Depuis plusieurs semaines, le successeur de Raffaele Palladino était déjà connu : il a été sélectionné sur recommandation du nouveau directeur sportif de l’Atalanta, Cristiano Giuntoli, qui a récemment remplacé Tony D’Amico. Maurizio Sarri, qui avait déjà trouvé un accord avec la Lazio pour se séparer d’un commun accord, s’engagera avec la Dea pour deux saisons et percevra un salaire net de 3,5 millions d’euros par an.