Raffaele Palladino, l'entraîneur de l'Atalanta, s'est exprimé ainsi sur Sky Sport après la défaite contre le Bayern Munich : « Nous voulions disputer un match avec beaucoup de fierté. Nous avons modifié notre plan de match en jouant un peu plus bas, en essayant de nous battre sur tous les fronts contre une équipe très forte. Je les félicite sincèrement, nous avons affronté peut-être l’équipe la plus forte sur le terrain et nous acceptons le verdict du terrain avec honnêteté et humilité. Nous avons essayé de tout donner, nous voulions aller vers nos supporters à la fin du match et ils ont encore été fantastiques. Je les remercie. »
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Atalanta, Palladino : « Le Bayern Munich pratique un tout autre sport. Nous sommes à la traîne, il faut mener une réflexion approfondie sur le football italien »
FERAIT-IL DES CHOIX DIFFÉRENTS ?
« C'est facile de parler avec des "si" et des "mais"… Nous aurions probablement pu faire quelque chose de différent, mais c'est difficile à dire. Aujourd'hui, nous avons fait quelque chose de différent, mais le résultat n'a pas changé : c'est une équipe solide et complète, qui sait tout faire ; quelle que soit la manière dont on l'aborde, elle vous mettra toujours en difficulté. Pour être compétitifs, il faut élever notre niveau de jeu. Je le répète, nous acceptons tout cela avec humilité et nous félicitons nos adversaires. »
LE FOOTBALL ITALIEN
« Nous sommes à la traîne. Nous sommes à la traîne parce que le ballon circule à une vitesse incroyable, ils le passent toujours sur le bon pied, leurs démarquages sont rapides, et ils disposent de plusieurs moteurs capables d'atteindre des pics de performance très élevés. Il y aurait beaucoup à dire, mais sur le plan qualitatif, nous sommes à la traîne. Il y a aussi beaucoup de points positifs, je pense par exemple au Borussia Dortmund. Mais avec le Bayern, c’est différent ; je pense qu’il faut améliorer cela en commençant par les centres de formation, où il faut accorder plus d’importance à la technique, car face à ces équipes, on a l’impression de pratiquer un autre sport. Il faut mener une réflexion approfondie sur notre football ; nous devons tous progresser sur ces points, car cela profiterait au football italien. »