Le plan tactique était clair dès le coup d’envoi, mais United s’est retrouvé mené avant même d’avoir pu entrer dans son match. À la 7e minute, Renan Lodi a adressé un centre dangereux qui a traversé la défense de United, restée figée. Joao Felix, qui s’était glissé entre les défenseurs, a repris le ballon d’une puissante tête plongeante. Celui-ci a heurté l’intérieur du poteau avant de finir au fond des filets. Le stade a explosé dans un vacarme assourdissant, comme si la clameur repoussait physiquement l’équipe anglaise dans sa propre moitié de terrain.

Pendant le reste de la première période, l’Atlético a donné une leçon d’agressivité maîtrisée. Repliés dans leur camp, ses joueurs harcelaient leurs adversaires et fermaient les lignes de passe, contraignant United à multiplier les échanges latéraux sans parvenir à progresser. Les visiteurs, inoffensifs, n’ont pas cadré le moindre tir durant les quarante-cinq premières minutes. Simeone, qui arpentait sans relâche sa zone technique, avait transformé le terrain en champ de mines : chaque prise de balle de United était disputée par une nuée de maillots rouges et blancs.