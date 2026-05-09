« Ça a duré cinq ou six minutes. Il l'a bien mérité », a déclaré Kovac au sujet du joueur de 30 ans, qui mettra un terme à sa carrière cet été. « Il a mené une superbe carrière. Je lui souhaite tout le meilleur pour sa retraite ; il va beaucoup jouer au golf et probablement voyager à travers le monde. »

L’ancien international Süle, dont le contrat expire cet été, avait annoncé jeudi sa retraite imminente. « Je suis incroyablement heureux de ce cadre », a déclaré le défenseur lors d’une interview accordée à Sky. « Belle journée, beau cadre, c’est beau de voir comment les fans ont réagi. C’est sympa que l’entraîneur m’ait accordé encore quelques minutes pour mon 300^e match. C’est incroyablement beau, toute ma famille était là. »