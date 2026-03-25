Atzori : « Allegri m'a emmené au casino et m'a fait gagner 10 millions en deux coups. Il s'est réjoui comme un enfant. »

« Nous sommes allés jouer à Venise et Allegri nous a dit que si nous gagnions, nous irions au casino ; c'est pourquoi il nous a demandé d'emporter aussi nos costumes. Il l'a dit à moi et à Giunti. Nous avons mis 500 000 lires chacun et les avons données à Allegri ; il aimait le casino, il s'y connaissait bien. En deux coups, on a gagné 10 millions, mais ensuite je me suis énervé quand j’ai vu qu’il en donnait 2 au croupier.





« Je n’étais jamais entré dans un casino. Il y avait cette table avec le croupier qui faisait tourner la bille et Allegri a donc fait son pari. La bille s’est arrêtée sur ce numéro et je me souviens que Max s’est enthousiasmé comme un enfant de 2 ans et nous avons gagné 36 fois la mise. »