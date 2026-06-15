C’est le grand jour pour Maurizio Sarri à l’Atalanta. Le futur entraîneur du club de Bergame s’est rendu ce matin au centre d’entraînement de Zingonia pour visiter les installations et prendre ses marques. Selon Sky Sport, la signature des contrats qui lieront l’entraîneur toscan au club nerazzurro jusqu’au 30 juin 2028, avec une option de prolongation d’une saison supplémentaire, est également prévue ce même jour.
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Atalanta : le grand jour de Maurizio Sarri est arrivé. L’entraîneur est attendu à Zingonia pour signer son contrat. Tous les détails et les chiffres de l’accord seront dévoilés
LES DÉTAILS DE L'ACCORD
Depuis plusieurs semaines, le successeur de Raffaele Palladino était déjà connu : il a été sélectionné sur recommandation du nouveau directeur sportif de l’Atalanta, Cristiano Giuntoli, qui a récemment remplacé Tony D’Amico. Maurizio Sarri, qui avait déjà trouvé un accord avec la Lazio pour se séparer d’un commun accord, s’engagera avec la Dea pour deux saisons et percevra un salaire net de 3,5 millions d’euros par an.
LES PREMIERS MOUVEMENTS DU MARCHÉ
Derniers détails bouclés et contrats paraphés, Maurizio Sarri va pouvoir être présenté officiellement comme le nouvel entraîneur de l’Atalanta. Dès ce lundi, le nouveau staff technique bergamasque attaque le dossier mercato : le technicien toscan doit déjà livrer ses premières indications sur les arrivées et les départs. Le transfert d’Ederson à Manchester United étant désormais bouclé, la question du départ éventuel de Marco Palestra vers l’Inter reste en suspens : l’Atalanta réclame toujours un chèque d’environ 50 millions d’euros plus des bonus.