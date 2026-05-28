Lors de son match du deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerúndolo, l’Italien semblait filer vers une victoire aisée avant de s’effondrer soudainement dans le troisième set, alors qu’il menait 5-2, et de ne plus cadre la balle. Avec 33 °C à l’ombre, la chaleur semblait peser sur le numéro un mondial, qui cherchait sans cesse les rares zones d’ombre du court central.
Getty Images
Traduit par
Au bord de l'effondrement… et d'une élimination surprise ? Le drame du grand favori Jannik Sinner à Roland-Garros
Ces dernières années, Sinner a souvent peiné dans la chaleur ; face à Cerúndolo, les difficultés sont apparues dès le troisième set. Dans le camp de l’Italien, la consternation était palpable quand il a perdu sa mise en jeu sans marquer le moindre point. Mené 6-3, 6-2, 5-4, l’Italien sollicite alors une pause médicale et évoque des « vertiges ».
Bien qu’il soit revenu sur le court, l’Italien a d’abord semblé hors du coup et a finalement cédé la troisième manche avant de se faire breaker dans la quatrième. Une élimination, aussi précoces qu’inattendue, se profile désormais.