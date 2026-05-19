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Attention, Ryan Reynolds ! Les débuts au cinéma d’Erling Haaland sont officialisés : l’attaquant de Manchester City décroche un rôle taillé pour lui
Le recrutement ultime
Haaland, la machine à marquer de Manchester City, s’apprête à faire ses débuts à Hollywood. Il a en effet signé pour jouer dans « ViQueens », un long métrage d’animation à venir réalisé par Harald Zwart.
Dans ce que beaucoup considèrent comme l’un des choix de distribution les plus évidents du cinéma moderne, le joueur de 25 ans prêtera sa voix à un personnage viking également nommé Haaland. Le film est présenté comme une comédie d’aventure animée se déroulant dans un « monde de guerrières intrépides, de fjords glacés et de mythologie de la Route de la Soie ».
Mesurant 1,96 m et arborant ses longs cheveux blonds caractéristiques, Haaland a souvent été comparé à un guerrier nordique mythologique par les fans et les experts, ce qui fait de cette incursion dans l’univers de « ViQueens » une évolution naturelle pour sa marque mondiale.
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Une véritable icône viking
Le réalisateur Harald Zwart, connu pour « Karaté Kid » et « The Mortal Instruments », se félicite d’avoir recruté l’attaquant le plus redouté de la Premier League. « En tant que cinéaste norvégien qui réalise une aventure viking destinée à un public international, le fait qu’Haaland rejoigne ViQueens est incroyablement excitant », déclare Zwart au Hollywood Reporter.
Il a ajouté : « Erling est déjà devenu une sorte d’icône viking dans la vie réelle à travers le monde : puissant, intrépide et typiquement norvégien. L’intégrer dans cet univers en tant que lui-même confère au film une énergie et une authenticité inattendues qui semblaient tout à fait adaptées à cette histoire. »
Une attaque à faire pâlir d’envie, composée de stars du chant
Haaland ne sera pas la seule grande star du casting : il rejoint un plateau réunissant plusieurs pointures de la musique et du cinéma. Les rôles principaux ont été confiés à la chanteuse pop britannique Rita Ora et à l’actrice Ella Purnell, qui incarnent Hedvig et Ingrid, deux jeunes filles rebelles partant de la Norvège pour rejoindre la Chine.
Steve Speirs incarne le roi Erik, Anton Lesser son frère Lars, tandis que l’humoriste Alan Carr prête ses traits à un scribe royal surnommé le Barde.
Solveig Langeland, directrice générale de Sola Media, estime que la présence d’Haaland propulsera le film vers de nouveaux sommets. « Erling Haaland transcende le sport – c’est une figure culturelle mondiale », observe Langeland. « Sa participation apporte une dimension supplémentaire passionnante à un film qui marie déjà aventure internationale, humour et récit émouvant, et qui, selon nous, résonnera auprès du public partout dans le monde. »
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Le passage à Hollywood
Alors que Haaland suit les traces d’icônes du football devenues stars du cinéma, « ViQueens » marque son entrée en force, surnommé « Cyborg », dans l’industrie du divertissement. Produit par Karve Animation, le long-métrage est actuellement en cours de réalisation et doit sortir fin 2026. Fort de plus de 40 millions de followers sur Instagram et d’une notoriété planétaire qui rivalise avec celle des stars hollywoodiennes, Haaland démontre, avec cette incursion sur grand écran, son immense potentiel commercial.
Sur le terrain, son impact est déjà légendaire : il détient le record du nombre de buts marqués en une seule saison de Premier League, avec 36 réalisations lors de son exercice inaugural 2022-2023 sous les couleurs de Manchester City.
Il demeure par ailleurs le joueur ayant atteint le plus rapidement le cap des 100 buts, performance réalisée en seulement 105 rencontres.