Le feuilleton autour de l’avenir de l’attaquant argentin Julián Álvarez se poursuit avec un nouvel épisode. Tandis que le FC Barcelone maintient la pression médiatique par les déclarations publiques de son président Joan Laporta, et qu’Arsenal et le Paris Saint-Germain observent la situation en coulisses, l’Atlético de Madrid ferme à nouveau la porte par la voix de son directeur général, Miguel Ángel Gil.
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Atlético Madrid, le directeur général Miguel Angel Gil : « Julian Alvarez reste ici, nous avons fait savoir au FC Barcelone que nous n'accepterions même pas d'offres à 200 millions d'euros »
UNE POSITION CLAIRE
« Ma position est claire, celle du club est claire. Nous l’avons fait savoir au joueur, à ses représentants et au président du FC Barcelone. Je n’ai aucun doute : l’Atlético est le meilleur endroit au monde pour Julián, et Julián est l’attaquant idéal pour l’Atlético de Madrid. Nous voulons le garder. J’ai récemment entendu le président déclarer que l’offre qu’il avait faite à l’Atlético de Madrid n’était pas illimitée. Ma seule réponse est que notre réponse, elle, est illimitée. Nous ne voulons pas le céder. Nous n’avons pas accepté une offre de 100 millions d’euros, et nous n’accepterons pas non plus une offre de 150 millions d’euros, ni même de 200 millions d’euros », a déclaré Miguel Angel Gil.
LES DERNIERS MOTS DE LAPORTA
Cette réponse intervient peu après les énièmes commentaires sur les déclarations de Joan Laporta concernant l’intérêt avoué du FC Barcelone pour Julián Álvarez : « Nous avons soumis une proposition à l’Atlético Madrid et nous attendons une réponse. C’est une très bonne offre, mais elle n’est pas valable indéfiniment. Flick et Deco veulent Julián, mais si l’Atlético refuse, nous devrons envisager d’autres options. »
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