Selon le journal espagnol AS, tous les contrats signés dans le football à partir du 1^(er) janvier 2027 devront inclure une clause de résiliation. Cette décision, adoptée lors d’une réunion de la FIFA à Mexico juste avant le match d’ouverture du Mondial entre le Mexique et l’Afrique du Sud (jeudi, 21 h), rend cette clause obligatoire et impose aux deux parties de l’approuver dès la signature.
Cette clause de sortie deviendra obligatoire, et toutes les parties devront l’approuver au moment de la signature. Par ailleurs, les joueurs professionnels percevront une part de leurs propres transferts, soit 5 % du montant total.