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Au bord du précipice… L'Argentine saura-t-elle encore s'en sortir grâce à un héros ?

Argentine vs Suisse
Argentine
Suisse
Coupe du monde
Angleterre vs Argentine
Angleterre
L. Scaloni
L. Messi
Argentine
Suisse
É.-U.
Angleterre

De grands défis attendent les coéquipiers de Messi.

L’Argentine de Lionel Scaloni a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en dominant la Suisse 3-1 après prolongation.

Malgré ce succès, le champion en titre a laissé planer le doute sur son véritable niveau, semblant loin de la forme qui lui avait permis de régner au Qatar.

Une fois encore, l’Argentine a prouvé qu’elle possédait le mental d’un champion et une capacité exceptionnelle à s’en sortir dans les conditions les plus difficiles, mais la fatigue physique et la baisse de performance collective suscitent des doutes avant la confrontation très attendue face à l’Angleterre.

  • Le caractère de leader du héros a sauvé Scaloni.

    Face à la Suisse, l'Argentine a revécu le scénario qui l'a accompagnée tout au long des phases éliminatoires, puisqu'elle a souffert pendant tout le match avant de sceller sa qualification en prolongation. Même si l’équipe n’a pas livré sa meilleure performance, elle a une nouvelle fois fait preuve d’un formidable esprit combatif et a refusé de baisser les bras jusqu’aux derniers instants, une caractéristique qui a marqué la sélection de Scaloni ces dernières années. 

    En revanche, certaines faiblesses sont réapparues, notamment un net déclin physique et une difficulté à imposer son jeu.

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  • Messi a ouvert le score, mais l'Argentine a ensuite perdu le contrôle de la rencontre.

    L'Argentine a parfaitement démarré la rencontre : Lionel Messi a servi le premier but sur corner, que Alexis McAllister a converti. Malgré cet avantage précoce, le champion du monde en titre n’a pas réussi à imposer son style habituel, fondé sur la possession et le jeu de passes. Il a laissé le ballon à la Suisse et a privilégié les ballons en profondeur et les contres, gérant le rythme et le score.

    En seconde période, la pression suisse s’est intensifiée jusqu’à ce que Ndowi parvienne à égaliser, plongeant l’Argentine dans l’une de ses périodes les plus délicates de la rencontre, selon l’analyse du réseau Globo.

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  • Une expulsion spectaculaire… et des remplacements décisifs

    Le match a basculé après l'expulsion de Breel Embolo, sanctionné d'un deuxième carton jaune pour simulation, suite à l'intervention de la vidéo, offrant ainsi l'avantage numérique à l'Argentine.

    Malgré cet avantage, l’équipe de Scaloni n’a pas réussi à faire la différence durant le temps réglementaire et a dû disputer une nouvelle prolongation, déjà la troisième dans cette phase à élimination directe.

    C’est alors que les remplacements ont fait la différence : Scaloni a lancé Flaco López, lequel a servi Julián Álvarez pour le but décisif, confirmant une nouvelle fois l’importance du banc dans le parcours de l’Albiceleste.

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  • La fatigue représente le principal défi à relever avant la rencontre face à l’Angleterre.

    Qualifiée, l’Argentine n’a pas convaincu : la sélection semble avoir perdu de sa superbe.

    La fatigue a visiblement affecté la plupart des joueurs, et l’équipe a semblé de plus en plus dépendante de Messi, y compris dans des situations où ce n’était pas le choix le plus judicieux, illustrant un déficit d’options offensives.

    Scaloni doit donc trouver des solutions rapides avant la demi-finale contre l’Angleterre, car l’abnégation seule risque de ne pas suffire face aux cadors.

    La question demeure : l’Argentine pourra-t-elle encore s’en sortir grâce à son mental de champion ?

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