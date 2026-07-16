À Zingonia, siège du centre d’entraînement de l’Atalanta, s’est tenue la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur Maurizio Sarri. Entouré du directeur sportif Cristiano Giuntoli, qu’il retrouve après leur collaboration à Naples, ainsi que d’Antonio et Luca Percassi et de Steve Pagliuca, le successeur de Raffaele Palladino a exprimé sa grande fierté de relever ce nouveau défi, au terme de son engagement avec la Lazio.
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Atalanta, les premières déclarations de Sarri : « Je rêve de gagner à Bergame. Ederson veut rester, il sera un pilier de l’équipe. Je veux amener Scamacca à 100 % de son potentiel, et je prévois de nouveaux rôles pour Zalewski et Samardzic. »
POURQUOI À BERGAME ?
« Je tiens à remercier le club. Je suis venu à Bergame en raison de l’estime qu’il m’a témoignée. J’ai été très impressionné par le stade, Zingonia, l’ambiance et l’engagement dont fait preuve cette société. Il est clair que ma philosophie est très différente, mais la priorité est de voir une bonne Atalanta. Je m’attends à une saison aussi difficile qu’importante. Nous avons les moyens de bien faire, mais il faudra travailler. Mon directeur connaît mon avis et les caractéristiques des joueurs dont j’ai besoin, tout en sachant que l’Atalanta possède sa propre philosophie. La qualité de l’effectif est là, et concernant le mercato, nous verrons », a déclaré Sarri en ouverture de la conférence de presse.
Scamacca peut faire mieux, un nouveau rôle pour Samardzic
La discussion a ensuite glissé vers des aspects plus techniques et tactiques, et Maurizio Sarri a évoqué d’éventuelles nouveautés aussi bien dans le système de jeu que dans l’occupation du terrain par certains joueurs : « Nous testons Samardzic comme milieu intérieur, et Zalewski à ce même poste. Je pense aussi à Raspadori, un joueur que je voulais déjà entraîner à la Lazio. Je considère également que l’Atalanta possède deux attaquants de pointe importants, Krstovic et Scamacca, qui ont tous deux atteint la barre des dix buts. Scamacca est un attaquant de pointe solide, mais je suis convaincu qu’il a les qualités pour aller encore plus loin. Le grand défi consiste à le faire donner le meilleur de lui-même, et nous espérons également pouvoir compter sur la collaboration du joueur. Scalvini ? Nous allons évaluer différentes possibilités : je l’essaie actuellement au poste d’ailier gauche ou d’ailier droit. »
LE RETOUR D’EDERSON
Lors de sa conférence de presse de présentation, Maurizio Sarri a clarifié la situation d’Ederson, dont le transfert à Manchester United, estimé à 45 millions d’euros, est tombé à l’eau, avant de confirmer que le joueur a reçu une proposition de prolongation de l’Atalanta. « Ederson reviendra dans le groupe. Je craignais qu’il ne soit perturbé par les spéculations. Au contraire, il a fait preuve de maturité et d’une forte détermination à rester : il sera un pilier de cette Atalanta. Le recrutement de Gaetano ? C’était un superbe coup du directeur sportif. La saison sera longue, et nous avons déjà des alternatives en fonction du schéma tactique, comme le 4-2-3-1. Nous verrons, nous disposons de nombreuses solutions. »
LES OBJECTIFS DE SARRI
La conférence de presse de Maurizio Sarri s’est conclue par une déclaration ferme sur ses ambitions à la tête de l’Atalanta : « Notre objectif est de bâtir une équipe compétitive. Je sais que les premiers jours seront difficiles, mais je suis convaincu que nous pouvons accomplir de grandes choses. À Naples, nous avons connu un départ laborieux, avant que les résultats ne viennent confirmer notre travail. J’aimerais remporter un titre ici à Bergame, mais le voyage est parfois plus beau que la destination, et j’espère que cette aventure avec les Nerazzurri sera aussi riche que celle que j’ai vécue à Naples. »
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