Atalanta, Palladino : « Le Bayern Munich pratique un tout autre sport. Nous sommes à la traîne, il faut mener une réflexion approfondie sur le football italien »

« Nous sommes à la traîne. Nous sommes à la traîne parce que le ballon circule à une vitesse incroyable, ils le passent toujours sur le bon pied, leurs démarquages sont rapides, et ils disposent de plusieurs moteurs capables d'atteindre des pics de performance très élevés. Il y aurait beaucoup à dire, mais sur le plan qualitatif, nous sommes à la traîne. Il y a aussi beaucoup de points positifs, je pense par exemple au Borussia Dortmund. Mais avec le Bayern, c’est différent ; je pense qu’il faut améliorer cela en commençant par les centres de formation, où il faut accorder plus d’importance à la technique, car face à ces équipes, on a l’impression de pratiquer un autre sport. Il faut mener une réflexion approfondie sur notre football ; nous devons tous progresser sur ces points, car cela profiterait au football italien. »