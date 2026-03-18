Atalanta, Palladino : « Nous sommes fiers de représenter l'Italie en Ligue des champions ; nous allons affronter la meilleure équipe d'Europe »

Raffaele Palladino, l'entraîneur de l'Atalanta, s'est exprimé et a commenté le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich sur Amazon Prime Video : « C'est formidable d'être ici. C'est une fierté pour nous d'être ici, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, pour représenter l'Italie. Nous affrontons une équipe de choc, je pense que c'est la plus forte d'Europe. C'est une occasion de progresser, nous allons tout donner pour les supporters qui nous ont applaudis lors du match aller, même après le 6-1. Contre l'Inter, nous avons réagi en remontant au score, mes joueurs n'abandonnent jamais ».