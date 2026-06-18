Dans un communiqué officiel détaillé publié sur son site Internet, le FC Barcelone a appelé les instances nationales du football à prendre des mesures contre les déclarations de Madrid, jugées malhonnêtes par les Blaugrana.
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« Atteinte à la crédibilité du football professionnel espagnol ! » Le FC Barcelone engage officiellement une action contre le Real Madrid et Florentino Pérez
« Rafael Yuste Abel (directeur sportif et vice-président du FC Barcelone, note de la rédaction) a adressé aujourd’hui une lettre officielle au président de LaLiga, Javier Tebas, au président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Louzan, ainsi qu’au président de la Commission technique d’arbitrage (CTA), Francisco Soto, au sujet des déclarations du président du Real Madrid, Florentino Pérez, tenues les 12 et 13 mai lors de plusieurs interventions publiques», précise le communiqué.
Le club blaugrana accuse les Merengues de « porter atteinte à la crédibilité du football professionnel espagnol » et de « compromettre gravement le sérieux et la réputation de la Primera División (LaLiga) ainsi que l’ensemble du système arbitral ». Selon le dirigeant catalan, les propos de Florentino Pérez ne sont que de pures allégations infondées.
Le club appelle donc les autres clubs espagnols et les arbitres à « défendre la réputation de leurs instances ». Les instances nationales du football sont donc invitées à « prendre les mesures disciplinaires et juridiques appropriées à l’encontre de M. Pérez », afin de défendre « l’honneur, l’intégrité et la réputation des institutions représentées et des compétitions organisées ».
- AFP
Florentino Pérez critique ouvertement le FC Barcelone dans plusieurs interviews.
Le conflit a été déclenché par plusieurs interviews accordées par le président du Real Madrid lors d’une conférence de presse mémorable. À cette occasion, Florentino Pérez a révélé que les relations avec le FC Barcelone étaient complètement rompues, évoquant une « corruption systémique » au sein du football espagnol.
Concrètement, le dirigeant de 79 ans a ressorti l’« affaire Negreira », un contentieux ancien : des versements présumés du club catalan à l’ancien vice-président de la commission d’arbitrage, José María Enríquez Negreira, entre 2001 et 2018.
Dans la foulée de cette diatribe publique, le Barça a annoncé que ses services juridiques allaient examiner les déclarations du président madrilène, tout en se réservant le droit d’engager des poursuites.