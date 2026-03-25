Gianluca Atzori s'est exprimé dans le podcast « DoppioPasso », racontant quelques anecdotes liées à sa carrière et à ses anciens coéquipiers. L'entraîneur a également évoqué l'actuel entraîneur du Milan, Max Allegri, avec lequel il a joué à Pérouse lorsqu'ils ont réussi à passer de la Serie B à la Serie A sous les ordres de Galeone. L'ancien défenseur a notamment porté les maillots de Turin, de la Reggina, d'Empoli et de Palerme, et a entraîné plusieurs équipes, la dernière en date étant la Scafatese en Serie D lors de la saison 2024/2025. Voici ce qu'il a raconté.
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Atzori : « Allegri m'a emmené au casino et m'a fait gagner 10 millions en deux coups. Il s'est réjoui comme un enfant. »
« Nous sommes allés jouer à Venise et Allegri nous a dit que si nous gagnions, nous irions au casino ; c'est pourquoi il nous a demandé d'emporter aussi nos costumes. Il l'a dit à moi et à Giunti. Nous avons mis 500 000 lires chacun et les avons données à Allegri ; il aimait le casino, il s'y connaissait bien. En deux coups, on a gagné 10 millions, mais ensuite je me suis énervé quand j’ai vu qu’il en donnait 2 au croupier.
« Je n’étais jamais entré dans un casino. Il y avait cette table avec le croupier qui faisait tourner la bille et Allegri a donc fait son pari. La bille s’est arrêtée sur ce numéro et je me souviens que Max s’est enthousiasmé comme un enfant de 2 ans et nous avons gagné 36 fois la mise. »
Après le premier gain, Allegri a doublé la mise. « Il a refait un pari et a doublé la mise. Nous sommes passés de 3,6 millions à 7 millions, nous avons gagné 10 millions en deux coups et il a donné 2 millions de pourboire au croupier. Quand je l'ai vu, je l'ai pris à partie et je lui ai dit : « Oh, il y a aussi mon argent là-dedans, 2 millions, tu es fou. » Mais je n'avais pas compris que si tu donnes un bon pourboire au croupier, il essaie, d'une manière ou d'une autre, d'envoyer la bille là où se trouvent tes numéros, car il sait qu'il aura un bon pourboire. Au final, on a gagné pas mal d'argent. »