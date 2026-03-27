Neymar, oui ? Neymar, non ? Neymar, peut-être ? Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, hésite encore à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du monde, qui se déroulera du 10 juin au 19 juillet prochains aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Hier soir, jeudi 26 mars, alors que l'Italie battait l'Irlande du Nord et se qualifiait pour la finale des barrages afin d'accéder au tournoi (mardi, nous affronterons la Bosnie), la Seleçao disputait un match amical contre la France, remporté 2-1 par l'équipe de Didier Deschamps.
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Au Brésil, Neymar fait parler de lui : les supporters veulent le voir à la Coupe du monde, tandis qu'Ancelotti manque d'attaquants capables de marquer
LES CHANTS DES SUPPORTERS BRÉSILIENS EN FAVEUR DE NEYMAR
Au Brésil, Neymar était absent, écarté de la sélection d'Ancelotti mais acclamé à tout rompre par les supporters : à un peu moins d'une demi-heure de la fin du match, Ekitiké a inscrit le deuxième but de la France après l'ouverture du score de Mbappé en première mi-temps, et c'est à ce moment-là que des chants en faveur de l'attaquant de Santos ont retenti depuis les tribunes du Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts, domicile du New England Revolution). Après le match, lors de la conférence de presse, les journalistes ont demandé à Ancelotti si Neymar avait une chance d’aller à la Coupe du monde, et il a répondu ainsi : « Nous devons parler de ceux qui sont ici, qui ont tout donné, qui se sont battus et qui ont travaillé dur. »
LE BRÉSIL D'ANCELOTTI : SEPT ATTAQUANTS, AUCUN BUT
À ce jour, un point d'interrogation subsiste donc autour de ce joueur né en 1992, qui reste néanmoins le meilleur buteur de la sélection brésilienne parmi les joueurs encore en activité : 79 buts en 128 matchs, suivi de Coutinho qui en a inscrit 21 en 68 rencontres (Richarlison occupe la troisième place avec 20 buts en 54 matchs). Un attaquant avec de tels chiffres serait bien utile à Ancelotti, et pas qu'un peu : depuis qu'il est devenu sélectionneur du Brésil, en effet, il a fait tourner sept attaquants, mais aucun d'entre eux n'a encore marqué. De Matheus Cunha à Igor Jesus, en passant par Richarlison, João Pedro, Vitor Roque, Kaio Jorge et Igor Thiago : 817 minutes au total et zéro but.