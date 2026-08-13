Tah s’est confié sur ses expériences positives sous les ordres des entraîneurs Kompany et Alonso. Le défenseur central s’estime incroyablement chanceux d’avoir appris auprès de ces deux techniciens très cotés au cours de sa carrière.

Alonso a auparavant entraîné Tah au Bayer Leverkusen, avec à la clé un titre de Bundesliga lors de la saison 2023/24, avant que le défenseur ne rejoigne la Bavière en 2025. Il poursuit désormais sa progression footballistique sous les directives précises de l’ancien capitaine de Manchester City, Kompany. Les deux entraîneurs ont tous deux connu des carrières de joueur phénoménales au plus haut niveau du football européen. Selon Tah, cette riche expérience sur le terrain se transpose parfaitement dans leurs approches modernes du métier d’entraîneur.