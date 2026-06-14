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Ryan Tolmich

Traduit par

« Attention, autres sports » : l’équipe nationale américaine de football a marqué les esprits pour ses débuts en Coupe du monde, et le football américain pourrait ne plus jamais être le même

Analysis
Etats-Unis
FEATURES
Etats-Unis vs Paraguay
Paraguay
Coupe du monde

L'équipe nationale masculine des États-Unis avait une occasion unique de montrer au pays – et au monde entier – ce que le football américain est devenu et ce qu'il pourrait devenir. Elle a su saisir sa chance.

Ce sont ces émotions qui changent la donne. Des hymnes nationaux entonnés si fort qu’on les entendait à des kilomètres à la ronde. Des gestes techniques exécutés avec une telle audace qu’on ne pouvait s’empêcher de rire. Des buts, encore et encore, chaque crescendo plus fort que le précédent, chaque célébration plus exubérante que la précédente.

Le dribble de Christian Pulisic. La passe en retrait de Folarin Balogun. La trivela de Gio Reyna. Le sang-froid de Chris Richards, le courage de Sergino Dest, le flair de Malik Tillman. Mauricio Pochettino, submergé par l’émotion, qui sprinte sur la pelouse comme s’il était encore joueur, pour célébrer avec tout le monde.

La foule est en délire, les bières fusent dans les salons, et des parents serrent leurs enfants dans leurs bras en expliquant depuis combien de temps ils attendaient ce moment. Ce sont ces instants, et comme le dirait Pochettino, « C’est ça, le football ! » C’est ce qui rend la soirée si spéciale. Vendredi soir, au moment le plus fort du football américain, tout le pays l’a ressenti.

Tels sont les ingrédients de la victoire 4-1 de l’équipe nationale masculine américaine sur le Paraguay, un simple match qui s’est mué en véritable moment de bascule. Suivi par un record d’audience de près de 16 millions de téléspectateurs, il a offert à beaucoup une première émotion authentique pour le soccer US. Dans quelques années, nous pourrons peut-être considérer cette soirée losangeline comme le point de départ d’une nouvelle ère, celle où tout a basculé et où le regard s’est enfin tourné vers l’avenir.

Pendant des décennies, les supporters des Stars and Stripes ont maintenu la flamme. Ils rêvaient de voir leur pays non seulement se qualifier pour la Coupe du monde, mais y briller. Un jour, se disaient-ils, la grinta traditionnelle s’allierait enfin à un talent brut. Le résultat ? Une équipe capable d’éblouir, de divertir, de dominer.

Ces générations ont posé les fondations, mobilisé les foules et porté le football américain vers l’avant. Pendant des années, elles ont espéré et cru que ce jour viendrait. Après vendredi, une nouvelle génération n’aura plus besoin d’espérer ni de croire : elle saura que c’est possible, car elle l’aura vu de ses propres yeux.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    La rencontre

    À l’approche de la Coupe du monde de cet été, les États-Unis totalisaient 37 matches dans le plus grand tournoi mondial, pour seulement neuf victoires. Six de ces succès étaient intervenus au cours des 76 dernières années, et une seule fois avec plusieurs buts d’écart.

    Autant dire que la joie n’était pas de mise. Les rencontres de la sélection américaine n’étaient pas des fêtes, mais des épreuves de volonté. Les joueurs se battaient, souffraient et, souvent, survivaient. Les supporters vivaient chaque touche de balle dans l’angoisse, conscients que tout pouvait basculer en un instant.

    Rien ne pouvait donc altérer l’issue du match face au Paraguay : une victoire totale, méticuleusement préparée et parfaitement exécutée. Du coup d’envoi au dernier tir de Reyna qui a fait trembler les filets, la rencontre a pris des allures de fête inouïe, une première dans l’histoire du football américain.

    Le but de Reyna a incarné cette maîtrise : 70 secondes, 26 passes et une finition à couper le souffle, digne des plus grandes soirées estivales. Les supporters étrangers s’en sont extasiés sur les réseaux sociaux, voyant dans les Yanks une nation enfin arrivée à maturité, tandis que les fans américains, émus, savouraient un moment longtemps attendu.

    Entre-temps, les moments forts n’ont pas manqué : Pulisic a éliminé deux défenseurs pour lancer l’action du premier but, malheureusement inscrit contre son camp. Tillman, Weston McKennie et Tyler Adams ont imposé leur loi au milieu de terrain, tandis que Balogun a signé un doublé, dont une seconde réalisation suggérant que les États-Unis pourraient enfin disposer d’un véritable numéro 9 de niveau international. Moment cocasse : le ballon revient à Sebastian Berhalter à 40 mètres des buts et le public, en délire, lui réclame un tir. Sa frappe manque le cadre, et tout le monde esquisse un sourire, tant la tension était palpable.

    « On voulait juste aller sur le terrain et retrouver les sensations qu’on avait quand on jouait des matchs improvisés », a expliqué McKennie. « Le travail acharné et tout ce qu’on a fait, c’est ce qu’on a fait avant. Tout ce qu’on a fait pour en arriver là, c’était du travail acharné et des sacrifices. C’est le temps qu’on y a consacré. Maintenant, il s’agit d’aller sur le terrain et de simplement s’amuser. »

    Une soirée savoureuse pour les joueurs, qui ont passé l’essentiel du temps à repousser les rares incursions paraguayennes, et sans doute encore plus pour les spectateurs, qui estimeront sans doute que le prix du billet valait chaque centime.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'ambiance

    L’ambiance s’est mise en place dès les premières heures. Quelques heures avant le coup d’envoi, des foules de supporters vêtus de rouge, blanc et bleu ont défilé jusqu’au stade, que la FIFA avait temporairement rebaptisé « Los Angeles » au lieu de SoFi Stadium. Ils brandissaient des fumigènes rouges, exhibaient des pancartes à l’effigie de Pulisic et passaient devant des policiers à cheval, des marchands ambulants et de petits groupes de supporteurs paraguayens. Certains arboraient des déguisements de George Washington, des casques en forme d’aigle et, surtout, les maillots de leurs stars préférées.

    « Ce sont les maillots qui ont marqué les esprits », analyse Adams. Lors de la précédente Coupe du monde, les joueurs de l’équipe nationale américaine avaient l’impression que ces maillots ne les représentaient pas, et, par conséquent, que l’Amérique toute entière en était absente. Cette fois, ils les ont conçus eux-mêmes, en visant un seul instant : celui-ci.

    « Le stade était rempli de ces maillots », explique Adams. « Nous les avons conçus avec Nike pour pouvoir regarder les tribunes et nous dire : “C’est nous”. On avait l’impression que c’était nous. »

    Ce lien entre joueurs et supporters se faisait clairement sentir. L’hymne national a été entonné à plein poumons par les plus de 70 000 spectateurs, dont une large majorité soutenait l’équipe américaine. Émus, les joueurs se tenaient aux côtés de leurs coéquipiers de longue date et scrutaient les tribunes. Certains ont réussi à croiser le regard de leurs proches. Les rayures rouges et blanches étaient tout simplement trop nombreuses pour distinguer les siens, même en connaissant à peu près leur emplacement.

    Famille, amis et supporters avaient de quoi célébrer : ce vendredi est devenu la fête du football américain. Sur la pelouse, la soirée s’est conclue par un rassemblement de tout le groupe, joueurs et staff confondus, autour de Mark McKenzie, qui a guidé l’équipe dans un moment de recueillement.

    Dans les foyers, la soirée n’a pas pris fin avec le générique de clôture : les festivités ont duré jusqu’à tard dans la nuit et les téléviseurs sont restés allumés aussi longtemps que possible.

  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match AgainsGetty Images News

    Les téléspectateurs à domicile

    Pour beaucoup, les premiers souvenirs de la Coupe du monde remontent à l’enfance. C’est tout à fait naturel. On découvre généralement ces tournois pour la première fois à la télévision, et c’est ensuite que le parcours du spectateur dans l’univers du football commence véritablement.

    Nombre de ces parcours ont commencé vendredi soir.

    Samedi, FOX a annoncé que 15 986 000 téléspectateurs avaient suivi sa retransmission en anglais du match d’ouverture de la Coupe du monde de l’équipe nationale américaine. Ce chiffre représente une hausse de 106 % par rapport au match d’ouverture 2022 contre le Pays de Galles. L’audience a même culminé à près de 19 millions en toute fin de rencontre, signe que de nombreux téléspectateurs ont rejoint la retransmission à temps pour assister au but victorieux de Reyna.

    De son côté, Telemundo a attiré 8,9 millions de téléspectateurs supplémentaires sur sa chaîne et sur la plateforme de streaming Peacock. Au total, près de 25 millions de personnes ont donc suivi la rencontre depuis leur salon.

    Ces données ne disent toutefois pas tout : combien de novices ont découvert la compétition ? Combien de futurs joueurs des éditions 2042, 2046 ou 2050 ont vécu leur premier contact avec le football ce soir-là ? Et combien d’entre eux, séduits par le spectacle, reviendront dimanche prochain pour suivre le duel face à l’Australie ?

    Les joueurs en avaient conscience et ont tout donné pour convaincre le monde de rester à leurs côtés.

    « J’espère qu’ils ont été captivés par ce que nous avons fait aujourd’hui », a déclaré McKennie. « Je pense que les Américains veulent du spectacle, ils veulent voir de l’action et ils veulent voir quelque chose. Je pense que marquer quatre buts et qu’il y ait eu cinq buts au total dans le match d’aujourd’hui, c’est quelque chose qui a pu les captiver, tout comme le fait de voir la joie que nous avions et la cohésion qui régnait sur le terrain. »

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Et maintenant ?

    Au fond, cette Coupe du monde ne fait que commencer. Même si la rencontre de vendredi pourrait marquer les premiers pas vers un projet plus ambitieux, le parcours de l’équipe doit forcément se poursuivre. Vendredi, c’était un point de départ, non d’arrivée.

    Les joueurs de l’équipe nationale américaine l’ont d’ailleurs réaffirmé vendredi soir. Certes, quelques célébrations et pauses réflexion étaient au programme, mais très vite, il a fallu se remettre au travail. Balogun prévoyait de regarder Netflix. Adams comptait savourer brièvement la victoire des New York Knicks en finale de la NBA avant de se remettre à l’ouvrage. Le groupe allait partager un peu de temps avec ses proches, se recentrer, puis braquer son attention sur l’Australie, qui a conquis le cœur de son pays en battant la Turquie 2-0 pour entamer son parcours dans le tournoi.

    Le spectacle continue, mais il faut souligner la qualité de ce départ : on n’a qu’une seule chance de faire bonne impression, et les États-Unis ont frappé fort.

    « Maintenant, a déclaré Pochettino à FOX, les gens se rendent compte que le football, ici en Amérique, est énorme. C’est un sport majeur. Attention, autres sports. »

    Telle est, au fond, l’héritage durable de la victoire sur le Paraguay, un match qui pourrait marquer l’histoire de l’équipe nationale américaine. Avec le recul, il pourrait aussi apparaître comme l’étincelle ayant converti un pays souvent donné perdant, et ayant montré à la prochaine génération de supporters ce que croire en soi signifie.

    Bien sûr, ce n’est qu’un début : d’autres rencontres attendent les États-Unis, et le niveau de difficulté va logiquement s’élever. Mais, désormais, un public plus large sera au rendez-vous, séduit par ce qu’il a vu vendredi soir.

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