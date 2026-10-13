S’exprimant auprès de United Stand, Rooney a fait part de ses vives inquiétudes quant à l’état d’esprit actuel du milieu de terrain portugais. L’ancien attaquant de Manchester United estime que la pression incessante qui pèse sur le capitaine crée une situation très instable.

« Il en a assez. Je pense sincèrement qu’il a l’air de se dire : “Et voilà, ça recommence” », a déclaré Rooney. « C’est toujours la même chose. Même s’il reçoit une reconnaissance individuelle pour ses performances, ses passes décisives et le fait de porter l’équipe, on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Parfois, il faut le décharger de cette responsabilité. »

Rooney a souligné que Fernandes n’hésiterait pas à interpeller la direction si la mauvaise passe actuelle se prolongeait. « On ne peut pas se retirer soi-même, mais il faut parfois être déchargé de ce rôle, ne serait-ce que pour reprendre son souffle. J’ai l’impression qu’on voit la tension monter et qu’il va finir par exploser si cela continue », a-t-il ajouté. « Il n’a pas peur de s’exprimer et de donner son avis. Il va donc finir par exploser si les choses continuent ainsi. »



