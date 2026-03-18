Raffaele Palladino, l'entraîneur de l'Atalanta, s'est exprimé et a commenté le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich sur Amazon Prime Video : « C'est formidable d'être ici. C'est une fierté pour nous d'être ici, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, pour représenter l'Italie. Nous affrontons une équipe de choc, je pense que c'est la plus forte d'Europe. C'est une occasion de progresser, nous allons tout donner pour les supporters qui nous ont applaudis lors du match aller, même après le 6-1. Contre l'Inter, nous avons réagi en remontant au score, mes joueurs n'abandonnent jamais ».
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Atalanta, Palladino : « Nous sommes fiers de représenter l'Italie en Ligue des champions ; nous allons affronter la meilleure équipe d'Europe »
QUE RAMENER DE BERGAME
« Une telle expérience nous forge ; affronter ces équipes nous permet de monter en puissance. Nous voulons continuer à progresser, la Ligue des champions est une compétition formidable. En championnat aussi, nous allons tout donner jusqu'au bout. Notre objectif est de donner le meilleur de nous-mêmes, et nous avons également la Coupe d'Italie. »
ATTITUDE
« Nous savions que nous allions affronter une équipe très forte. Même si nos chances de se qualifier étaient minces, nous voulions tenter notre chance à domicile. Notre stratégie de match nous a fait défaut en première mi-temps. Ensuite, nous avons baissé notre centre de gravité, mais ça n'a pas marché non plus. Il ne faut pas les affronter quand ils sont en forme ; aujourd'hui, nous adopterons une stratégie différente. Nous allons essayer de leur faire mal grâce à notre vitesse. »