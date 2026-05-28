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Au bord de l'effondrement… et d'une élimination surprise ? Le drame du grand favori Jannik Sinner à Roland-Garros

Le grand favori Jannik Sinner est contraint de composer avec de sérieux pépins physiques sur la terre battue de Roland-Garros.

Lors de son match du deuxième tour face à l’Argentin Juan Manuel Cerúndolo, l’Italien semblait filer vers une victoire aisée avant de s’effondrer soudainement dans le troisième set, alors qu’il menait 5-2, et de ne plus cadre la balle. Avec 33 °C à l’ombre, la chaleur semblait peser sur le numéro un mondial, qui cherchait sans cesse les rares zones d’ombre du court central.

  • Ces dernières années, Sinner a souvent peiné dans la chaleur ; face à Cerúndolo, les difficultés sont apparues dès le troisième set. Dans le camp de l’Italien, la consternation était palpable quand il a perdu sa mise en jeu sans marquer le moindre point. Mené 6-3, 6-2, 5-4, l’Italien sollicite alors une pause médicale et évoque des « vertiges ».

    Bien qu’il soit revenu sur le court, l’Italien a d’abord semblé hors du coup et a finalement cédé la troisième manche avant de se faire breaker dans la quatrième. Une élimination, aussi précoces qu’inattendue, se profile désormais.

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