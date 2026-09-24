Ce système servira-t-il bien Manchester United sur le long terme ? Interrogé sur ce point, Owen, l’ancien attaquant des Red Devils sacré champion, qui s’exprimait en association avec HelloMillions (Sweepstakes Casino), a déclaré à GOAL : « Ça peut fonctionner, et ça a déjà fonctionné par le passé. Pep Guardiola a remporté un championnat en jouant presque sans avant-centre. D’autres équipes l’ont fait aussi en Espagne.

« Ça peut fonctionner et je pense vraiment que, sur le papier, c’est une attaque fantastique. J’aime vraiment beaucoup ça et je pense qu’ils y ont énormément investi. Ils n’ont pas marqué contre City, mais la manière dont ils ont attaqué contre Ipswich, en inscrivant cinq buts... Je sais que ce n’était pas la défense de Manchester City qu’ils avaient en face contre Ipswich, mais je pense vraiment que leur attaque n’est pas nécessairement leur principal problème.

« Ils peuvent avoir des jours sans, mais j’aime en réalité assez la composition de cette ligne. Je pense qu’il y a de bons joueurs et je pense aussi qu’il y a des joueurs capables de changer un match sur le banc, et je pense qu’ils ont effectué le travail dans cette zone du terrain il y a déjà un peu de temps.

« Les changements récents semblent s’être concentrés sur le milieu de terrain, et j’aurais pensé que la prochaine étape serait de se pencher sur leur défense. »