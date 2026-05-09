« Écoute bien : tu ne dois pas siffler la fin avant que j’aie fait entrer Niki », aurait déclaré l’entraîneur du Borussia Dortmund à l’arbitre la veille du match remporté 3-2 (2-1) contre l’Eintracht Francfort. Le plan a fonctionné : Niklas Süle est entré en jeu à la 88^e minute pour son dernier match à domicile avec le BVB.
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« Attention, ne siffle pas » : l’entraîneur du BVB, Niko Kovac, admet avoir convenu d’un signal avec l’arbitre concernant Niklas Süle
« Ça a duré cinq ou six minutes. Il l'a bien mérité », a déclaré Kovac au sujet du joueur de 30 ans, qui mettra un terme à sa carrière cet été. « Il a mené une superbe carrière. Je lui souhaite tout le meilleur pour sa retraite ; il va beaucoup jouer au golf et probablement voyager à travers le monde. »
L’ancien international Süle, dont le contrat expire cet été, avait annoncé jeudi sa retraite imminente. « Je suis incroyablement heureux de ce cadre », a déclaré le défenseur lors d’une interview accordée à Sky. « Belle journée, beau cadre, c’est beau de voir comment les fans ont réagi. C’est sympa que l’entraîneur m’ait accordé encore quelques minutes pour mon 300^e match. C’est incroyablement beau, toute ma famille était là. »
Kovac tient parole et fait entrer Süle : « Il l'a bien mérité. »
Julian Brandt et Salih Özcan ont également disputé leur dernière rencontre à domicile sous le maillot du BVB. Contrairement à Süle, ils ne mettront toutefois pas encore un terme à leur carrière.
En revanche, l’arbitre hambourgeois Ittrich mettra lui aussi un terme à sa carrière à l’issue de la saison.