Atalanta, Zappacosta écarté : 1-0 contre Vérone, Palladino à 7 points de la Ligue des champions

30e journée de Serie A
Atalanta-Vérone 1-0
Buteurs : 37' Zappacosta (A).
Revenir à la victoire en championnat après trois matchs, deux nuls et une défaite, et après l'élimination retentissante en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich : l'Atalanta de Raffaele Palladino remplit sa mission, s'imposant 1-0 grâce au but de Zappacosta à la 15e minute à la New Balance Arena de Bergame, récupérant ainsi les trois points et entretenant encore quelques espoirs d'atteindre les quatre premières places, se rapprochant à 7 points de Côme, lors de la rencontre comptant pour la 30e journée de Serie A, face à la Vérone de Paolo Sammarco, désormais désespérée, avant-dernière et à 9 points du maintien.