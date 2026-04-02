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Au bord du gouffre… Des pertes historiques et la révolte des stars laissent présager l'échec du projet de Chelsea

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E. Fernandez
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Les Blues ne parviennent pas à trouver leurs marques dans leur nouveau projet... Quelle solution ?

Alors que les crises s'intensifient au sein du club de Chelsea, le projet mené par l'Américain Todd Boehly est au bord de l'effondrement, après une série de résultats négatifs et les déboires administratifs qui ont ébranlé la stabilité de l'équipe au cours de la saison actuelle. Ce qui était présenté comme un projet à long terme commence à perdre rapidement ses contours.

Les résultats catastrophiques, notamment l'élimination brutale en Coupe d'Europe et les défaites successives, ont révélé la fragilité de la construction technique de l'équipe londonienne, en particulier en raison d'un recours excessif à des jeunes joueurs sans équilibre avec l'expérience, ce qu'ont reconnu certains joueurs au sein de l'équipe.

La crise n'est plus seulement technique, elle s'est étendue au vestiaire, où des signes de rébellion commencent à apparaître clairement, avec des spéculations croissantes sur le désir de plusieurs stars de partir, au premier rang desquels Enzo Fernández, qui a laissé entendre la possibilité d’un transfert au Real Madrid, ainsi que Marc Cucurella, qui s’est montré ouvert à l’idée de quitter le club, et Cole Palmer, qui traverse une période d’instabilité technique et psychologique.

Dans ce contexte troublé, les doutes s’amplifient quant à la capacité de la direction à sauver le projet, notamment avec l’escalade des tensions entre les joueurs et la perte de confiance dans la vision actuelle, ce qui place Chelsea à un tournant décisif susceptible de déterminer le sort de l’ensemble du projet dans les mois à venir.

  • Chelsea v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lancement du projet

    Le projet de Todd Boehly avec le Chelsea FC a débuté en mai 2022, après le rachat du club par son consortium d'investissement « BlueCo » dans le cadre d'une transaction record s'élevant à environ 4,25 milliards de livres sterling, mettant ainsi fin à l'ère du Russe Roman Abramovitch qui avait duré près de deux décennies.

    Le projet a démarré dans des circonstances exceptionnelles, Abramovitch ayant été contraint de vendre le club en raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine, ce qui a placé la nouvelle direction face à un double défi : assurer la stabilité financière du club tout en construisant une nouvelle vision sportive pratiquement à partir de zéro.

    Dès le premier jour, Boilly et ses associés ont annoncé que le projet serait de longue haleine, fondé sur une restructuration complète, comprenant des investissements dans les infrastructures, comme le développement du stade « Stamford Bridge », le renforcement du centre de formation et la mise en place d’un système sportif moderne reposant sur les données et la planification stratégique.

    L'objectif principal était de passer du modèle de « succès rapide » qui avait caractérisé l'époque précédente à un modèle d'investissement durable, reposant sur le recrutement de jeunes joueurs avec des contrats à long terme et la construction d'une équipe pour l'avenir, ainsi que sur la création d'un réseau de clubs à travers le monde, ce qui s'est traduit par la tentative de mise en place d'un projet multi-clubs après le rachat de Strasbourg.

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  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea ne connaît pas la stabilité

    Depuis le lancement du projet en 2022, la saison 2022-2023 s'est avérée catastrophique à tous les niveaux : l'équipe a débuté sous la houlette de Thomas Tuchel avant son limogeage rapide, puis celle de Graham Potter, suivie de celle de Frank Lampard à titre intérimaire, L'équipe a alors terminé le championnat hors des places européennes (12e) et a été éliminée de la Ligue des champions en quarts de finale, ce qui a surtout mis en évidence le chaos du projet.

    Au cours de la saison 2023–2024, Mauricio Pochettino a pris les rênes pour tenter de rétablir la stabilité, et une amélioration relative des performances s’est manifestée, l’équipe terminant la saison à une place moyenne (sixième), mais elle n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, et l’absence de grands titres a persisté, ce qui a entretenu les doutes quant à la viabilité du projet.

    Le véritable tournant s'est produit lors de la saison 2024-2025 avec la nomination d'Enzo Maresca, qui a mené l'équipe à l'une de ses meilleures saisons sous l'ère Bouley ; elle a terminé le championnat à la quatrième place et s'est qualifiée pour la Ligue des champions, et a remporté le titre de la Ligue des conférences, avant de s’adjuger également la Coupe du monde des clubs en 2025 après avoir battu le Paris Saint-Germain, champion d’Europe, en finale, ce qui a donné l’impression que le projet commençait à porter ses fruits.

    Mais lors de la saison 2025-2026, tout s'est à nouveau effondré ; l'équipe a débuté la saison avec Maresca avant que celui-ci ne soit limogé en janvier 2026 à la suite d'une série de mauvais résultats, laissant la place à Liam Rossiniore, puis l'équipe a été éliminée de manière humiliante en huitièmes de finale de la Ligue des champions après de lourdes défaites face au Paris Saint-Germain, et occupe une place en bas du classement (sixième), avec de réelles difficultés à rattraper le top 4.

    Entre-temps, la succession ininterrompue d’entraîneurs – de Tuchel à Potter, en passant par Lampard, Pochettino, Maresca et enfin Rossiniore – reflète l’absence de toute véritable stabilité technique, ce qui constitue l’une des principales causes du déclin du projet malgré tous les succès temporaires enregistrés à certaines périodes.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    La révolte des étoiles

    Au cœur de la grave crise que traverse Chelsea, la situation ne se limite plus aux seuls résultats, mais s'étend désormais au vestiaire, où les déclarations de certaines stars commencent à refléter un sentiment d'inquiétude et d'insatisfaction, allant même jusqu'à laisser ouvertement entrevoir la possibilité de départs dans les prochains mois.

    Tout a commencé avec l'Argentin Enzo Fernández, qui a suscité la polémique par des déclarations dans lesquelles il a fait allusion à son avenir, affirmant qu'il « ne sait pas ce qui peut arriver dans le football » et qu'il est « ouvert à toutes les possibilités », et qu’il déciderait de son avenir après la Coupe du monde, une déclaration que beaucoup ont interprétée comme une préparation à un éventuel départ, d’autant plus que de grands clubs, notamment le Real Madrid, s’intéressent à lui.

    Quant à l'Espagnol Marc Cucurella, il s'est montré plus explicite, exprimant son inquiétude quant à la situation actuelle de l'équipe, indiquant que le projet « doit être revu » et que les joueurs veulent disputer des titres, ce qui a été considéré comme un message indirect adressé à la direction du club, reflétant son mécontentement face à la situation et ouvrant la porte à son départ si le déclin se poursuit. Il a également laissé entendre qu'il pourrait retourner dans son ancien club, Barcelone.

    Quant à l'Anglais Cole Palmer, bien qu'il ne se soit pas exprimé ouvertement pour demander son départ, de nombreux articles de presse ont fait état d'un certain découragement de sa part face aux fluctuations du niveau collectif, et indiquent qu'il observe la situation de près avant de prendre sa décision finale, d'autant plus que de grands clubs s'intéressent à lui.

    Ces déclarations, qu'elles soient directes ou indirectes, reflètent clairement l'ampleur des tensions au sein de l'équipe et confirment que le projet de Bouley n'est plus seulement confronté à une crise de résultats, mais aussi au risque de perdre ses éléments les plus importants, ce qui pourrait accélérer l'effondrement du projet s'il n'est pas rapidement redressé.

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Des pertes historiques

    Dans un développement inquiétant qui reflète la gravité de la crise, Chelsea a annoncé hier dans un communiqué officiel avoir enregistré des pertes historiques s'élevant à 262,4 millions de livres sterling (environ 350 millions de dollars) au cours de l'exercice 2024-2025, les plus importantes de l'histoire de la Premier League.

    Le club a précisé dans son communiqué que ces pertes ont été enregistrées malgré un chiffre d'affaires de 490,9 millions de livres sterling, l'un des plus élevés de l'histoire du club.

    Le communiqué a explicitement indiqué la cause de ces pertes, précisant : « Les coûts d'exploitation ont considérablement augmenté, principalement en raison de la hausse des dépenses liées aux jours de match, suite au retour à la participation aux compétitions européennes », faisant clairement référence à l'inflation des dépenses par rapport aux recettes.

    Le club a également souligné que ces résultats font suite à une saison précédente au cours de laquelle il avait réalisé un bénéfice de 128,4 millions de livres sterling, ce qui met en évidence l'ampleur du recul financier en l'espace d'une seule année, malgré les retombées financières de la participation et de la victoire en Coupe du monde des clubs.

    Malgré l'ampleur des pertes, le communiqué a souligné que le club restait soumis aux règles de rentabilité et de viabilité de la Premier League, qui autorisent des pertes pouvant atteindre 105 millions de livres sterling sur trois ans, à l'exception de certains postes tels que les investissements dans les infrastructures et la formation des jeunes joueurs.

    Lire aussi : Chelsea enregistre la plus grosse perte financière de l'histoire de la Premier League


  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Où est la solution ?

    Dans ce contexte tumultueux, la première mesure à prendre pour sauver le projet de Chelsea semble être de régler définitivement la question de la direction technique, en recrutant un entraîneur de premier plan, fort d’une expérience dans la gestion des grandes équipes et capable de gérer la pression, plutôt que de continuer à multiplier les essais.

    Et bien que certaines informations indiquent que la direction compte conserver Rosiner jusqu'à la fin de la saison prochaine, quels que soient les résultats, la réalité impose de revoir la situation si le déclin se poursuit, car le projet a tout simplement besoin d'une personnalité forte, capable d'imposer une identité claire.

    La question des transferts n'est pas moins importante, car l'expérience a montré que le recours quasi exclusif à de jeunes joueurs n'a pas permis d'atteindre l'équilibre nécessaire au sein de l'équipe, malgré la présence de talents remarquables tels qu'Enzo Fernández, Cole Palmer et Moises Caicedo. mais l'équipe a besoin de recrues de qualité, des joueurs expérimentés, capables d'assumer leurs responsabilités dans les moments difficiles et de mener le groupe sur et en dehors du terrain.

    De même, pour sauver le projet, il faut une véritable restructuration technique, qui commence par réduire le nombre de recrutements aléatoires et se concentrer sur des besoins précis, tout en construisant une colonne vertébrale claire pour l'équipe, au lieu de la rotation constante qui a fait perdre toute stabilité à l'équipe. De plus, un mélange équilibré entre jeunesse et expérience sera un facteur décisif pour retrouver la compétitivité.

    En fin de compte, le projet de Todd Boehly reste sauvable, mais il nécessite des décisions audacieuses et rapides, car la poursuite de la même approche pourrait non seulement entraîner une baisse des résultats, mais aussi la perte de l'identité d'un club qui figurait autrefois parmi les plus stables et les plus performants d'Europe.

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