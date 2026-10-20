Pas un instant de répit en Serie A, où l'agitation reste forte dans plusieurs clubs. Après le limogeage de Tedesco à Bologne, remplacé par Palladino, et la séparation entre Cuesta et Parme en pleine trêve du championnat, un autre entraîneur est désormais sur la sellette : il s'agit de Maurizio Sarri, qui vient de connaître un début très décevant sur le banc de l'Atalanta. La dernière défaite à San Siro relègue le club de Bergame à la onzième place du classement, avec 9 points et quatre défaites lors des cinq derniers matches de Serie A.
Atalanta : Sarri déjà contesté ? Selon le club, il n’est pas menacé, mais les noms de Pioli et Tudor émergent
LA NOUVELLE PHILOSOPHIE ET LE TEMPS NÉCESSAIRE
Le club de Bergame cherche à changer de philosophie tactique et de stratégie pour l'avenir. C'est pourquoi il voudrait laisser le temps nécessaire à l'ancien entraîneur de la Lazio pour mettre en place son projet de jeu : après neuf ans sous la direction de Gasperini et une année durant laquelle Juric, limogé, puis Palladino, non reconduit, se sont partagé l'équipe de Bergame, le nouveau directeur sportif Giuntoli a tout misé sur le bouleversement lié à l'arrivée de Sarri, tacticien reconnu du 4-3-3.
LES DIFFICULTÉS DU VESTIAIRE
Mais l’impact sur un effectif qui n’était pas habitué à ce système tactique ni aux méthodes d’entraînement de l’entraîneur toscan n’a pas été des meilleurs, surtout pour certains joueurs peu habitués à ses séances. Après deux victoires contre Sassuolo et Bologne, elles aussi en partie chanceuses, trois défaites ont suivi contre la Roma (à l’Olimpico), Cagliari (à domicile) et la Juventus (à Turin), avant celle de Milan.
Les pistes Pioli et Tudor, l’obstacle Motta
Les premières protestations des supporters et les premières critiques locales ont laissé entendre que la position de Sarri n’est plus aussi solide qu’au début du projet, même si le club est enclin à lui maintenir sa confiance : Giuntoli et Percassi doivent désormais décider s’ils donnent à l’entraîneur le temps d’imposer sa philosophie ou s’ils reviennent à l’ancien système de jeu avec un autre entraîneur. Les noms de Stefano Pioli et d’Igor Tudor commencent à circuler à Bergame comme possibles alternatives. Quant à Thiago Motta, plusieurs fois associé à l’Atalanta et disciple de Gasperini, l’obstacle est la présence de l’ancien dirigeant de la Juventus, qui avait tenu à le faire venir à Turin avant de le limoger, ce qui a dégradé leurs relations.
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