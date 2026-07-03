Gianluca Gaetano vient de conclure une saison très réussie à Cagliari, où il a disputé 33 matchs de championnat, inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives. Le tournant de sa saison coïncide avec le changement de poste orchestré par l’entraîneur sarde Fabio Pisacane, qui l’a reconverti du poste de milieu central à celui de meneur de jeu. Cette évolution tactique a attiré l’attention de l’Atalanta, en quête d’un successeur à Ederson, parti à Manchester United.