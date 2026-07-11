Atalanta : quel avenir pour Ederson ? Des raisons du refus de Manchester United de prolonger son contrat aux différents scénarios possibles

La deuxième batterie de tests médicaux, réalisée en Angleterre, a finalement fait échouer le transfert. Les premiers examens, effectués à New York alors qu’Ederson y terminait sa préparation pour la Coupe du monde avec le Brésil, n’avaient pas soulevé de problème. Selon Manchester United, le genou droit du milieu de terrain présentait une anomalie incompatible avec les standards sportifs du club anglais. Une justification qui a surpris l’Atalanta, rappelant que le joueur avait disputé deux matchs avec la Seleção brésilienne ces derniers jours.





Le genou droit du joueur avait été nettoyé par arthroscopie à Rome fin août-début septembre, suite à une inflammation du ménisque, mais Ederson avait ensuite enchaîné 3 169 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison. À Zingonia, comme le rapporte la Gazzetta, l’idée s’est toutefois répandue que derrière les prétendus problèmes physiques du Brésilien pourrait se cacher un changement d’objectif sur le marché des transferts. Ces dernières heures, en effet, Manchester United a recruté un autre milieu de terrain brésilien, Andrey Santos (né en 2004), en provenance de Chelsea, pour 60 millions d’euros, et qui évolue pratiquement aux mêmes postes qu’Ederson.





Quel avenir l’attend désormais ? Pour l’Atalanta, le joueur est en parfaite conditionphysique et devrait faire son retour, après ses vacances, pour rejoindre immédiatement le groupe de Sarri. Son contrat expirant le 30 juin 2027, le club pourrait lui proposer une prolongation afin d’éviter que le milieu de terrain ne soit libre, à partir de janvier, de signer avec d’autres clubs.