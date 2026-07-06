Figure emblématique de la campagne du Cameroun lors de la Coupe du monde 1990, il salue la manière dont Ronaldo, 41 ans, et Messi, 39 ans, maintiennent leur niveau d’élite malgré leur âge.

Milla demeure le joueur le plus âgé à avoir marqué en Coupe du monde : un record établi à 42 ans et 39 jours contre la Russie en 1994. Pourtant, il se réjouit de voir ces deux superstars tenter de lui ravir sa place dans les annales, même si cela implique de rester en activité jusqu’à l’édition 2030.

Milla a confié à A Bola : « Je trouve magnifique ce qu’ils continuent de faire. Je dis : chapeau bas, Messi, chapeau bas, Ronaldo ! On dit qu’ils ne courent plus. Un joueur qui ne court pas et qui continue à marquer des buts mérite encore plus d’éloges. Ce qui m’impressionne, c’est de les voir toujours décisifs. Tout le monde n’en serait pas capable. Tant qu’un joueur se sent fort et en forme, il doit continuer à jouer. L’âge importe peu, pourvu qu’il démontre son niveau. Et c’est exactement ce qu’ils font. »