La légende de Manchester United, Keane, a admis qu’il ne pouvait pas comprendre l’état d’esprit derrière le désir soudain de Gabriel de forcer son départ du club à un âge si tendre. L’attaquant de 15 ans, qui a gravi les échelons de l’académie à vitesse grand V depuis son arrivée à 11 ans, a récemment choqué le club en demandant la résiliation de son enregistrement.

La nouvelle est tombée alors que Michael Carrick se préparait apparemment à intégrer l’adolescent au groupe professionnel. Évoquant la situation dans le dernier épisode de The Overlap, Keane n’a pas mâché ses mots dans son analyse de l’état d’esprit du joueur de centre de formation moderne.

Keane a fait part de son incompréhension quant au timing du différend, en déclarant : « Tu as 15 ans et tu parles de jouer avec l’équipe première de Manchester United… attends encore six semaines ! Tu peux attendre encore six semaines jusqu’à ce qu’on passe peut-être ce tour de coupe ? Carrick est sous pression et cela me rappelle l’époque de Sir Alex Ferguson, où il nous arrivait parfois de lancer de jeunes gars en équipe première, mais Manchester United a besoin de victoires. »