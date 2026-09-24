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« Attaque fantastique » : la « chirurgie » du mercato de Manchester United a fonctionné, mais il en faut davantage, alors que Michael Owen évalue l’approche tactique de Michael Carrick
Sesko est devenu un super-remplaçant pour Manchester United
L’international slovène Sesko, recruté pour 74 millions de livres sterling (98 M$) durant l’été 2025, s’est forgé une réputation de super-remplaçant lors de la seconde moitié de sa première saison à Old Trafford.
Cette étiquette s’avère difficile à faire disparaître, le buteur de 23 ans n’ayant encore débuté aucun match de Premier League cette saison, Carrick ne l’ayant titularisé qu’en Ligue des champions et en Carabao Cup.
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Rashford et Mbeumo aux côtés de Cunha
Sesko est le seul véritable n°9 que Manchester United compte actuellement dans son effectif, toute tentation de renforcer ce secteur étant pour l’instant écartée. United s’est fait connaître par le passé pour disposer d’un réservoir d’attaquants parmi les plus fournis.
Lors de son triplé remporté en 1999, Sir Alex Ferguson pouvait faire tourner Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer. Plusieurs autres attaquants de classe mondiale sont passés par le Theatre of Dreams depuis, dont Ruud van Nistelrooy et Wayne Rooney.
À l’heure actuelle, le polyvalent Brésilien Cunha est souvent utilisé dans l’axe. Il a Bryan Mbeumo et Marcus Rashford de part et d’autre de lui, ce dernier étant largement capable de repiquer depuis le flanc gauche si nécessaire.
Le système du « faux neuf » fonctionnera-t-il pour Manchester United ?
Ce système servira-t-il bien Manchester United sur le long terme ? Interrogé sur ce point, Owen, l’ancien attaquant des Red Devils sacré champion, qui s’exprimait en association avec HelloMillions (Sweepstakes Casino), a déclaré à GOAL : « Ça peut fonctionner, et ça a déjà fonctionné par le passé. Pep Guardiola a remporté un championnat en jouant presque sans avant-centre. D’autres équipes l’ont fait aussi en Espagne.
« Ça peut fonctionner et je pense vraiment que, sur le papier, c’est une attaque fantastique. J’aime vraiment beaucoup ça et je pense qu’ils y ont énormément investi. Ils n’ont pas marqué contre City, mais la manière dont ils ont attaqué contre Ipswich, en inscrivant cinq buts... Je sais que ce n’était pas la défense de Manchester City qu’ils avaient en face contre Ipswich, mais je pense vraiment que leur attaque n’est pas nécessairement leur principal problème.
« Ils peuvent avoir des jours sans, mais j’aime en réalité assez la composition de cette ligne. Je pense qu’il y a de bons joueurs et je pense aussi qu’il y a des joueurs capables de changer un match sur le banc, et je pense qu’ils ont effectué le travail dans cette zone du terrain il y a déjà un peu de temps.
« Les changements récents semblent s’être concentrés sur le milieu de terrain, et j’aurais pensé que la prochaine étape serait de se pencher sur leur défense. »
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Manchester United pourra de nouveau dépenser lors du mercato de janvier
Manchester United a abordé la première trêve internationale de la saison 2026-27 après une série de trois matches sans victoire. Seulement deux points ont été pris sur les neuf derniers possibles en Premier League, ce qui les laisse à la 12e place du classement de l’élite.
L’équipe n’a toujours pas réalisé le moindre clean sheet en championnat cette saison après cinq rencontres, et des questions ont été soulevées sur les raisons pour lesquelles des renforts défensifs n’ont pas été recherchés lors du dernier mercato, le milieu de terrain privé de Casemiro ayant été la priorité.
Une nouvelle opportunité de recruter se présentera en janvier, et il est possible que des latéraux et des défenseurs centraux figurent sur la liste de courses de Manchester United. Le club pourrait aussi explorer l’option de faire venir un autre buteur, car Cunha s’est rarement montré prolifique au cours de sa carrière et Sesko n’a pas encore convaincu tout le monde qu’il peut être l’homme de la situation.
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