux joueurs à l’équipe d’Allemagne : Nico Schlotterbeck et Felix Nmecha sont d’ores et déjà certains de leur place. Waldemar Anton devrait également intégrer le groupe pour la Coupe du monde. Restent deux candidats en balance : Karim Adeyemi, dont les chances ont nettement diminué après quatre matchs sans jouer et des performances mitigées, et Maximilian Beier.

Pourtant, le fait que ce dernier doive encore trembler pour sa place défie la logique statistique. À 23 ans, Beier, qui n’est pas un avant-centre de formation, est en effet le meilleur buteur allemand avec 20 participations à des buts (10 réalisations, 10 passes décisives) en 43 matchs officiels cette saison.

Aucun de ses concurrents au poste ne peut se prévaloir de tels chiffres : ni Leroy Sané (16 points), ni Kevin Schade (11), ni Said Benrahma (17), ni Chris Führich (16), ni Adeyemi (15). Bien sûr, les écarts sont faibles. Mais Nagelsmann doit avant tout composer un groupe cohérent et équilibré. Se fier uniquement aux chiffres serait donc insuffisant.