Les premières protestations des supporters et les premières critiques locales ont laissé entendre que la position de Sarri n’est plus aussi solide qu’au début du projet, même si le club est enclin à lui maintenir sa confiance : Giuntoli et Percassi doivent désormais décider s’ils donnent à l’entraîneur le temps d’imposer sa philosophie ou s’ils reviennent à l’ancien système de jeu avec un autre entraîneur. Les noms de Stefano Pioli et d’Igor Tudor commencent à circuler à Bergame comme possibles alternatives. Quant à Thiago Motta, plusieurs fois associé à l’Atalanta et disciple de Gasperini, l’obstacle est la présence de l’ancien dirigeant de la Juventus, qui avait tenu à le faire venir à Turin avant de le limoger, ce qui a dégradé leurs relations.