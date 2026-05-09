Au BVB, il a fait tout ce qu’il fallait pour mériter sa place au Mondial : Julian Nagelsmann osera-t-il écarter le meilleur buteur allemand ?

Le Borussia Dortmund fournira au moins deux joueurs à l’équipe d’Allemagne : Nico Schlotterbeck et Felix Nmecha sont d’ores et déjà certains de leur place. Waldemar Anton devrait également intégrer le groupe pour la Coupe du monde. Deux incertitudes subsistent toutefois : Karim Adeyemi, dont les chances ont nettement diminué après quatre matchs sans jouer et des performances mitigées, et Maximilian Beier.

Le cas de Beier interpelle : à 23 ans, l’attaquant compte déjà 20 participations à des buts (10 réalisations, 10 passes décisives) en 43 matchs officiels cette saison.

Aucun de ses concurrents au poste ne peut se prévaloir de tels chiffres : ni Leroy Sané (16 points), ni Kevin Schade (11), ni Said El Mala (17), ni Chris Führich (16), ni Adeyemi (15). Bien sûr, les écarts sont faibles. Nagelsmann doit avant tout composer un groupe cohérent et équilibré. Se fier uniquement aux chiffres serait donc réducteur.