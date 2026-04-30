« Atroce » : Diego Simeone est vivement critiqué pour son comportement lors de l’incident du penalty d’Eberechi Eze, tandis que les excentricités de l’entraîneur de l’Atlético Madrid sur la ligne de touche sont qualifiées de « folles »

Le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions a été éclipsé par l’agitation sur le banc de l’Atlético. L’ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, a mené la critique, soulignant que la présence constante de Simeone dans le champ de vision périphérique de l’arbitre avait peut-être influencé le processus décisionnel lors d’une consultation vidéo cruciale concernant Eberechi Eze.

« Simeone est fou, il donne des claques derrière la tête de ses joueurs. Je pense que Simeone a joué un rôle important [dans la décision d'annuler le penalty]. D'un point de vue technique, son comportement à ce moment-là, il était dans le champ de vision de l'arbitre en s'approchant », a déclaré Gerrard à TNT Sports.