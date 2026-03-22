Atalanta, Zappacosta écarté : 1-0 contre Vérone, Palladino à 7 points de la Ligue des champions

79' - Carnesecchi s'impose à nouveau face à Orban ; cette fois-ci, il s'interpose d'un superbe plongeon et repousse le tir du Nigérian.





77' - Vérone passe à deux doigts de l'égalisation (1-1). Orban reçoit le ballon dans la surface et, bien placé, tire au-dessus, sans parvenir à tromper Carnesecchi, d'un puissant tir du droit.





56' - Krstovic touche la barre transversale ! L'attaquant est bien servi en profondeur par De Ketelaere et tente un lob sur Montipò, mais le ballon effleure la barre transversale et sort.





48' - Miraculeux arrêt de Carnesecchi sur un centre de Belghali depuis la gauche : il ne touche pas Bowie, intervention incroyable du gardien de l'Atalanta qui, d'un coup de reins, repousse le ballon en corner.





37' - L'ATALANTA PREND L'AVANTAGE, ZAPPACOSTA ! L'ailier récupère un rebond à la limite de la surface et, d'un joli tir du gauche enroulé à ras de terre, bat Montipò.





18' - Quelle occasion pour Ederson ! Zappacosta s'engouffre sur la droite, centre au milieu et le Brésilien est devancé in extremis dans le rebond devant le but vide par Akpa Apro, qui réalise un miracle.