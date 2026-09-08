Kovac a souligné que la troisième place de Villarreal en Liga la saison dernière souligne son statut d’équipe de premier plan sur la scène continentale. S’exprimant avant le coup d’envoi, le technicien croate a déclaré : « Ils ont terminé troisièmes l’an dernier et disputent la Ligue des champions pour la deuxième année de suite. Normalement, les trois premières places en Espagne sont verrouillées. Si vous parvenez à intégrer ce groupe, cela veut vraiment dire quelque chose ! »

Évoquant la menace tactique posée par les visiteurs, il a ajouté : « Ils ont un nouvel entraîneur maintenant, mais ils continuent de jouer dans le style espagnol avec beaucoup de possession. Ils sont très solides techniquement et très précis dans leur exécution. Quand ils ont le ballon, cette équipe commet très peu d’erreurs. Nous devrons veiller à réduire leur temps de possession. Quand nous avons le ballon, ils ne peuvent pas jouer leur jeu et doivent davantage défendre, ce qui, espérons-le, jouera en notre faveur. Ce sera un match très difficile. »