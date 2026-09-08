C’est une énorme attente à porter pour un joueur si jeune, mais Bouaddi a déjà montré suffisamment de choses au cours de sa carrière encore relativement courte pour laisser penser qu’il est capable de suivre les traces les plus illustres. Il a déjà dépassé les 100 apparitions en compétition chez les seniors.

Il s’est révélé à Lille, et la reconnaissance internationale est venue lorsqu’il a représenté la France à tous les niveaux de jeunes, des U16 aux U21. Son allégeance a depuis basculé vers le Maroc, avec la Coupe du monde 2026 disputée avec les Lions de l’Atlas.

La cote de l’adolescent était déjà élevée à l’approche de ce tournoi, avec un transfert à gros montant vers l’un des clubs d’élite européens qui semblait n’être qu’une question de temps. Le géant de Premier League City a finalement remporté la course pour l’un des plus grands espoirs et l’une des signatures les plus convoitées du football mondial.

Bouaddi est progressivement lancé dans ce nouveau défi par Enzo Maresca, avec deux apparitions en sortie de banc, mais on s’attend à ce qu’il devienne bientôt l’un des premiers noms couchés sur la feuille de match.