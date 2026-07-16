Atalanta, les premières déclarations de Sarri : « Je rêve de gagner à Bergame. Ederson veut rester, il sera un pilier de l’équipe. Je veux amener Scamacca à 100 % de son potentiel, et je prévois de nouveaux rôles pour Zalewski et Samardzic. »

La discussion a ensuite glissé vers des aspects plus techniques et tactiques, et Maurizio Sarri a évoqué d’éventuelles nouveautés aussi bien dans le système de jeu que dans l’occupation du terrain par certains joueurs : « Nous testons Samardzic comme milieu intérieur, et Zalewski à ce même poste. Je pense aussi à Raspadori, un joueur que je voulais déjà entraîner à la Lazio. Je considère également que l’Atalanta possède deux attaquants de pointe importants, Krstovic et Scamacca, qui ont tous deux atteint la barre des dix buts. Scamacca est un attaquant de pointe solide, mais je suis convaincu qu’il a les qualités pour aller encore plus loin. Le grand défi consiste à le faire donner le meilleur de lui-même, et nous espérons également pouvoir compter sur la collaboration du joueur. Scalvini ? Nous allons évaluer différentes possibilités : je l’essaie actuellement au poste d’ailier gauche ou d’ailier droit. »