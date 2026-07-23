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« Atteindre le niveau de Lionel Messi est un véritable défi » : Karim Adeyemi se montre franc au sujet de Lamine Yamal, tandis que la nouvelle recrue du FC Barcelone vise la gloire en Ligue des champions
Adeyemi vise la Ligue des champions
Adeyemi a été officiellement présenté jeudi au FC Barcelone, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre pour l'attaquant de 24 ans après son départ du Borussia Dortmund, dans le cadre d'un contrat qui court jusqu'en 2031. L’attaquant allemand s’est déjà familiarisé avec l’environnement de la Ciutat Esportiva, qu’il a visitée la semaine dernière pour rencontrer ses nouveaux coéquipiers, même s’il a dû attendre la finalisation officielle de son contrat avant de prendre part à une séance d’entraînement complète sous la houlette de Flick.
S’adressant aux médias, il a souligné le prestige du club et la présence de son ancien sélectionneur comme facteurs clés de son choix. « Les attentes sont élevées. Je rejoins le meilleur club du monde et j’espère montrer à l’entraîneur et aux supporters que je suis un joueur du Barça », a-t-il affirmé. Interrogé sur la Ligue des champions, il a ajouté : « C’est l’objectif principal, mais pas le seul. C’est la raison principale ; il m’a expliqué ce dont le club avait besoin et je suis venu ici pour le prouver. Pour moi, c’est un pas de géant. C’est un club à nulle autre pareil au monde. »
- AFP
Inspirés par Messi et Ronaldinho
Adeyemi admet que l’intérêt de Barcelone l’a surpris, au vu de ses performances des mois précédents, mais il salue l’influence de Flick, qui lui a donné la confiance nécessaire pour franchir le pas. « Quand j’ai appris la nouvelle, je n’en revenais pas ; ma dernière saison n’était pas des plus brillantes. Flick a été un véritable pilier ; il m’a poussé à donner le meilleur de moi-même. J’ai été impressionné. Pour moi, c’est une opportunité unique. Mes modèles et mes idoles au Barça sont [Lionel] Messi et Ronaldinho, même s’il y en a beaucoup d’autres », a expliqué l’attaquant, citant deux des plus grandes figures de l’histoire des Blaugrana.
La saison passée, l’attaquant a connu un exercice plutôt moyen avec le Borussia Dortmund, inscrivant 10 buts et délivrant 6 passes décisives en 39 apparitions toutes compétitions confondues. Grâce à ses efforts, le BVB a terminé deuxième de la Bundesliga, mais ses parcours en coupe se sont soldés par des éliminations précoces : en huitièmes de finale de la DFB-Pokal et dès les barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions.
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Yamal obtient le soutien du Ballon d’Or
L'un des aspects les plus intrigants de l'arrivée d'Adeyemi est sa complicité avec Yamal, le prodige de 19 ans. Tout en saluant le potentiel de son coéquipier, Adeyemi a fait preuve de réalisme quant aux comparaisons avec Messi et aux chances de Yamal de remporter le Ballon d'Or : « Lamine ne m'en voudrait pas si je disais qu'il est difficile d'atteindre le niveau de Messi. Lamine joue avec beaucoup de liberté. Il doit simplement continuer à suivre sa propre voie – et pourquoi ne remporterait-il pas ce titre ? »
La complicité naissante entre les deux attaquants s’annonce essentielle si le Barça veut briguer les plus grands titres, en Espagne comme en Europe. De retour au bercail après avoir brillé avec l’Espagne lors de la Coupe du monde, Yamal arrive en pleine confiance. Avec 24 buts et 18 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, il a déjà largement contribué aux titres de Liga et de Supercopa d’Espagne du club catalan. « C’est un footballeur incroyable, je m’entends bien avec lui. Il marque des buts et il faut lui fournir des passes. J’espère bien m’entendre avec lui et le reste de l’équipe », a ajouté Adeyemi.
- AFP
Et maintenant ?
Adeyemi a conclu en réaffirmant sa concentration sur la tâche qui l'attend et son enthousiasme à l'idée de se lancer dans un environnement compétitif. « J'ai pu observer les joueurs, mais je ne me suis pas inquiété pour le transfert. Je ne me suis pas fait de souci à ce sujet. J’ai assisté aux séances d’entraînement et j’ai hâte de les rejoindre. C’est mon métier, le football. J’ai apprécié mon séjour ici », a-t-il déclaré. Programmé pour débuter l’entraînement vendredi, Adeyemi entend bien prendre un bon départ et s’imposer rapidement comme un pilier d’une équipe conçue pour dominer sur les plans national et international.
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