Atlético Madrid - Getafe, incroyable : Abqar donne un coup de pied à Sorloth dans les parties intimes et est expulsé après consultation du VAR

55e minute du match Atlético Madrid-Getafe, 28e journée de la Liga : les Colchoneros mènent 1-0 grâce au but inscrit en début de match par l'ancien joueur de l'Udinese Nahuel Molina. C'est alors qu'Abdel Abqar, défenseur des visiteurs, est plaqué au sol par l'attaquant norvégien Alexander Sorloth, alors que le ballon est loin, apparemment sans raison. Le VAR examine l'incident et découvre quelque chose de vraiment inhabituel.