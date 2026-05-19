Attention, Ryan Reynolds ! Les débuts au cinéma d’Erling Haaland sont officialisés : l’attaquant de Manchester City décroche un rôle taillé pour lui

Haaland, la machine à marquer de Manchester City, s’apprête à faire ses débuts à Hollywood. Il a en effet signé pour jouer dans « ViQueens », un long métrage d’animation à venir réalisé par Harald Zwart.

Dans ce que beaucoup considèrent comme l’un des choix de distribution les plus évidents du cinéma moderne, le joueur de 25 ans prêtera sa voix à un personnage viking également nommé Haaland. Le film est présenté comme une comédie d’aventure animée se déroulant dans un « monde de guerrières intrépides, de fjords glacés et de mythologie de la Route de la Soie ».

Mesurant 1,96 m et arborant ses longs cheveux blonds caractéristiques, Haaland a souvent été comparé à un guerrier nordique mythologique par les fans et les experts, ce qui fait de cette incursion dans l’univers de « ViQueens » une évolution naturelle pour sa marque mondiale.



