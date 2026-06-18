« Atteinte à la crédibilité du football professionnel espagnol ! » Le FC Barcelone engage officiellement une action contre le Real Madrid et Florentino Pérez

« Rafael Yuste Abel (directeur sportif et vice-président du FC Barcelone, note de la rédaction) a adressé aujourd’hui une lettre officielle au président de LaLiga, Javier Tebas, au président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Louzan, ainsi qu’au président de la Commission technique d’arbitrage (CTA), Francisco Soto, au sujet des déclarations du président du Real Madrid, Florentino Pérez, tenues les 12 et 13 mai lors de plusieurs interventions publiques», précise le communiqué.

Le club blaugrana accuse les Merengues de « porter atteinte à la crédibilité du football professionnel espagnol » et de « compromettre gravement le sérieux et la réputation de la Primera División (LaLiga) ainsi que l’ensemble du système arbitral ». Selon le dirigeant catalan, les propos de Florentino Pérez ne sont que de pures allégations infondées.

Le club appelle donc les autres clubs espagnols et les arbitres à « défendre la réputation de leurs instances ». Les instances nationales du football sont donc invitées à « prendre les mesures disciplinaires et juridiques appropriées à l’encontre de M. Pérez », afin de défendre « l’honneur, l’intégrité et la réputation des institutions représentées et des compétitions organisées ».