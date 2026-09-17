Getty Images Sport
Traduit par
« Attends encore six semaines ! » : Roy Keane exhorte le prodige de Manchester United JJ Gabriel à se montrer patient au milieu d’une surprenante demande de départ et de l’intérêt d’Arsenal
Keane s’interroge sur le manque de patience du prodige
La légende de Manchester United, Keane, a admis qu’il ne pouvait pas comprendre l’état d’esprit derrière le désir soudain de Gabriel de forcer son départ du club à un âge si tendre. L’attaquant de 15 ans, qui a gravi les échelons de l’académie à vitesse grand V depuis son arrivée à 11 ans, a récemment choqué le club en demandant la résiliation de son enregistrement.
La nouvelle est tombée alors que Michael Carrick se préparait apparemment à intégrer l’adolescent au groupe professionnel. Évoquant la situation dans le dernier épisode de The Overlap, Keane n’a pas mâché ses mots dans son analyse de l’état d’esprit du joueur de centre de formation moderne.
Keane a fait part de son incompréhension quant au timing du différend, en déclarant : « Tu as 15 ans et tu parles de jouer avec l’équipe première de Manchester United… attends encore six semaines ! Tu peux attendre encore six semaines jusqu’à ce qu’on passe peut-être ce tour de coupe ? Carrick est sous pression et cela me rappelle l’époque de Sir Alex Ferguson, où il nous arrivait parfois de lancer de jeunes gars en équipe première, mais Manchester United a besoin de victoires. »
- Getty Images
Carrick appelle à la prudence en pleine tempête sur le marché des transferts
Alors que le monde des consultants réagit avec stupéfaction, l'entraîneur de Manchester United a adopté une approche plus mesurée, même s'il a écarté le jeune joueur du groupe qui s'est incliné 3-2 face à Brighton en Carabao Cup. Gabriel devait participer à ce match, ce qui aurait fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire du club à disputer une rencontre officielle. Au lieu de cela, son préavis officiel de son intention de quitter le club est devenu le principal sujet de discussion autour de la rencontre.
Interrogé sur la sensibilité de la situation, Carrick a expliqué la nécessité de faire preuve de prudence dans la gestion d'un joueur de 15 ans plongé dans une affaire aussi médiatisée. L'entraîneur a déclaré : « Je pense simplement que nous devons être vraiment prudents avec toute cette situation. C'est un jeune garçon, il a 15 ans et la chose la plus importante pour moi, bien sûr, et du point de vue du club, c'est de protéger nos jeunes joueurs. Leur sécurité, leur bien-être, leur exposition médiatique. Et je pense que nous devons tous en être vraiment conscients, dans cette situation. »
Les géants européens sont à l’affût
Ce différend a naturellement attiré l’attention des plus grands clubs du football mondial, Arsenal et Chelsea étant crédités d’un fort intérêt en Premier League. Au-delà des rivaux nationaux, Barcelone et le Real Madrid suivraient eux aussi l’évolution de la situation de près, d’autant que le passeport irlandais de Gabriel pourrait lui permettre de contourner les règles sur les transferts mises en place après le Brexit.
Cependant, l’ancien capitaine de United Gary Neville s’en est pris à l’entourage du joueur pour avoir laissé l’histoire devenir publique, déclarant : « Les représentants du joueur ont clairement fait fuiter cela. Ils ont décidé qu’ils voulaient choisir l’option nucléaire et faire exploser la situation : JJ Gabriel va quitter Manchester United. C’est cela qui m’inquiète. Quels représentants peuvent penser que c’est une bonne chose pour ce gamin ? Ce n’est pas bien. Du point de vue du devoir de protection envers un jeune de 15 ans, ce matin, un gamin de 15 ans fait la une du dos de tous les journaux du pays. Comment prenez-vous soin de ce gamin ? »
- Getty Images Sport
Mainoo comme modèle pour l’avenir
Keane a suggéré que Gabriel devrait prendre son coéquipier Kobbie Mainoo comme exemple parfait du fait que la patience peut finir par déboucher sur une percée. Mainoo, qui se retrouvait au départ en marge de l'équipe première sous le management précédent, s'est depuis imposé comme un élément essentiel du milieu de terrain de United.
Revenant sur cette comparaison, Keane a ajouté : « Nous avons parlé de Mainoo il y a quelques mois et Mainoo est bien plus âgé que lui, mais nous disions qu'en tant que footballeur, il faut parfois savoir patienter. Je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'ils ont 15 ans. Je dirais cela à un joueur de 18, 19 ou 20 ans. Nous disions à propos de Mainoo qu'il fallait patienter, rester sur le banc, apprendre son métier et même parfois en étant assis sur le banc. Maintenant, il [Mainoo] a eu sa chance et il l'a saisie. Soyez prêt.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles