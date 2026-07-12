Au bord du précipice… L'Argentine saura-t-elle encore s'en sortir grâce à un héros ?

L’Argentine de Lionel Scaloni a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en dominant la Suisse 3-1 après prolongation.

Malgré ce succès, le champion en titre a laissé planer le doute sur son véritable niveau, semblant loin de la forme qui lui avait permis de régner au Qatar.

Une fois encore, l’Argentine a prouvé qu’elle possédait le mental d’un champion et une capacité exceptionnelle à s’en sortir dans les conditions les plus difficiles, mais la fatigue physique et la baisse de performance collective suscitent des doutes avant la confrontation très attendue face à l’Angleterre.