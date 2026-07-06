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« Atteindre la cinquantaine semble impossible » - Les âges de retraite de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont officiellement fixés, et Roga Milla réagit à la possibilité que ces deux « GOAT » battent son record de buts en Coupe du monde
Milla rend hommage aux légendes intemporelles du football
Figure emblématique de la campagne du Cameroun lors de la Coupe du monde 1990, il salue la manière dont Ronaldo, 41 ans, et Messi, 39 ans, maintiennent leur niveau d’élite malgré leur âge.
Milla demeure le joueur le plus âgé à avoir marqué en Coupe du monde : un record établi à 42 ans et 39 jours contre la Russie en 1994. Pourtant, il se réjouit de voir ces deux superstars tenter de lui ravir sa place dans les annales, même si cela implique de rester en activité jusqu’à l’édition 2030.
Milla a confié à A Bola : « Je trouve magnifique ce qu’ils continuent de faire. Je dis : chapeau bas, Messi, chapeau bas, Ronaldo ! On dit qu’ils ne courent plus. Un joueur qui ne court pas et qui continue à marquer des buts mérite encore plus d’éloges. Ce qui m’impressionne, c’est de les voir toujours décisifs. Tout le monde n’en serait pas capable. Tant qu’un joueur se sent fort et en forme, il doit continuer à jouer. L’âge importe peu, pourvu qu’il démontre son niveau. Et c’est exactement ce qu’ils font. »
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La maîtrise technique face au déclin physique
Si le débat sur la Coupe du monde a souvent pointé la perte de vitesse de ce duo légendaire, Milla affirme que leur intelligence tactique et leur excellence technique compensent largement ce manque de mobilité.
Alors que ces stars, Messi en tête avec déjà sept réalisations au compteur, continuent d’impacter le cours des matchs, Milla fait valoir que le jeu devient plus simple mentalement à mesure que le corps ralentit.
Le « Lion indomptable » a ajouté : « La qualité technique ne se perd jamais. Un joueur technique n’a pas besoin de courir comme un jeune homme. Un bon placement compense bien des choses. Plus on vieillit, plus on s’améliore sur le plan tactique, voire technique. Avec le temps, on apprend où se placer, comment recevoir le ballon et prendre l’avantage sur l’adversaire. C’est un compromis entre ce qu’on perd et ce qu’on gagne. »
Les limites de la longévité dans le football
Alors que la principale compétition de la FIFA se rapproche de son dernier acte pour des stars comme Ronaldo et Messi, Milla estime que la quarantaine pourrait bien devenir la nouvelle limite pour les footballeurs de haut niveau.
« Atteindre 50 ans me semble impossible, mais 43 ou 44 ans, c'est tout à fait possible. Quand le corps dit “ça suffit”, il faut l'écouter. Ça ne sert à rien de se faire des illusions. À cet âge-là, quand on quitte le stade, on est complètement épuisé », explique Milla.
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Les records sont faits pour être battus
Bien qu’il détienne depuis plus de trois décennies l’un des records les plus prestigieux de l’histoire de la Coupe du monde, Milla a insisté sur le fait qu’il n’était pas attaché à son héritage. Il reste concentré sur l’impact émotionnel du jeu plutôt que sur les statistiques qui définissent les carrières de Messi et Ronaldo, même s’il reconnaît que leur grandeur est indéniable.
« Je n’ai pas besoin de conserver ce record. Les records sont faits pour être battus. Ceux de Pelé, [Michel] Platini ou [Diego] Maradona ont eux aussi été dépassés. Ce dont je suis fier, c’est d’avoir disputé trois Coupes du monde pour mon pays et d’avoir procuré tant d’émotions. Le football, ce ne sont pas des chiffres », conclut Milla.
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