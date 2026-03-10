Atlético Madrid-Tottenham : qui est Antonin Kinsky, le gardien de Tottenham remplacé par Tudor après un quart d'heure ?

Tottenham l'avait recruté en janvier 2025 auprès du Slavia Prague pour près de 15 millions d'euros. Arrivé en tant que remplaçant de Vicario, il a signé jusqu'en 2031 et s'est fait une place en jouant quelques matchs ici et là. Ses débuts ne s'étaient pas mal passés : quelques jours après son arrivée en Angleterre, il avait fait ses débuts en Coupe de la Ligue contre Liverpool, terminant le match avec un clean sheet (score final 1-0) ; il avait trouvé une certaine continuité entre mi-janvier et début février, Vicario étant absent pour une opération à la cheville, mais lorsque le gardien italien était revenu, il avait repris sa place de titulaire. En janvier dernier, West Ham s'était intéressé à lui, mais Tottenham a décidé de le garder, malgré cette soirée malheureuse, le considérant comme un espoir sur lequel travailler pour l'avenir.