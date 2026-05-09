Le sélectionneur national Julian Nagelsmann connaîtra sa liste un peu plus tôt. Le grand public, lui, devra attendre encore douze jours : le 21 mai, l’entraîneur dévoilera officiellement les joueurs convoqués pour la Coupe du monde.
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Au BVB, il a fait tout ce qu’il fallait pour mériter sa place au Mondial : Julian Nagelsmann osera-t-il écarter le meilleur buteur allemand ?
Le Borussia Dortmund fournira au moins deux joueurs à l’équipe d’Allemagne : Nico Schlotterbeck et Felix Nmecha sont d’ores et déjà certains de leur place. Waldemar Anton devrait également intégrer le groupe pour la Coupe du monde. Deux incertitudes subsistent toutefois : Karim Adeyemi, dont les chances ont nettement diminué après quatre matchs sans jouer et des performances mitigées, et Maximilian Beier.
Le cas de Beier interpelle : à 23 ans, l’attaquant compte déjà 20 participations à des buts (10 réalisations, 10 passes décisives) en 43 matchs officiels cette saison.
Aucun de ses concurrents au poste ne peut se prévaloir de tels chiffres : ni Leroy Sané (16 points), ni Kevin Schade (11), ni Said El Mala (17), ni Chris Führich (16), ni Adeyemi (15). Bien sûr, les écarts sont faibles. Nagelsmann doit avant tout composer un groupe cohérent et équilibré. Se fier uniquement aux chiffres serait donc réducteur.
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Maximilian Beier : « C'est exactement ce dont nous avons besoin lors d'une Coupe du monde. »
Pourtant, Beier aurait largement mérité sa place. Sa dernière sélection remonte au 13 octobre, lors de la victoire 1-0 en Irlande du Nord, mais Nagelsmann ne l’a plus convoqué depuis. Loin de se décourager, l’attaquant s’est mis en évidence en 2026 avec six buts et sept passes décisives.
Ses qualités ont été récemment saluées par son entraîneur au Borussia Dortmund, Niko Kovac : « C’est exactement ce dont nous avons besoin pour une Coupe du monde. » Le technicien faisait référence à l’éthique de travail irréprochable de Beier, associée à une endurance remarquable.
Au Borussia Dortmund, il ne joue pourtant que sporadiquement à son poste de prédilection, celui de demi-attaquant. Ces derniers temps, il a été aligné de plus en plus souvent comme ailier gauche, arpentant sans relâche tout le flanc du terrain avec une énergie débordante. Solide défensivement et toujours aussi efficace offensivement, il a maintenu un rendement remarquable.
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Nagelsmann emmènera-t-il un ou deux attaquants de contre-attaque ?
Vendredi soir, lors de la victoire 3-2 contre Francfort, Beier s’est distingué en délivrant deux nouvelles passes décisives d’une précision chirurgicale. « Oui, bien sûr que c’est important pour moi », a-t-il ensuite confié à Sky. « J’essaie de donner le meilleur de moi-même. Mon objectif, c’est la Coupe du monde. »
Lors du rassemblement de la DFB en mars, Nagelsmann avait déjà confié, avec sa franchise habituelle, qu’il envisageait de convier « actuellement un, voire deux de ces attaquants de contre-attaque », citant Beier, Adeyemi et Schade. Le sélectionneur avait par ailleurs salué le « très bon ratio » du Borussien.
Pour le sélectionneur, l’attaquant du Borussia Dortmund présente un profil polyvalent, ce qui n’est pas le cas de tous ses concurrents. Modèle de professionnalisme et joueur d’équipe, Beier fait preuve de polyvalence et se tient prêt à assumer tous les rôles. Discret et conscient de son statut de challenger, il ne crée pas de vagues.
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Beier pourrait-il tirer parti de la blessure de Gnabry ?
La récente non-sélection de Beier par Nagelsmann a déjà provoqué des réactions au sein du BVB. « Il y a bien plus de raisons de le convoquer que de l’écarter », assurait Kovac il y a deux mois, lorsque l’attaquant était resté à Dortmund. Le directeur sportif Lars Ricken juge même ses performances « exceptionnelles depuis des semaines ».
La blessure de Serge Gnabry pourrait toutefois profiter à Beier : l’absence du Bavarois crée une opportunité, et Nagelsmann pourrait décider de compenser ce manque avec deux profils d’attaquants de contre-attaque.
Il lui reste encore un match pour améliorer ses statistiques déjà flatteuses : samedi prochain, le Borussia se rendra à Brême.
Peu après, son téléphone sonnera. Il avait avoué avoir été « très nerveux » lorsque Nagelsmann l’avait convoqué pour la première fois, en mars 2024 : « Je n’arrivais pas à sortir une phrase sensée. » Cette fois, l’échange devrait être plus serein, quel que soit le verdict du sélectionneur.
BVB – Calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund
Date Concours Match 16 mai Bundesliga Werder Brême vs. BVB 18 juillet Match amical Rot-Weiß Oberhausen – BVB 29 juillet Match amical Cerezo Osaka – BVB 1er août Match amical FC Tokyo – BVB