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« Atteindre facilement le niveau de Rodri, de classe mondiale ! » - Le prodige adolescent Ayyoub Bouaddi comparé à la légende du FC Barcelone Sergio Busquets dans la foulée d’un transfert à 86 M£ vers Manchester City
Bouaddi, né en France, est international marocain
C’est une énorme attente à porter pour un joueur si jeune, mais Bouaddi a déjà montré suffisamment de choses au cours de sa carrière encore relativement courte pour laisser penser qu’il est capable de suivre les traces les plus illustres. Il a déjà dépassé les 100 apparitions en compétition chez les seniors.
Il s’est révélé à Lille, et la reconnaissance internationale est venue lorsqu’il a représenté la France à tous les niveaux de jeunes, des U16 aux U21. Son allégeance a depuis basculé vers le Maroc, avec la Coupe du monde 2026 disputée avec les Lions de l’Atlas.
La cote de l’adolescent était déjà élevée à l’approche de ce tournoi, avec un transfert à gros montant vers l’un des clubs d’élite européens qui semblait n’être qu’une question de temps. Le géant de Premier League City a finalement remporté la course pour l’un des plus grands espoirs et l’une des signatures les plus convoitées du football mondial.
Bouaddi est progressivement lancé dans ce nouveau défi par Enzo Maresca, avec deux apparitions en sortie de banc, mais on s’attend à ce qu’il devienne bientôt l’un des premiers noms couchés sur la feuille de match.
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Le prodige adolescent comparé aux grands du milieu de terrain
Interrogé sur le niveau que cet élégant milieu de terrain peut atteindre, l'ancien joueur de City Sagna, qui s'exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a confié à GOAL : « Il a beaucoup de maturité. Il a une éthique de travail, il a une assurance quand il a le ballon, donc il peut devenir vraiment, vraiment très fort.
« Je pense qu'il peut atteindre le niveau d'un Rodri de classe mondiale, facilement. Même comme Busquets. Busquets est très calme, au ralenti, discret. Quand il a le ballon, on a parfois l'impression qu'il va le perdre, mais il ne le perd jamais. C'est un joueur élégant à voir jouer. »
Manchester City ravi d’avoir mis la main sur un grand espoir
Bouaddi estime qu’il se trouve au meilleur endroit possible pour exploiter pleinement son potentiel, déclarant sur le site officiel de City au moment de finaliser son transfert en Angleterre : « Manchester City est, pour moi, le meilleur club du monde. C’est un rêve d’être ici et de pouvoir me présenter comme un joueur de City. J’ai passé la majeure partie de ma vie à travailler dur pour devenir le meilleur joueur possible et atteindre le sommet.
« Je regarde City depuis de nombreuses années, et j’adore son style de jeu. City essaie toujours de produire un football de qualité. Et ils ont montré qu’ils sont des gagnants : ce club semble construit pour gagner. L’effectif est de classe mondiale et Enzo est un entraîneur de tout premier plan. Et j’ai vraiment hâte de jouer à l’Etihad Stadium, devant tous les supporters.
« J’ai encore beaucoup de progrès à faire. Je n’ai que 18 ans. Je suis satisfait des progrès que j’ai réalisés jusqu’à présent, mais je sais aussi que je peux encore énormément m’améliorer. C’est sans aucun doute le meilleur endroit pour moi pour y parvenir. Ce club exige des trophées et je donnerai tout pour faire en sorte que nous luttions pour chaque titre. »
Le directeur du football des Blues, Hugo Viana, a déclaré au sujet de l’arrivée d’une future superstar : « Le potentiel d’Ayyoub est extrêmement élevé, c’est un joueur doté de tout ce dont un milieu de terrain de haut niveau a besoin. À seulement 18 ans, il possède déjà une intelligence de jeu exceptionnelle et cela ne fera que s’améliorer sous la direction d’Enzo.
« Nous l’avons observé de très, très près et, tout au long de ce processus, nous avons été de plus en plus convaincus qu’il est un immense talent qui s’épanouira à City. Nous sommes vraiment heureux qu’il nous ait rejoints et notre travail consiste désormais à veiller à ce que nous lui fournissions tout ce dont il a besoin pour réaliser son potentiel. »
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Bouaddi en concurrence avec Anderson et Fernandez
Bouaddi, qui a signé un contrat de cinq ans avec City jusqu’en 2031, fait face à une forte concurrence pour gagner du temps de jeu à l’Etihad. Il a rejoint Manchester City durant le même été que l’international anglais Elliot Anderson, recruté pour 116 M£ (157 M$), et qu’Enzo Fernandez, champion du monde argentin, arrivé pour 125 M£ (169 M$).
Ils ont tous pour mission de combler le vide laissé par le départ de Rodri vers Barcelone, l’Espagnol lauréat du Ballon d’Or étant considéré comme ce qui se rapproche le plus de son compatriote, autre héros de la Coupe du monde, Busquets, à l’ère moderne.
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