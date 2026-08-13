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« Attraper l’équipe émotionnellement » : la star du Bayern Munich Jonathan Tah explique pourquoi Vincent Kompany et Xabi Alonso sont des maîtres du vestiaire
Sous la direction de dirigeants légendaires
Tah s’est confié sur ses expériences positives sous les ordres des entraîneurs Kompany et Alonso. Le défenseur central s’estime incroyablement chanceux d’avoir appris auprès de ces deux techniciens très cotés au cours de sa carrière.
Alonso a auparavant entraîné Tah au Bayer Leverkusen, avec à la clé un titre de Bundesliga lors de la saison 2023/24, avant que le défenseur ne rejoigne la Bavière en 2025. Il poursuit désormais sa progression footballistique sous les directives précises de l’ancien capitaine de Manchester City, Kompany. Les deux entraîneurs ont tous deux connu des carrières de joueur phénoménales au plus haut niveau du football européen. Selon Tah, cette riche expérience sur le terrain se transpose parfaitement dans leurs approches modernes du métier d’entraîneur.
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Comprendre le vestiaire moderne
Tah estime que le prestigieux vécu de joueurs de Kompany et d’Alonso leur donne un avantage certain. Leur longue expérience en tant que leaders sur le terrain les aide à gérer la dynamique complexe d’un effectif moderne.
« Ils ont eu de si grandes carrières en tant que joueurs. Donc c’est vraiment agréable de travailler avec eux, parce qu’ils comprennent vraiment comment fonctionne un vestiaire, comment fonctionne un groupe », a admis Tah.
« Ils ont tous les deux été de grands leaders lorsqu’ils étaient joueurs, aussi. Donc, oui, c’est formidable de travailler avec eux. De grandes personnalités, de grands entraîneurs et, oui, j’apprécie cela. »
Le lien émotionnel avant les tactiques
Si les deux entraîneurs sont connus pour leur grande intelligence tactique, Tah insiste sur le fait que leur véritable force réside dans leur gestion humaine d’élite. Il a souligné que même les meilleurs systèmes de jeu échouent sans l’adhésion du groupe.
« Je pense que le plus important, c’est l’approche qu’ils ont avec une équipe, parce que vous pouvez avoir les meilleures tactiques qui soient, a-t-il expliqué. Si vous n’avez pas vraiment de lien avec l’équipe, et si l’équipe n’adhère pas vraiment et ne ressent pas ce que vous voulez faire, alors cela ne fonctionnera pas.
« Même si la tactique paraît bonne. Je pense qu’ils sont tous les deux capables de toucher l’équipe sur le plan émotionnel pour que tout le monde écoute et suive ce qu’ils veulent de vous. »
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Le choc de la Supercoupe d’Allemagne approche
Tah et ses coéquipiers du Bayern se préparent actuellement à tenter de décrocher leur premier trophée majeur de la saison. Le Bayern affrontera son grand rival, le Borussia Dortmund, dans la très attendue Supercoupe d'Allemagne. Ce choc au sommet sur la scène nationale est programmé le samedi 22 août.
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