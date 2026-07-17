Atlético Madrid, le directeur général Miguel Angel Gil : « Julian Alvarez reste ici, nous avons fait savoir au FC Barcelone que nous n'accepterions même pas d'offres à 200 millions d'euros »

« Ma position est claire, celle du club est claire. Nous l’avons fait savoir au joueur, à ses représentants et au président du FC Barcelone. Je n’ai aucun doute : l’Atlético est le meilleur endroit au monde pour Julián, et Julián est l’attaquant idéal pour l’Atlético de Madrid. Nous voulons le garder. J’ai récemment entendu le président déclarer que l’offre qu’il avait faite à l’Atlético de Madrid n’était pas illimitée. Ma seule réponse est que notre réponse, elle, est illimitée. Nous ne voulons pas le céder. Nous n’avons pas accepté une offre de 100 millions d’euros, et nous n’accepterons pas non plus une offre de 150 millions d’euros, ni même de 200 millions d’euros », a déclaré Miguel Angel Gil.