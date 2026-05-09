Le sélectionneur national Julian Nagelsmann connaîtra sa liste un peu plus tôt. Le grand public, lui, devra attendre encore douze jours : ce n’est que le 21 mai que l’entraîneur dévoilera officiellement les joueurs convoqués pour la Coupe du monde.
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Au BVB, il a tout fait pour mériter sa place au Mondial : Julian Nagelsmann osera-t-il écarter le meilleur buteur allemand ?
Le Borussia Dortmund fournira au moins deux joueurs à l’équipe d’Allemagne : Nico Schlotterbeck et Felix Nmecha sont d’ores et déjà certains de leur place. Waldemar Anton devrait également intégrer le groupe pour la Coupe du monde. Restent deux candidats en balance : Karim Adeyemi, dont les chances ont nettement diminué après quatre matchs sans jouer et des performances mitigées, et Maximilian Beier.
Pourtant, le fait que ce dernier doive encore trembler pour sa place défie la logique statistique. À 23 ans, Beier, qui n’est pas un avant-centre de formation, est en effet le meilleur buteur allemand avec 20 participations à des buts (10 réalisations, 10 passes décisives) en 43 matchs officiels cette saison.
Aucun de ses concurrents au poste ne peut se prévaloir de tels chiffres : ni Leroy Sané (16 points), ni Kevin Schade (11), ni Said Benrahma (17), ni Chris Führich (16), ni Adeyemi (15). Bien sûr, les écarts sont faibles. Mais Nagelsmann doit avant tout composer un groupe cohérent et équilibré. Se fier uniquement aux chiffres serait donc insuffisant.
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Maximilian Beier : « C'est exactement ce dont nous avons besoin lors d'une Coupe du monde. »
Pourtant, Beier aurait largement mérité sa place. Sa dernière sélection remonte au 13 octobre, lors de la victoire 1-0 en Irlande du Nord, mais Nagelsmann ne l’a plus convoqué depuis. Loin de se décourager, l’attaquant s’est mis en évidence en 2026 avec six buts et sept passes décisives.
Ses qualités ont été récemment saluées par son entraîneur au Borussia Dortmund, Niko Kovac : « C’est exactement ce dont nous avons besoin pour une Coupe du monde. » Le technicien faisait référence à l’éthique de travail irréprochable de Beier, associée à une endurance remarquable.
Au Borussia Dortmund, il ne joue pourtant que sporadiquement à son poste de prédilection, celui de demi-attaquant. Ces derniers temps, il a été aligné comme ailier gauche, arpentant sans relâche tout le flanc du terrain avec une énergie débordante. Solide défensivement et toujours aussi efficace offensivement, il a maintenu un niveau de performance remarquable.
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Nagelsmann emmènera-t-il un ou deux attaquants de contre-attaque ?
Vendredi soir, lors de la victoire 3-2 contre Francfort, Beier s’est distingué en délivrant deux nouvelles passes décisives d’une précision chirurgicale. « Oui, bien sûr que c’est important pour moi », a-t-il ensuite confié à Sky. « J’essaie de donner le meilleur de moi-même. Mon objectif, c’est la Coupe du monde. »
Lors du rassemblement de la DFB en mars, Nagelsmann avait déjà confié, avec sa franchise habituelle, qu’il envisageait de convier « actuellement un, voire deux de ces attaquants de contre-attaque », citant Beier, Adeyemi et Schade. Le sélectionneur avait par ailleurs salué le « très bon ratio » du Borussen.
Pour le sélectionneur, l’attaquant du Borussia Dortmund présente un profil polyvalent, atout qui le distingue de ses concurrents. Professionnel modèle et véritable joueur d’équipe, Beier se montre disponible et prêt à endosser tous les rôles, sans faire de vagues, conscient de son statut de challenger.
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Beier pourrait-il tirer profit de la blessure de Gnabry ?
La récente décision de Nagelsmann de ne pas retenir Beier a déjà provoqué des réactions au sein du BVB. « Il y a de très nombreuses raisons de le sélectionner et bien moins de ne pas le faire », déclarait Kovac il y a près de deux mois, lorsque l’attaquant était resté à Dortmund. Le directeur sportif Lars Ricken a même qualifié les performances de Beier d’« exceptionnelles depuis des semaines ».
La blessure de Serge Gnabry pourrait toutefois lui profiter : l’absence du Bavarois crée une opportunité, et Nagelsmann pourrait décider de compenser ce vide en alignant deux ailiers doués pour les contres-attaques.
Il lui reste encore un match pour améliorer ses statistiques déjà flatteuses : samedi prochain, le Borussia se rendra à Brême.
Peu après, le téléphone de Beier sonnera. Il avait avoué avoir été « très nerveux » lorsque Nagelsmann l’avait sélectionné pour la première fois en mars 2024 : « Je n’arrivais pas à sortir une phrase sensée. » Cette fois, son discours devrait être plus posé, quel que soit le message du sélectionneur national.
BVB – Calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund
Date Concours Match 16 mai Bundesliga Werder Brême vs. BVB 18 juillet Match amical Rot-Weiß Oberhausen – BVB 29 juillet Match amical Cerezo Osaka – BVB 1er août Match amical FC Tokyo – BVB