Après une première saison à Dortmund marquée par des hauts et des bas, Bellingham est prêt pour la prochaine étape de sa carrière. La direction de Dortmund le voit comme un futur joueur clé, capable de combler le vide laissé par son frère Jude avant son départ au Real Madrid. Lors de la tournée de Dortmund au Japon, le milieu de terrain a clairement indiqué qu’il ne voulait plus être perçu comme un jeune espoir prometteur, mais comme un professionnel confirmé.

Bellingham a déclaré aux journalistes lors de la tournée en Extrême-Orient : « J’ai joué beaucoup de matches dans ma carrière, je ne suis plus un jeune gamin. Il y a beaucoup de joueurs plus jeunes que moi. »