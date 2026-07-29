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« Attendez-vous à de grandes choses » : Jobe Bellingham fait une promesse aux supporters du Borussia Dortmund après une première saison contrastée en Allemagne
Sortir de l’ombre du grand frère
Après une première saison à Dortmund marquée par des hauts et des bas, Bellingham est prêt pour la prochaine étape de sa carrière. La direction de Dortmund le voit comme un futur joueur clé, capable de combler le vide laissé par son frère Jude avant son départ au Real Madrid. Lors de la tournée de Dortmund au Japon, le milieu de terrain a clairement indiqué qu’il ne voulait plus être perçu comme un jeune espoir prometteur, mais comme un professionnel confirmé.
Bellingham a déclaré aux journalistes lors de la tournée en Extrême-Orient : « J’ai joué beaucoup de matches dans ma carrière, je ne suis plus un jeune gamin. Il y a beaucoup de joueurs plus jeunes que moi. »
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Partenariat avec Nmecha
L’entente entre Bellingham et Felix Nmecha sera particulièrement intéressante lors de la nouvelle saison. Le duo est censé former le cœur de l’équipe de Dortmund et apporter le dynamisme nécessaire d’une surface de réparation à l’autre. L’Anglais est convaincu que les supporters verront une amélioration significative, la coordination sur le terrain s’étant nettement améliorée ces dernières semaines.
Bellingham s’est montré optimiste au sujet de son partenariat avec Nmecha : « Je ne veux pas trop en dire. Mais vous pouvez vous attendre à de grandes choses de la part de Felix et moi la saison prochaine. Je me sens de plus en plus chez moi au club, et notre entente fonctionne de mieux en mieux. »
Une éprouvante pré-saison à domicile
Pour être prêt à tout donner lors de la saison à venir, Bellingham a renoncé à de longues vacances d’été et s’est plutôt concentré sur l’amélioration de sa condition physique. Ce professionnalisme est une indication claire de ses ambitions. Il ne veut rien laisser au hasard afin de finalement réussir sa percée en Bundesliga et sur la scène européenne.
Le joueur de 20 ans a détaillé son programme d’entraînement estival : « Je suis allé à Birmingham et je me suis entraîné avec des personnes que je connais depuis très longtemps. J’ai suivi le programme du club et j’ai même fait un peu de travail supplémentaire. Je voulais simplement me mettre dans la meilleure forme possible. »
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Le test de la Supercoupe face au Bayern se profile
Dortmund a déjà prouvé par le passé qu'il s'agissait d'un endroit où les jeunes joueurs reçoivent la touche finale pour devenir de classe mondiale. Bellingham semble désormais prêt à suivre cette voie. Les attentes ont augmenté après sa solide pré-saison, mais le joueur lui-même semble bien gérer la pression. Le défi consiste désormais à transposer régulièrement ses performances des séances d'entraînement et des matches amicaux aux rencontres officielles. Le choc contre le Bayern Munich en Supercoupe d'Allemagne le mois prochain offre la plateforme parfaite à Bellingham pour démontrer les progrès de son jeu.
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