Alors que les crises s'intensifient au sein du club de Chelsea, le projet mené par l'Américain Todd Boehly est au bord de l'effondrement, après une série de résultats négatifs et les déboires administratifs qui ont ébranlé la stabilité de l'équipe au cours de la saison actuelle. Ce qui était présenté comme un projet à long terme commence à perdre rapidement ses contours.

Les résultats catastrophiques, notamment l'élimination brutale en Coupe d'Europe et les défaites successives, ont révélé la fragilité de la construction technique de l'équipe londonienne, en particulier en raison d'un recours excessif à des jeunes joueurs sans équilibre avec l'expérience, ce qu'ont reconnu certains joueurs au sein de l'équipe.

La crise n'est plus seulement technique, elle s'est étendue au vestiaire, où des signes de rébellion commencent à apparaître clairement, avec des spéculations croissantes sur le désir de plusieurs stars de partir, au premier rang desquels Enzo Fernández, qui a laissé entendre la possibilité d’un transfert au Real Madrid, ainsi que Marc Cucurella, qui s’est montré ouvert à l’idée de quitter le club, et Cole Palmer, qui traverse une période d’instabilité technique et psychologique.

Dans ce contexte troublé, les doutes s’amplifient quant à la capacité de la direction à sauver le projet, notamment avec l’escalade des tensions entre les joueurs et la perte de confiance dans la vision actuelle, ce qui place Chelsea à un tournant décisif susceptible de déterminer le sort de l’ensemble du projet dans les mois à venir.