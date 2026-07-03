La nouvelle Atalanta dirigée par Maurizio Sarri et Cristiano Giuntoli s’apprête à boucler son premier recrutement estival. Selon Sky Sport, le club bergamasque espère finaliser dans les prochaines heures l’arrivée du milieu de terrain Gianluca Gaetano, en provenance de Cagliari, identifié par l’ancien entraîneur de la Lazio comme une priorité pour le poste de meneur de jeu.
Traduit par
Atalanta : le premier renfort de Sarri se concrétise. Un accord a été trouvé avec Cagliari pour Gaetano à un prix modique. Voici le coût de l’opération
UN TOURNANT À UN PAS
Les négociations, entamées il y a plusieurs semaines, ont abouti : le Cagliari, qui partait d'une estimation avoisinant les 15 millions d'euros, s'est montré disposé à accepter une offre légèrement inférieure, tandis que l'Atalanta, qui était montée jusqu'à 11 millions, pourrait combler l'écart en ajoutant quelques primes. La conclusion de l'affaire pourrait intervenir dès ce soir.
L'APRÈS-EDERSON
Gianluca Gaetano vient de conclure une saison très réussie à Cagliari, où il a disputé 33 matchs de championnat, inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives. Le tournant de sa saison coïncide avec le changement de poste orchestré par l’entraîneur sarde Fabio Pisacane, qui l’a reconverti du poste de milieu central à celui de meneur de jeu. Cette évolution tactique a attiré l’attention de l’Atalanta, en quête d’un successeur à Ederson, parti à Manchester United.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles