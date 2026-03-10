Trois buts encaissés en un quart d'heure et éliminé en larmes. Ce fut une soirée à oublier pour Antonin Kinsky, le gardien de Tottenham que Tudor avait surpris en alignant à la place de Vicario lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid : le joueur a commis deux erreurs - graves - qui ont conduit aux deuxième et troisième buts des Colchoneros, raison pour laquelle l'entraîneur des Spurs a décidé de le remplacer à la 17e minute par celui qui est, sur le papier, le titulaire. Un match cauchemardesque pour le gardien tchèque, qui avait disputé deux autres matchs cette saison.
Atlético Madrid-Tottenham : qui est Antonin Kinsky, le gardien de Tottenham remplacé par Tudor après un quart d'heure ?
LE DERNIER MATCH IL Y A CINQ MOIS
Le dernier match disputé par Antonin Kinsky avec Tottenham remonte au mois d'octobre dernier, lorsque les Spurs ont été battus 0-2 par Newcastle en Coupe de la Ligue ; et avant cela, lors du tour précédent de la même compétition : clean sheet et score final de 3-0 contre Doncaster, club de troisième division anglaise. Ce sont Marcos Llorente, Antoine Griezmann, qui a marqué après une mauvaise relance du gardien de Tottenham, et Julian Alvarez, qui a profité d'une erreur de Kinsky, qui luiontdonné du fil à retordre en Ligue des champions, mettant ainsi fin à sa mauvaise performance.
LES DÉBUTS AVEC LIVERPOOL ET LES AUTRES MATCHS
Tottenham l'avait recruté en janvier 2025 auprès du Slavia Prague pour près de 15 millions d'euros. Arrivé en tant que remplaçant de Vicario, il a signé jusqu'en 2031 et s'est fait une place en jouant quelques matchs ici et là. Ses débuts ne s'étaient pas mal passés : quelques jours après son arrivée en Angleterre, il avait fait ses débuts en Coupe de la Ligue contre Liverpool, terminant le match avec un clean sheet (score final 1-0) ; il avait trouvé une certaine continuité entre mi-janvier et début février, Vicario étant absent pour une opération à la cheville, mais lorsque le gardien italien était revenu, il avait repris sa place de titulaire. En janvier dernier, West Ham s'était intéressé à lui, mais Tottenham a décidé de le garder, malgré cette soirée malheureuse, le considérant comme un espoir sur lequel travailler pour l'avenir.