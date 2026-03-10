Atlético Madrid-Tottenham : pourquoi Vicario n'était pas titulaire en Ligue des champions : ce qui se cache derrière et les rumeurs de transfert concernant l'Inter et la Juventus

La dernière fois que Guglielmo Vicario avait été laissé sur le banc à Tottenham, c'était fin octobre, lors de la Coupe de la Ligue. Une décision technique prise par l'entraîneur de l'époque, Thomas Frank. La même décision a été prise par Igor Tudor lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et cela ne s'est pas très bien passé : son remplaçant Antonin Kinsky a encaissé trois buts en un quart d'heure, dont deux sur des erreurs flagrantes du gardien, qui a quitté le terrain en larmes à la 17e minute. Une soirée cauchemardesque pour le joueur arrivé en janvier 2025 en provenance du Slavia Prague, payé près de 15 millions d'euros.