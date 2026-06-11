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Jonas Rütten

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Au BVB, cela aurait été impensable il y a encore quelques années. Selon les dernières informations, la FIFA s’apprête à imposer une véritable révolution dans le marché des transferts

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Au BVB, les clauses de résiliation étaient longtemps mal vues depuis l'affaire Mario Götze. Mais à partir de 2027, cette clause contractuelle deviendra apparemment obligatoire dans tous les nouveaux contrats du monde du football.

Selon le journal espagnol AS, tous les contrats signés dans le football à partir du 1^(er) janvier 2027 devront inclure une clause de résiliation. Cette décision, adoptée lors d’une réunion de la FIFA à Mexico juste avant le match d’ouverture du Mondial entre le Mexique et l’Afrique du Sud (jeudi, 21 h), rend cette clause obligatoire et impose aux deux parties de l’approuver dès la signature.

Cette clause de sortie deviendra obligatoire, et toutes les parties devront l’approuver au moment de la signature. Par ailleurs, les joueurs professionnels percevront une part de leurs propres transferts, soit 5 % du montant total.

  • Selon plusieurs sources, l’UEFA aurait déjà validé le futur cadre réglementaire des transferts. Le statut des joueurs mineurs s’apprête également à évoluer. À partir de 2027, sous certaines conditions, les joueurs de moins de 18 ans pourront signer des contrats de plus de trois ans, durée actuellement plafond.

    Le principe des clauses de sortie obligatoires existe déjà dans le football de clubs européen, notamment en Espagne, où le droit du travail permet à tout salarié de rompre son contrat à tout moment. Dans le football professionnel espagnol, cette liberté est garantie par une clause de sortie. 

    Ce mécanisme a toutefois entraîné des montants astronomiques, notamment dans les contrats des joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone. À titre d’exemple, la clause de résiliation de Lamine Yamal atteint un milliard d’euros. 

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  • Neymar Brasil Copa do MundoGetty Images

    Le FC Barcelone et le cas catastrophique de Neymar

    C’est sans doute parce qu’une clause libératoire leur a déjà joué un mauvais tour que les Catalans brandissent aujourd’hui des sommes aussi vertigineuses. Lors de la prolongation du contrat de Neymar en 2016, le Barça avait fixé pour la star brésilienne une clause à 222 millions d’euros, considérée comme inactivable. Mais le Paris Saint-Germain, soutenu par son fonds souverain qatari, est entré en scène et a raflé le Brésilien pour un chèque record qui tient toujours aujourd’hui.

    Depuis, les clauses libératoires sont devenues monnaie courante, y compris en Bundesliga. Le BVB, qui s’était indigné en 2013 du départ de Götze vers le Bayern via une clause libératoire et avait juré de n’en accorder plus jamais, a finalement assoupli sa position pour recruter Erling Haaland. 

    Plus récemment, la clause libératoire négociée pour Nico Schlotterbeck, valable cet été pour trois clubs, a fait grand bruit. Au FC Bayern aussi, des options de départ existeraient pour des joueurs comme Harry Kane ou Dayot Upamecano. 