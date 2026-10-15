Atalanta, Sarri : « Trop de blessures ? Il faut déposer une plainte auprès de la Ligue, de l’UEFA et de la FIFA. Le calendrier est absurde, que l’Association des footballeurs se fasse entendre »

Après la victoire de l’Atalanta face au Pafos en Conference League, Maurizio Sarri s’est exprimé sur Sky.





« Nous sommes bien entrés dans le match et, contrairement à la rencontre contre Venezia, nous nous sommes créé énormément d’occasions. Ce soir, nous avons mieux choisi quand jouer directement et quand faire circuler le ballon. Nous n’avons pratiquement rien concédé à l’adversaire, à part cette occasion en fin de match sur laquelle je regrette que nous ayons encaissé un but. L’écart technique s’est vu parce que nous avons fait un bon match ; dans ce genre de rencontre, il y a toujours un risque qu’il ne se voie pas, d’autant que le Pafos ne s’est incliné que 3-2 contre la Fiorentina en fin de match. Ce n’était donc pas une tâche si facile. L’équipe a bien joué. Cela fait deux matches que nous avons considérablement accru notre capacité à nous montrer dangereux et, maintenant, nous devons aussi trouver de l’équilibre et de la solidité. »





« Trop de blessures ? Dépose une plainte auprès de la Ligue, de l’UEFA, de la FIFA… Il y en a trop pour tout le monde, pas seulement pour nous. Nous sommes soumis à un calendrier absurde avec toutes les conséquences que cela implique. J’ai eu connaissance de plusieurs cas au cours de ces trois journées européennes, c’est donc un risque que l’on court malheureusement. En plus, quand les joueurs reviennent de sélection, c’est un autre risque : Scalvini s’est blessé juste après son retour de sélection et Raspadori en est lui aussi revenu diminué. Voilà le calendrier, et ce qui m’étonne beaucoup, c’est de voir que l’Association des footballeurs ne dit rien. »





« Ici, il est assez facile de travailler : le club est un modèle. Pour ma part, je n’avais jamais connu une situation de ce genre. Bien sûr, cette équipe pratique depuis de nombreuses années un football complètement différent, et les difficultés peuvent venir de là. Mais les joueurs sont réceptifs et progressent. J’espère que nous avons encore une grande marge de progression : jusqu’où nous pouvons aller cette première année, sincèrement, je ne le sais pas, mais à moyen terme, nous nous sommes fixé pour objectif d’aller assez haut. »