« Attention, autres sports » : l’équipe nationale américaine de football a marqué les esprits pour ses débuts en Coupe du monde, et le football américain pourrait ne plus jamais être le même

Ce sont ces émotions qui changent la donne. Des hymnes nationaux entonnés si fort qu’on les entendait à des kilomètres à la ronde. Des gestes techniques exécutés avec une telle audace qu’on ne pouvait s’empêcher de rire. Des buts, encore et encore, chaque crescendo plus fort que le précédent, chaque célébration plus exubérante que la précédente.

Le dribble de Christian Pulisic. La passe en retrait de Folarin Balogun. La trivela de Gio Reyna. Le sang-froid de Chris Richards, le courage de Sergino Dest, le flair de Malik Tillman. Mauricio Pochettino, submergé par l’émotion, qui sprinte sur la pelouse comme s’il était encore joueur, pour célébrer avec tout le monde.

La foule est en délire, les bières fusent dans les salons, et des parents serrent leurs enfants dans leurs bras en expliquant depuis combien de temps ils attendaient ce moment. Ce sont ces instants, et comme le dirait Pochettino, « C’est ça, le football ! » C’est ce qui rend la soirée si spéciale. Vendredi soir, au moment le plus fort du football américain, tout le pays l’a ressenti.

Tels sont les ingrédients de la victoire 4-1 de l’équipe nationale masculine américaine sur le Paraguay, un simple match qui s’est mué en véritable moment de bascule. Suivi par un record d’audience de près de 16 millions de téléspectateurs, il a offert à beaucoup une première émotion authentique pour le soccer US. Dans quelques années, nous pourrons peut-être considérer cette soirée losangeline comme le point de départ d’une nouvelle ère, celle où tout a basculé et où le regard s’est enfin tourné vers l’avenir.

Pendant des décennies, les supporters des Stars and Stripes ont maintenu la flamme. Ils rêvaient de voir leur pays non seulement se qualifier pour la Coupe du monde, mais y briller. Un jour, se disaient-ils, la grinta traditionnelle s’allierait enfin à un talent brut. Le résultat ? Une équipe capable d’éblouir, de divertir, de dominer.

Ces générations ont posé les fondations, mobilisé les foules et porté le football américain vers l’avant. Pendant des années, elles ont espéré et cru que ce jour viendrait. Après vendredi, une nouvelle génération n’aura plus besoin d’espérer ni de croire : elle saura que c’est possible, car elle l’aura vu de ses propres yeux.