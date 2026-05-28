Au bord de l'effondrement… et d'une élimination surprise ? Le drame du grand favori Jannik Sinner à Roland-Garros

Ces dernières années, Sinner a souvent peiné dans la chaleur ; face à Cerúndolo, les difficultés sont apparues dès le troisième set. Dans le camp de l’Italien, la consternation était palpable quand il a perdu sa mise en jeu sans marquer le moindre point. Mené 6-3, 6-2, 5-4, l’Italien sollicite alors une pause médicale et évoque des « vertiges ».

Bien qu’il soit revenu sur le court, l’Italien a d’abord semblé hors du coup et a finalement cédé la troisième manche avant de se faire breaker dans la quatrième. Une élimination, aussi précoces qu’inattendue, se profile désormais.