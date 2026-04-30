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« Atroce » : Diego Simeone est vivement critiqué pour son comportement lors de l’incident du penalty d’Eberechi Eze, tandis que les excentricités de l’entraîneur de l’Atlético Madrid sur la ligne de touche sont qualifiées de « folles »
Simeone accusé d’un comportement « insensé » sur le bord du terrain
Le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions a été éclipsé par l’agitation sur le banc de l’Atlético. L’ancien capitaine de Liverpool, Steven Gerrard, a mené la critique, soulignant que la présence constante de Simeone dans le champ de vision périphérique de l’arbitre avait peut-être influencé le processus décisionnel lors d’une consultation vidéo cruciale concernant Eberechi Eze.
« Simeone est fou, il donne des claques derrière la tête de ses joueurs. Je pense que Simeone a joué un rôle important [dans la décision d'annuler le penalty]. D'un point de vue technique, son comportement à ce moment-là, il était dans le champ de vision de l'arbitre en s'approchant », a déclaré Gerrard à TNT Sports.
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Keown affirme qu’un officiel a « craqué » sous la pression de l’Atlético.
Martin Keown, légende d’Arsenal, estime que l’arbitre n’a pas su résister à la pression exercée par le banc adverse. Selon lui, le contact sur Eze justifiait pleinement la décision initiale, et l’intervention du centre VAR n’était ni nécessaire ni conforme au protocole.
« Je ne pense tout simplement pas qu'il s'agissait d'une erreur claire et évidente de la part de l'arbitre », a expliqué Keown. « L'arbitre doit pouvoir gérer le match. Le VAR s'est trop impliqué. Ce n’est pas le rôle que l’on veut donner au VAR. Pour moi, cela sort du protocole. Simeone, avec ses gesticulations sur le bord du terrain, crée un tel drame que l’arbitre, finalement, a cédé sous la pression : il est allé consulter l’écran et n’a pas maintenu sa décision. Je ne pense même pas qu’il aurait dû être contraint de regarder les images. »
La polémique autour de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a conduit à un verdict qualifié de « scandaleux ».
Le moment clé survient lorsque David Hancko fait trébucher Eze dans la surface. Un penalty est d’abord accordé, mais l’arbitre Danny Makkelie est invité à consulter l’écran de bord de terrain ; il visionne treize ralentis en quarante-cinq secondes avant de revenir sur sa décision. Steve McManaman se dit consterné par la scène qui se déroule autour de l’écran durant tout le processus.
« Ah, voilà qu’on reparle du VAR. Je le déteste, je le déteste, je le déteste », s’est emporté McManaman. « Je dois donner raison à Martin [Keown] : le comportement de Diego Simeone et de ses assistants pendant que l’arbitre consultait l’écran était atroce. Les remontrances incessantes envers le quatrième arbitre… Une fois qu’il a pris sa décision et qu’il y a contact, ce n’est pas une erreur claire et évidente. On ne devrait pas revenir en arrière pour arbitrer à nouveau, mais j’ai trouvé qu’il avait fait un match épouvantable. »
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Magie noire et manigances techniques
Le commentateur Darren Fletcher a approuvé cette analyse, soulignant que Simeone était littéralement collé aux basques de l’arbitre pendant l’examen des images vidéo. La tactique de l’entraîneur de l’Atlético a été décrite comme une véritable leçon de « magie noire » destinée à intimider l’équipe arbitrale dans le feu d’une demi-finale européenne.
Fletcher a commenté : « Ce n’était pas une bonne soirée en Ligue des champions pour ce genre de décisions. J’aurais aimé avoir un plan plus large des pitreries de Simeone pendant qu’il regardait l’écran ; il était littéralement à cinq mètres derrière l’écran, hurlant sur l’arbitre, lui faisant des signes. S’il y avait un moment où il aurait dû recevoir un carton jaune pour avoir tenté d’influencer un arbitre, c’était bien là. » McManaman a conclu en déclarant : « Je vous garantis qu’si ça s’était passé dans la surface adverse, Simeone serait devenu fou sur le banc et son comportement est franchement horrible, absolument horrible. »