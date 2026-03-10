Goal.com
Atlético Madrid-Tottenham, flop Kinsky : il encaisse 3 buts en 15 minutes et sort en larmes. Vicario le remplace

Le gardien tchèque avait été choisi à la surprise générale par Tudor à la place de l'Italien, mais il n'a pas su saisir cette opportunité.

Le dernier match disputé par Antonin Kinsky avec Tottenham remonte au mois d'octobre dernier, lorsque les Spurs ont été battus 0-2 par Newcastle en Coupe de la Ligue. Près de six mois après sa dernière apparition, le gardien tchèque a fait un retour surprise dans les cages lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid.

Mais les choses ne se sont pas très bien passées : Marcos Llorente, Antoine Griezmann et Julian Alvarez ont donné le tournis à Kinsky, 3-0 pour l'équipe de Simeone après seulement un quart d'heure et deux minutes après le troisième but, le gardien de Tottenham a été remplacé en larmes. Guglielmo Vicario, qui n'avait pas manqué un match depuis ce 29 octobre en Coupe de la Ligue, l'a remplacé.

  • LE CHOIX DE TUDOR ET LES ERREURS

    Au Wanda Metropolitano, Tudor a toutefois décidé de changer de gardien, justifiant ainsi son choix avant le match : « Aujourd'hui, je choisis ce que je considère comme le mieux pour l'équipe en ce moment. Pour aujourd'hui, voici le onze de départ. Il y aura aussi le match retour, il y a de la place pour tout le monde ». Peu après le quart d'heure, l'entraîneur croate est revenu sur sa décision. Les erreurs de Kinsky étaient trop graves : il a d'abord raté son dégagement sur le but de Griezmann (le deuxième), offrant le ballon à ses adversaires, puis il a complètement raté le ballon sur une passe en retrait d'un coéquipier, ouvrant la porte à Julian Alvarez pour le troisième but de l'Atlético Madrid.

  • QUI EST KINSKY, ACHETÉ POUR PRÈS DE 15 MILLIONS ?

    Tottenham l'avait recruté en janvier 2025 auprès du Slavia Prague pour près de 15 millions d'euros. Arrivé en tant que remplaçant de Vicario, il a signé jusqu'en 2031 et s'est fait une place en jouant quelques matchs ici et là. Ses débuts ne s'étaient pas mal passés : quelques jours après son arrivée en Angleterre, il avait fait ses débuts en Coupe de la Ligue contre Liverpool, terminant le match avec un clean sheet (score final 1-0) ; il avait trouvé une certaine continuité entre mi-janvier et début février, Vicario étant absent pour une opération à la cheville, mais lorsque le gardien italien était revenu, il avait repris sa place de titulaire. En janvier dernier, West Ham s'était intéressé à lui, mais Tottenham a décidé de le garder, malgré cette soirée malheureuse, le considérant comme un espoir sur lequel travailler pour l'avenir. 

