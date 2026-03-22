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Atalanta, Zappacosta écarté : 1-0 contre Vérone, Palladino à 7 points de la Ligue des champions

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30e journée de Serie A

Atalanta-Vérone 1-0

Buteurs : 37' Zappacosta (A).


Revenir à la victoire en championnat après trois matchs, deux nuls et une défaite, et après l'élimination retentissante en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich : l'Atalanta de Raffaele Palladino remplit sa mission, s'imposant 1-0 grâce au but de Zappacosta à la 15e minute à la New Balance Arena de Bergame, récupérant ainsi les trois points et entretenant encore quelques espoirs d'atteindre les quatre premières places, se rapprochant à 7 points de Côme, lors de la rencontre comptant pour la 30e journée de Serie A, face à la Vérone de Paolo Sammarco, désormais désespérée, avant-dernière et à 9 points du maintien.


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  • LES OBJECTIFS ET LES POINTS FORTS :

    79' - Carnesecchi s'impose à nouveau face à Orban ; cette fois-ci, il s'interpose d'un superbe plongeon et repousse le tir du Nigérian.


    77' - Vérone passe à deux doigts de l'égalisation (1-1). Orban reçoit le ballon dans la surface et, bien placé, tire au-dessus, sans parvenir à tromper Carnesecchi, d'un puissant tir du droit.


    56' - Krstovic touche la barre transversale ! L'attaquant est bien servi en profondeur par De Ketelaere et tente un lob sur Montipò, mais le ballon effleure la barre transversale et sort.


    48' - Miraculeux arrêt de Carnesecchi sur un centre de Belghali depuis la gauche : il ne touche pas Bowie, intervention incroyable du gardien de l'Atalanta qui, d'un coup de reins, repousse le ballon en corner.


    37' - L'ATALANTA PREND L'AVANTAGE, ZAPPACOSTA ! L'ailier récupère un rebond à la limite de la surface et, d'un joli tir du gauche enroulé à ras de terre, bat Montipò.


    18' - Quelle occasion pour Ederson ! Zappacosta s'engouffre sur la droite, centre au milieu et le Brésilien est devancé in extremis dans le rebond devant le but vide par Akpa Apro, qui réalise un miracle.

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  • LE RÉSUMÉ DU MATCH :

    Atalanta-Vérone 1-0

    Buteurs : 37' Zappacosta (A)


    ATALANTA (3-4-2-1) : Carnesecchi ; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (remplacé par Hien à la 76e) ; Zappacosta, de Roon (remplacé à la 89e par Samardzic), Ederson (remplacé à la 63e par Pasalic), Bernasconi ; De Ketelaere (remplacé à la 76e par Musah), Zalewski (remplacé à la 63e par Raspadori) ; Krstovic. Entraîneur : Palladino


    VÉRONE (3-5-2) : Montipò ; Nelsson, Edmundsson, Valentini ; Belghali, Akpa Akpro (remplacé par Bernede à la 86e), Gagliardini (remplacé par Al Musrati à la 66e), Harroui (remplacé par Suslov à la 66e), Frese (remplacé par Oyegoke à la 46e) ; Bowie (remplacé par Sarr à la 78e), Orban. Entraîneur : Sammarco


    Avertissements : Edmundsson (V), Valentini (V), Gagliardini (V), Hien (A)

    Expulsés :

    Arbitre : Ayroldi

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