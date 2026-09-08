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Attention au Sous-marin jaune ! Niko Kovac avertit le Borussia Dortmund, en pleine réussite, de ne pas sous-estimer Villarreal
Les géants allemands réclament de la concentration
Le Borussia Dortmund lancera sa campagne de phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 en recevant Villarreal mardi soir. Le club allemand hôte arrive en pleine confiance après avoir remporté ses deux premiers matches de Bundesliga tout en se qualifiant sans encombre en DFB-Pokal. Même si Dortmund avait écrasé son adversaire espagnol 4-0 dans cette affiche exacte la saison dernière, Kovac a mis en garde contre tout excès de confiance.
- Kirchner-Media
Kovac respecte le pedigree espagnol
Kovac a souligné que la troisième place de Villarreal en Liga la saison dernière souligne son statut d’équipe de premier plan sur la scène continentale. S’exprimant avant le coup d’envoi, le technicien croate a déclaré : « Ils ont terminé troisièmes l’an dernier et disputent la Ligue des champions pour la deuxième année de suite. Normalement, les trois premières places en Espagne sont verrouillées. Si vous parvenez à intégrer ce groupe, cela veut vraiment dire quelque chose ! »
Évoquant la menace tactique posée par les visiteurs, il a ajouté : « Ils ont un nouvel entraîneur maintenant, mais ils continuent de jouer dans le style espagnol avec beaucoup de possession. Ils sont très solides techniquement et très précis dans leur exécution. Quand ils ont le ballon, cette équipe commet très peu d’erreurs. Nous devrons veiller à réduire leur temps de possession. Quand nous avons le ballon, ils ne peuvent pas jouer leur jeu et doivent davantage défendre, ce qui, espérons-le, jouera en notre faveur. Ce sera un match très difficile. »
Les visiteurs cherchent à se racheter en Europe
Le Sous-marin jaune végète actuellement près du bas de tableau de la Liga après avoir enregistré deux matches nuls et deux défaites lors de ses premières rencontres de championnat. Il est également déterminé à se racheter après une campagne européenne misérable la saison dernière, qui l’a vu être éliminé à la 35e place après sept défaites. Le déplacement de mardi au Westfalenstadion représente une occasion cruciale pour le club de Castellón de prouver sa valeur face à l’un des poids lourds du football européen.
- Kirchner-Media
Les absences dans l’effectif mettent à l’épreuve la profondeur de banc
Dortmund doit remanier sa défense après la blessure du défenseur central Filippo Mane lors de la victoire du week-end contre Hoffenheim. La crise défensive est aggravée par les absences toujours en cours de Giannis Konstantelias et Emre Can, ainsi que par les suspensions disciplinaires de Nico Schlotterbeck et Ramy Bensebaini. Point positif toutefois, Daniel Svensson et Konstantinos Karetsas sont pleinement aptes à jouer après avoir simplement été dispensés d’entraînement afin de gérer leur charge de travail.
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