55e minute du match Atlético Madrid-Getafe, 28e journée de la Liga : les Colchoneros mènent 1-0 grâce au but inscrit en début de match par l'ancien joueur de l'Udinese Nahuel Molina. C'est alors qu'Abdel Abqar, défenseur des visiteurs, est plaqué au sol par l'attaquant norvégien Alexander Sorloth, alors que le ballon est loin, apparemment sans raison. Le VAR examine l'incident et découvre quelque chose de vraiment inhabituel.
AFP
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Atlético Madrid - Getafe, incroyable : Abqar donne un coup de pied à Sorloth dans les parties intimes et est expulsé après consultation du VAR
TOUCHER INTERDIT
Les vidéos montrent qu'Abqar a donné une véritable pincée à son adversaire qui le dépassait, juste là où le soleil ne brille pas, provoquant une réaction outrée de la part de l'ancien joueur de Villarreal, de nationalité norvégienne. La décision de l'arbitre après avoir visionné les images ? Carton rouge pour le défenseur, carton jaune pour l'attaquant.
L'ATLETICO VA
Le match s'est terminé sans autre but, avec une victoire de justesse de l'Atlético dans le derby madrilène. Les hommes de Simeone ont ainsi conservé leur troisième place devant Villarreal, à seulement deux points après 28 journées. Getafe, quant à lui, reste en milieu de classement, à la neuvième place, aux côtés des deux clubs basques, l'Athletic Club et la Real Sociedad.
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