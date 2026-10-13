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Attention, Michael Carrick ! Wayne Rooney met en garde l’entraîneur de Manchester United contre une « explosion » imminente de Bruno Fernandes, alors que les difficultés persistent
La frustration grandit à Old Trafford
Le début de saison catastrophique de Manchester United en Premier League a connu un nouveau coup dur face à Tottenham Hotspur. Malgré l’ouverture du score de Bryan Mbeumo et une supériorité numérique après la réduction de Tottenham à dix, l’équipe de Carrick a de nouveau flanché. Un but tardif de Dominic Solanke a permis aux visiteurs d’arracher le nul, laissant Manchester United avec une seule victoire lors de ses six premiers matches de championnat.
Le résultat a visiblement pesé sur Fernandes. Récemment désigné joueur de l’année par la PFA, il semblait isolé et exaspéré au coup de sifflet final, signe des tensions grandissantes au sein du groupe, qui peine à trouver son élan en ce début de saison.
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Des signes inquiétants pour Carrick
S’exprimant auprès de United Stand, Rooney a fait part de ses vives inquiétudes quant à l’état d’esprit actuel du milieu de terrain portugais. L’ancien attaquant de Manchester United estime que la pression incessante qui pèse sur le capitaine crée une situation très instable.
« Il en a assez. Je pense sincèrement qu’il a l’air de se dire : “Et voilà, ça recommence” », a déclaré Rooney. « C’est toujours la même chose. Même s’il reçoit une reconnaissance individuelle pour ses performances, ses passes décisives et le fait de porter l’équipe, on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça. Parfois, il faut le décharger de cette responsabilité. »
Rooney a souligné que Fernandes n’hésiterait pas à interpeller la direction si la mauvaise passe actuelle se prolongeait. « On ne peut pas se retirer soi-même, mais il faut parfois être déchargé de ce rôle, ne serait-ce que pour reprendre son souffle. J’ai l’impression qu’on voit la tension monter et qu’il va finir par exploser si cela continue », a-t-il ajouté. « Il n’a pas peur de s’exprimer et de donner son avis. Il va donc finir par exploser si les choses continuent ainsi. »
Une révision tactique s’impose au milieu de terrain
Pour éviter un effondrement total, Rooney a exhorté Carrick à revoir son approche tactique et à renforcer un milieu de terrain vulnérable. Il a suggéré de faire reculer Fernandes ou de le laisser complètement au repos afin d’apporter la solidité défensive qui fait cruellement défaut.
« Je pense que, qu’on le fasse reculer ou qu’on le sorte de l’équipe, il faut se dire qu’on va apporter un peu de fraîcheur et être plus solides au milieu. Il faut obtenir des résultats par tous les moyens et se dire : d’accord, on va jouer un peu plus bas », a poursuivi Rooney.
« [Youri] Tielemans peut jouer à ce poste, dans un rôle plus offensif, mais pour moi, il faut trois joueurs au milieu en ce moment, parce que nos adversaires courent plus que nous et nous dominent dans le jeu. Et puis, Mainoo et Tielemans ne sont ni les plus rapides ni les plus mobiles pour couvrir toute la largeur du terrain. Ils ont donc besoin d’aide dans ce secteur », a-t-il souligné.
« On peut aussi y placer [Carlos] Baleba, d’autant que Mainoo est également bon lorsqu’il se projette vers l’avant. Ils ont simplement besoin d’un peu plus de sécurité pour aider la défense à quatre. Il faut d’abord être solides, puis essayer de gagner le match. »
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Des tests cruciaux en perspective
Carrick travaille déjà sous une pression intense, et le calendrier ne lui offre aucun répit immédiat. Manchester United doit désormais se préparer à deux rendez-vous exigeants, face à Leeds United et à l’Atlético de Madrid.
Ces rencontres pourraient s’avérer décisives pour Carrick. Si l’entraîneur ne trouve pas rapidement de solution tactique à ses difficultés au milieu de terrain, il risque de laisser filer encore des points et de se brouiller publiquement avec son joueur le plus influent.
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