Adeyemi a été officiellement présenté jeudi au FC Barcelone, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre pour l'attaquant de 24 ans après son départ du Borussia Dortmund, dans le cadre d'un contrat qui court jusqu'en 2031. L’attaquant allemand s’est déjà familiarisé avec l’environnement de la Ciutat Esportiva, qu’il a visitée la semaine dernière pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers, même s’il a dû attendre la finalisation officielle de son contrat avant de prendre part à une séance d’entraînement complète sous la houlette de Flick.

S’adressant aux médias, il a souligné le prestige du club et la présence de son ancien sélectionneur comme facteurs clés de son choix. « Les attentes sont élevées. Je rejoins le meilleur club du monde et j’espère montrer à l’entraîneur et aux supporters que je suis un joueur du Barça », a-t-il affirmé. Interrogé sur la Ligue des champions, il a ajouté : « C’est l’objectif principal, mais pas le seul. C’est la raison principale ; il m’a expliqué ce dont le club avait besoin et je suis venu ici pour le prouver. Pour moi, c’est un pas de géant. C’est un club à nulle autre pareil au monde. »







