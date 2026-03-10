La dernière fois que Guglielmo Vicario avait été laissé sur le banc à Tottenham, c'était fin octobre, lors de la Coupe de la Ligue. Une décision technique prise par l'entraîneur de l'époque, Thomas Frank. La même décision a été prise par Igor Tudor lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et cela ne s'est pas très bien passé : son remplaçant Antonin Kinsky a encaissé trois buts en un quart d'heure, dont deux sur des erreurs flagrantes du gardien, qui a quitté le terrain en larmes à la 17e minute. Une soirée cauchemardesque pour le joueur arrivé en janvier 2025 en provenance du Slavia Prague, payé près de 15 millions d'euros.
Atlético Madrid-Tottenham : pourquoi Vicario n'était pas titulaire en Ligue des champions : ce qui se cache derrière et les rumeurs de transfert concernant l'Inter et la Juventus
Beaucoup se sont demandé pourquoi Vicario avait été mis sur le banc dans un match aussi délicat alors qu'il était titulaire sur le papier. L'entraîneur Igor Tudor a répondu ainsi avant le match : « Aujourd'hui, je choisis ce que je considère comme le mieux pour l'équipe en ce moment. Pour aujourd'hui, voici le onze de départ. Il y aura aussi le match retour, il y a de la place pour tout le monde ». Derrière ce choix, il pourrait y avoir les performances irrégulières du gardien italien ces dernières semaines et certaines rumeurs selon lesquelles l'ancien gardien d'Empoli pourrait revenir jouer en Serie A cet été.
INTER ET JUVE SUR VICARIO
Cet été, plusieurs équipes pourraient changer de gardien, notamment deux : l'Inter et la Juventus. Les Nerazzurri envisagent sérieusement la possibilité de recruter Vicario pour la saison prochaine, étant donné que le contrat de Sommer arrive à expiration et que le club n'envisage pas de le renouveler. La Juve doit d'abord prendre une décision concernant Di Gregorio et Perin, car il n'est pas exclu qu'ils partent tous les deux. Si quelqu'un venait à frapper à la porte de Tottenham pour Vicario, les Spurs demanderaient environ 30 millions. Mais attention : l'équipe se bat pour éviter la relégation et si elle venait à descendre en Championship, le prix pourrait baisser.