Au Brésil, Neymar fait parler de lui : les supporters veulent le voir à la Coupe du monde, tandis qu'Ancelotti manque d'attaquants capables de marquer

Au Brésil, Neymar était absent, écarté de la sélection d'Ancelotti mais acclamé à tout rompre par les supporters : à un peu moins d'une demi-heure de la fin du match, Ekitiké a inscrit le deuxième but de la France après l'ouverture du score de Mbappé en première mi-temps, et c'est à ce moment-là que des chants en faveur de l'attaquant de Santos ont retenti depuis les tribunes du Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts, domicile du New England Revolution). Après le match, lors de la conférence de presse, les journalistes ont demandé à Ancelotti si Neymar avait une chance d’aller à la Coupe du monde, et il a répondu ainsi : « Nous devons parler de ceux qui sont ici, qui ont tout donné, qui se sont battus et qui ont travaillé dur. »



