Selon plusieurs sources, l’UEFA aurait déjà validé le futur cadre réglementaire des transferts. Le statut des joueurs mineurs s’apprête également à évoluer. À partir de 2027, sous certaines conditions, les joueurs de moins de 18 ans pourront signer des contrats de plus de trois ans, durée actuellement plafond.

Le principe des clauses de sortie obligatoires existe déjà dans le football de clubs européen, notamment en Espagne, où le droit du travail permet à tout salarié de rompre son contrat à tout moment. Dans le football professionnel espagnol, cette liberté est garantie par une clause de sortie.

Ce mécanisme a toutefois entraîné des montants astronomiques, notamment dans les contrats des joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone. À titre d’exemple, la clause de résiliation de Lamine Yamal atteint un milliard d’euros.